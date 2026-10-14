Los profesores madrileños cortan la Castellana el primer día de huelga por la educación pública

Profesores de la Comunidad de Madrid cortan el Paseo de la Castellana durante la huelga de la educación pública. (Sindicato de Inquilinas)

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Los profesores de la Comunidad de Madrid han comenzado este miércoles una huelga indefinida. Los manifestantes han cortado el tráfico en el Paseo de la Castellana en plena hora punta para protestar por la educación pública.

Se trataba de un grupo de manifestantes ataviados con camisetas amarillas, representativas de las educadoras infantiles, y camisetas verdes, representativas de la educación pública. Se han sentado bajo el puente de Eduardo Dato, entre Rubén Darío y la calle Serrano y han paralizado la circulación.

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La Universidad Complutense de Madrid (UCM) se ha unido a las protestas, con un encierro en la Facultad de Ciencias de la Información durante la noche. Tras estas primeras acciones, las organizaciones convocantes han llamado a arrancar los piquetes y los pasacampus y a continuar con las acciones de protesta hasta el mediodía, cuando a las 12 horas tendrá lugar el plato fuerte de la jornada con la concentración de todas las etapas educativas en la Puerta del Sol.

Menores ratios y mayores salarios: qué reclaman los profesores

Numerosas personas sostienen una pancarta con el lema 'Sin educación no hay futuro' durante una manifestación en favor de la educación pública. (Diego Radamés / Europa Press)

Los profesores han reclamado establecer un máximo de 17 periodos lectivos semanales en Secundaria y Formación Profesional, y de 22 en Primaria. El cálculo debe incorporar las horas de tutoría, jefatura de departamento y coordinaciones.

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Los convocantes reclaman reducir las ratios a 13 alumnos en Infantil, 15 en Primaria, 20 en Secundaria, 23 en Bachillerato y 15 en Formación Profesional. También piden adaptar esos límites al alumnado con necesidades educativas especiales y necesidades específicas de apoyo educativo.

En atención a la diversidad, proponen un orientador por cada 250 alumnos, un profesional de Servicios a la Comunidad en cada centro, un docente de Pedagogía Terapéutica por cada ocho estudiantes y otro de Audición y Lenguaje por cada doce. La propuesta incorpora asimismo un maestro de compensatoria por centro, aunque no se alcancen las ratios mínimas.

Para Educación Especial, el comité plantea un profesional por cada seis alumnos con discapacidad intelectual y uno por cada grupo de entre uno y cuatro estudiantes con pluridiscapacidad, trastorno del espectro autista o trastornos graves de conducta. También demanda un plan para garantizar la equidad y la atención del alumnado vulnerable por razones socioeconómicas, necesidades educativas especiales u otras circunstancias.

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La plataforma reclama recuperar las aulas de enlace y eliminar el actual modelo de bilingüismo para “frenar la segregación educativa”. El objetivo declarado es promover una educación pública inclusiva y de calidad para todo el alumnado.

En el ámbito salarial, el comité exige un aumento de 600 euros mensuales en el Complemento Específico General Docente autonómico. Solicita además la equiparación retributiva del profesorado de Formación Profesional y de los profesionales de Servicios a la Comunidad, Pedagogía Terapéutica y Audición y Lenguaje.

Las organizaciones piden un complemento específico de peligrosidad para los profesionales de Educación Especial. También reclaman al menos un auxiliar administrativo a tiempo completo por centro educativo para liberar al profesorado de tareas burocráticas y administrativas ajenas a la docencia. Respecto a las instalaciones, los sindicatos piden un plan integral de climatización sostenible, la retirada del amianto, el fin de la construcción por fases de los centros públicos y mejoras en la prevención de riesgos laborales.

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