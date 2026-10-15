‘Black Rus’, el grupo ultra ruso detrás del sabotaje en la frontera de Letonia, amenaza con nuevos ataques: “La UE y la OTAN caerán tras nuestro primer golpe”

En la frontera entre Letonia y Bielorrusia, la noche del 5 al 6 de octubre, un grupo de encapuchados entró a territorio letón

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El grupo ‘Black Rus’ se ha atribuido en su canal de Telegram el sabotaje en la frontera de Letonia y Bielorrusia durante la noche del 5 al 6 de octubre. “Asumimos oficialmente la responsabilidad por el incidente”, han afirmado en el comunicado. Un grupo de hombres enmascarados y armados procedentes de Bielorrusia ingresó ilegalmente al territorio letón. Los atacantes sabotearon infraestructura eléctrica, robaron cámaras de seguridad y amenazaron con armas y piedras a los soldados letones mientras escoltaban a migrantes irregulares. Según ha explicado uno de sus miembros en un vídeo donde se le ve encapuchado, tres de sus activistas cruzaron la línea fronteriza para liderar esta operación.

Este episodio de dio en Kaplava, en el distrito letón de Krāslava. Según la versión delgrupo ultra, volvieron a penetrar en territorio letón en las proximidades de la aldea de Matyushki y actuaron sin ser detectado. Tras atribuirse el golpe, han lanzado una amenaza. “Pronto verán una escena similar en otros tramos de nuestra frontera”, han afirmado en su canal. También han señalado que “la Unión Europea y la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) caerán tras nuestro primer golpe”.

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El comunicado se dirige de forma directa a Letonia. “Los guardias fronterizos letones por fin tuvieron la dicha de conocer personalmente a los Rusos Negros”, han dicho la grabación. ‘Black Rus’ ha asegurado que sus militantes entraron “en confrontación con militares letones”. La organización ha defendido la acción como “una prueba de la resistencia de los letones”, que, según el mensaje, las autoridades del país báltico no superaron.

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Reivindicación de la unidad con Rusia

Otros dos comunicados publicados por ‘Black Rus’ sitúan su discurso en la defensa de una identidad común entre Bielorrusia y Rusia, así como en la preparación ante una eventual confrontación. En uno de ellos, dedicado a un Foro de la Juventud Eslava, el grupo sostiene que la iniciativa reúne a jóvenes bielorrusos y rusos “conscientes de sus raíces y orientados hacia la construcción”. El texto defiende los contactos entre jóvenes de ambos países como una forma de “diplomacia popular” y afirma que los proyectos conjuntos muestran la capacidad de responder a “los desafíos de la época”.

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El comunicado concluye con una consigna: “Un pueblo. Valores comunes. Un Estado indivisible”. En Narva, un territorio rusoparlante de Letonia cercano a la frontera, existen movimientos cada vez más fuertes que empujan por proclamar una república para abandonar el país y unirse a Rusia. De esta manera, la entrada de ciudadanos rusos o bielorrusos en la nación báltica puede tener como objetivo fomentar este proceso de unión.

En otra publicación, el grupo emplea un tono militar. “Nos preparamos para la guerra para evitarla. No tenemos intención de atacar a nadie”, señala el mensaje, que atribuye esas palabras al “Presidente”, sin identificarlo. También reclama una estructura coordinada entre el Ejército, la reserva de movilización, la defensa territorial y “el aliado ruso”. “La mejor manera de prevenir una agresión es demostrar al adversario la inevitabilidad de una respuesta dura y devastadora”, afirma. La reivindicación del incidente en la frontera letona traslada esos discursos a un hecho concreto que el grupo presenta como una primera advertencia.

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