Educadoras infantiles de toda España convocan una protesta en apoyo a las madrileñas, que llevan cinco meses en huelga: “Tenemos una responsabilidad que hace indigno que cobremos el SMI”

Imagen de archivo de una concentración de las educadoras infantiles en huelga en Madrid. (Rodrigo Jiménez/EFE)

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La Plataforma Estatal de Escuelas Infantiles (PEEI) ha convocado concentraciones en todo el país el 17 de septiembre para respaldar a las educadoras infantiles madrileñas, que mantienen una huelga desde hace cinco meses por la precariedad laboral y reclaman cambios que garanticen el periodo de adaptación de niños y familias.

Las educadoras de las escuelas infantiles madrileñas reclaman una pareja educativa, una subida salarial y menos bebés por aula. Actualmente, una sola profesional atiende a ocho bebés, 14 niños de uno a dos años y 20 de dos a tres, frente a sus propuestas de cuatro, seis y ocho respectivamente.

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La movilización de Madrid será a las 19.00 horas en la Puerta del Sol. La Plataforma Laboral de Escuelas Infantiles (PLEI), que mantiene la huelga que empezó en abril en Madrid , y el sindicato CGT han fijado otra concentración para el miércoles 16 de septiembre, a las 9.00 horas, ante la Casa de Correos, sede del Gobierno madrileño en la Puerta del Sol, donde su presencia empieza a ser el día a día.

Tras el descanso de agosto, las educadoras han retomado las protestas con una concentración y una acampada en la Puerta del Sol, que terminó el jueves. Su propósito es mantener las movilizaciones hasta que el Gobierno regional abra una negociación sobre las condiciones de trabajo y los salarios.

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La PEEI ha denunciado que “la falta de negociación, la dejadez y hostilidad” de la Consejería de Educación y del Ayuntamiento de Madrid han llevado a las familias y a la infancia de la comunidad autónoma a una situación de “maltrato y abandono”. También acusa al Ejecutivo autonómico de permitir que el curso comience con el periodo de vinculación inmerso en una huelga indefinida.

Educadoras infantiles de la Comunidad de Madrid se manifiestan en la Puerta del Sol para exigir mejoras en sus condiciones laborales.

“Después de cinco meses de huelga indefinida, le pedimos que abra la mesa de negociación y nos proponga alguna medida que no esté ya ejecutándose. Queremos medidas concretas que incluyan, lógicamente, un aumento salarial. Las educadoras infantiles ya tenemos una formación y una responsabilidad que hacen indigno que cobremos el salario mínimo interprofesional. Pedimos que no se prorroguen más licitaciones y que los nuevos pliegos de condiciones incluyan estas subidas salariales, sin que dependan de las empresas que quieran implementarlas”, reclaman en una carta a la presidenta Isabel Díaz Ayuso.

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Las educadoras de la Plataforma Laboral de Escuelas Infantiles (PLEI) en una concentración en Sol. (Kiko Huesca/EFE)

Las prórrogas de contratos mantienen los salarios en el mínimo

Una parte central del conflicto afecta a las nóminas de las educadoras, que trabajan por el salario mínimo interprofesional. La mayor parte de los centros funciona mediante gestión indirecta: la Administración cede el servicio a empresas privadas a través de concursos públicos.

Sandra Rodríguez, portavoz de Enseñanza Privada de UGT Servicios Públicos Madrid, explica que las nuevas tablas del convenio sectorial aprobado en 2025 solo entran en vigor cuando se publica un nuevo pliego de licitación para gestionar los centros. En la capital, afirma, el Ayuntamiento no ha evitado que las empresas prolonguen los contratos.

Profesores manifestándose durante una concentración de sindicatos educativos por la huelga de guarderías, a 7 de mayo de 2026, en Barcelona. (David Zorrakino / Europa Press)

Las adjudicatarias pueden pedir una prórroga de dos años, el máximo permitido, al término de un contrato de cuatro años, hasta alcanzar seis. Según Rodríguez, el Ayuntamiento ha comunicado al sindicato que prorrogará los contratos de toda su red de escuelas infantiles.

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Esa decisión mantiene congelados los sueldos, de acuerdo con el cálculo de la portavoz sindical, y supone una pérdida cercana a 200 euros al mes para las trabajadoras. Las subidas del salario mínimo han absorbido complementos: al aumentar la base para cumplir el mínimo legal, se reducen los pluses.

El salario base apenas ha pasado de 1.210 euros a 1.221 euros por la actualización legal del salario mínimo interprofesional, mientras que el nuevo convenio lo situaría por encima de 1.400 euros. Las educadoras piden que no se prolonguen más licitaciones y que los próximos pliegos incorporen las subidas salariales sin depender de que las empresas decidan aplicarlas.

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Menos bebés por aula

Las trabajadoras plantean una reducción de ratios por aula: cuatro menores de cero a un año, seis de uno a dos y ocho de dos a tres. Consideran que la proporción vigente compromete su seguridad y supera las recomendaciones europeas. La otra demanda es la implantación de la pareja educativa. El Ministerio de Educación ya trabaja en una modificación del Real Decreto 132/2010, la norma que establece las ratios a nivel nacional y cuya reforma conllevaría esa medida. Por ello, está reclamación se mantiene, pero con la esperanza de que se cumpla con el empujón del Gobierno, que aún tiene que aprobar la modificación. Por ello, las trabajadoras madrileñas ponen ahora el foco en sus sueldos.