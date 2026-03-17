La “república popular de Narva” que se está ‘cocinando’ en Estonia y llama a tomar las armas con el impulso de Rusia

La idea separatista de una “República Popular de Narva” (HHP Telegram / Propastop)

La ciudad de Narva, situada en la frontera oriental de Estonia y habitada mayoritariamente por rusohablantes, se ha convertido en el foco de una intensa campaña de propaganda por parte de canales rusos en redes sociales. Desde principios de marzo, han proliferado mensajes en plataformas como Telegram y VKontakte que instan a proclamar una “República Popular de Narva”, difundiendo mapas y símbolos de una entidad separatista y llamando a la población a organizarse o realizar sabotajes contra el gobierno estonio.

El portal Propastop avisó hace una semana de este movimiento que se está gestando en redes. La campaña recuerda las tácticas empleadas por Rusia en Ucrania en 2014, cuando se crearon narrativas sobre “repúblicas populares” en territorios de mayoría rusoparlante. En aquella ocasión, solo Donetsk y Lugansk lograron consolidarse con apoyo militar ruso, lo que desencadenó un conflicto armado prolongado.

Como recoge Bild, Marta Tuul, portavoz de la Policía de Seguridad de Estonia, ha sido quien ha señalado a Rusia. Tuul afirmó que “las publicaciones en redes sociales forman parte de una campaña de desinformación destinada a sembrar confusión y dividir a la sociedad”. Individuos enmascarados, ante banderas verdes, negras y blancas, llaman a la acción conjunta y a la defensa armada de la nueva república.

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Campaña prorusa en redes y tensión en la frontera

A través de diversas plataformas, banderas de franjas verde, negra y blanca, escudos con águilas y parches militares han presentado una imagen ficticia de estructura estatal en Narva. El simbolismo se complementa con mapas que representan a Narva como una región separada, situada entre Estonia y Rusia, y con mensajes que proclaman la existencia de una “tierra rusa” desde Narva hasta la localidad de Püssi, alimentando una narrativa de identidad alternativa a la del país.

El contenido va más allá del simbolismo. En el canal de Telegram y otras redes, se comparten listas de supuestas actividades del movimiento, entre las que figuran acciones violentas, junto a propuestas lúdicas como conciertos. Los memes ocupan un lugar central, con imágenes de personajes populares, gatos armados con banderas y diálogos humorísticos que abordan la relación entre los idiomas ruso y estonio o la supuesta indiferencia de la OTAN.

Mapa de la idea separatista de una “República Popular de Narva” (HHP Telegram / Propastop)

El canal de Telegram actúa como núcleo de la campaña, apoyado por cuentas en VKontakte y TikTok, desde donde se invita a compartir mensajes y contactar de forma anónima con los administradores. Si bien los promotores permanecen en el anonimato, la estrategia replica patrones observados en otros conflictos postsoviéticos, como en Donetsk y Luhansk en 2014, normalizando así discursos separatistas a través del uso sistemático de símbolos, memes y lenguaje digital.

Las autoridades de Estonia han expresado su disposición a alojar armas nucleares de la OTAN si la situación lo exige, en respuesta al aumento de la tensión por la guerra en Ucrania. Su posición geográfica convierte a Estonia en uno de los países que sufre de más cerca la amenaza rusa, incluyendo incursiones aéreas por parte del Kremlin. En este contexto, el ministro de Exteriores, Margus Tsahkna, declaró que Estonia no se opone a la presencia de armamento nuclear aliado.