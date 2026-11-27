La entrevista de Luis Novaresio

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Hay actores que quedan atrapados en la etiqueta que les puso el público, pero Ivo Cutzarida siempre se encargó de correr el arco. Reniega de ser considerado un “galán” y le resta cualquier mérito a su aspecto físico. La trama de su vida estuvo marcada por grandes giros: dejó una carrera en Tribunales para subirse a un escenario y, años más tarde, frenó en plena cima del éxito para mudarse a Estados Unidos acompañando a su hermano mayor hasta el final. Volvió a la patria, se convirtió en un fenómeno viral y luego se le volvieron a cerrar las puertas en los medios.

En este encuentro repasamos las múltiples vidas de Cutzarida. De los trece años empezando de cero en Los Ángeles —con visa de estudiante y una escena cortada en una película con Sandra Bullock y Nicole Kidman— al estallido mediático del “corta la bocha” en 2014, que le valió el enojo de la política y su salida de los medios. Hoy, mientras cursa la carrera de Psicología, coordina grupos para recuperar personas con adicciones y sorprende en el panel de Bendita, asegura que su único norte es aprender a vivir en paz.

Ivo Cutzarida en su momento de mayor fama en la década del 90

Luis Novaresio: ¿Quién es Ivo Cutzarida?

Ivo Cutzarida: Uh… es un loco lindo. Qué sé yo. Yo a veces me identifico bastante con Don Quijote, ¿viste?, con ese símbolo de ir detrás de un sueño, de ir detrás de la imaginación. Porque El Quijote da lugar a la importancia que tiene la imaginación.

LN: ¿Pero viste que el Quijote buscaba la ínsula de Barataria? Él quería esta pelea de caballería, buscaba su Dulcinea. ¿Cuál es tu norte?

IC: Mirá, mi norte es aprender a vivir. Eso es para mí lo más importante ya desde hace mucho tiempo. Y encontrar paz, saber que nos vamos a morir, porque eso es lo único cierto. Y si llega la muerte, que puede llegar en cualquier momento, poder dar el último suspiro en paz.

LN: ¿En qué se parece este Ivo Cutzarida a algo que detestaste -lo voy a decir como provocación- al “Richard Gere de la Argentina” de tus 20?

IC: (Risas). Yo diría que hay algo que siempre estuvo en todos los seres humanos. Dios ya nos creó completos, completamente suficientes y completamente valiosos a todos. Después, por alguna razón, nos alejamos de eso. Esto lo veo muchísimo porque lo estudié en los últimos casi doce años trabajando con gente con adicciones. ¿Por qué el ser humano hace algo que lo destruye? Es porque estás buscando afuera lo que vos ya tenés adentro. Buscás afuera a través de una sustancia, del tener, del aparentar. Busco afuera lo que yo tendría que encontrar adentro, que es autoestima: soy suficiente así como estoy.

LN: ¿Te hincha que te digan que fuiste un galán?

IC: No es que me hincha. Primero, porque, ¿viste el papel de galán? A mí nunca me tocó. Fíjate que nunca fui el galán de una telenovela. Increíble, ¿no? Pero nunca lo fui. Siempre hacía el personaje secundario. Incluso si vamos a los últimos papeles desde que volví de Los Ángeles: en Malparida hacía un mafioso que tenía todos los vicios, ninguna virtud, y nunca dio un beso en toda la novela, nunca tuvo un romance. Después hice Graduados, donde hice el primer homosexual que se casa en la televisión argentina, con Juan Gil Navarro. Después hice un cura en Somos familia que era un desastre, porque tenía una hija, tenía familia y se cagaba a piñas. Es decir que nunca hice ese personaje de galán. La facha, ¿qué querés que te diga, Luis? Me vino de arriba, ¿viste?

Ivo Cutzarida estudió teatro de joven y probó suerte como actor en Hollywood

LN: Pero vos sabés que sos un tipo fachero.

IC: Sí, pero no es mérito mío. Yo siempre me preocupé en convertirme en un buen actor o en un buen terapeuta o en una buena persona. Pero la facha me vino de arriba. Yo te decía: “Talento, juego de niños; la seriedad hace al hombre y el trabajo al genio”. Para llegar a convertirte en algo tenés que laburar, tenés que estudiar, prepararte. Ahí es donde valoramos a una persona. Pero algo que te vino de arriba... el creer que porque tenés facha o porque sos lindo sos más que los demás o sos importante, es un error.

LN: ¿Te abrió puertas?

IC: Como todo en la vida, tiene sus cosas buenas y malas.

LN: ¿Qué es lo malo?

IC: Lo malo es que ven eso y creen que no hay más nada. Y además producís envidia. Producís un montón de cosas que tienen que ver con el otro, con qué es lo que ve el otro en vos, y tenés que lidiar con eso. Hay gente que pone la belleza en la cima de la montaña y otros que la desprecian.

LN: Viste que hay como un lugar común bien machista, el prejuicio de la “rubia tarada”... ¿Te aplicó?

IC: Se aplica a hombres y mujeres. “Es una cara linda”. Aplica. Obvio que aplica…

LN: ¿Cuándo aparece la idea de: “che, yo puedo ser actor”?

IC: Yo estaba trabajando en Tribunales, en la Justicia Criminal. Yo quería ser juez, así que toda esta cuestión de la justicia yo la tengo muy internalizada. Estudiaba Derecho, había hecho ya prácticamente la mitad de la carrera y vi una película que se llamaba Alas de libertad, una película alucinante de un pibe que se creía un pájaro, ¿viste? Y no sé por qué, dije: “Pucha, hay algo en mí que puja por salir y que no está saliendo”. Y me puse a estudiar teatro con Lito Cruz. Mi madre había estudiado en el conservatorio. Mis padres: uno estudiante de Filosofía, otra estudiante en el conservatorio. Se conocen, se enamoran viendo una obra de teatro y a los ocho meses estaban teniendo un hijo. Tenían 20, 21 años y tuvieron cuatro hijos. No sabían hacer un huevo duro y a los 25 años tenían cuatro pibes. Eran dos soñadores. Es decir que algo había en mí. Y empecé a preguntar y me dieron tres nombres: Lito Cruz, Alezzo y Fernandes, que terminé estudiando con los tres y trabajando con los tres. Increíble.

Y después vi cosas dentro de la Justicia Criminal que no me gustaron. Yo ya en esa época vi que metíamos presos a los ladrones de gallinas, ¿viste? Y los tipos con poder e influencia entraban por una puerta y salían por la otra.

Me pasó una experiencia que me shockeó. Yo me quedaba después de hora y me acuerdo que una vez tuve que notificar una prisión preventiva y me trajeron al “caco”, a esta persona esposada, porque era un tipo peligroso, al quinto piso. Yo le estaba leyendo una cosa y al tipo le agarra un ataque de epilepsia: se cae y empieza a convulsionar, casi se pega contra la mesa y se rompe la cabeza. Estaba esposado y el policía no sabía qué hacer. Yo agarré y me fui corriendo al séptimo piso porque ahí estaban los médicos —pero eran los médicos que atendían a los empleados de Tribunales; médicos forenses estaban en el subsuelo—. Yo llego ahí y el de la entrada me dice: “Mirá, eso tenés que ir a médicos forenses”. Yo me acuerdo que lo agarré, lo pasé del otro lado del mostrador, no sé si no lo bajé arrastrando por las dos escaleras y le dije: “Flaco, atendé a este pibe”, me estaba mandando al subsuelo. Y me pasaron un montón de otras cositas donde...

"Dios ya nos creó completos, completamente suficientes y completamente valiosos a todos. Después, por alguna razón, nos alejamos de eso", afirma Cutzarida (Maximiliano Luna)

LN: Dijiste: “el Derecho no”.

IC: Me desencanté. Y encontré en el escenario, en el teatro, a través de estos tipos que lamentablemente ya no están, algo que sacó en mí eso de decir: “Listo, largo todo y me dedico a actuar”. Y después hice mi primera audición ahí en Canal 9 —ya había hecho una obrita con Lito Cruz en el Galpón del Sur, un lugar mágico que después lo tiraron abajo— para Sin marido. Ahí arranqué en Sin marido y ya largué todo.

LN: ¿Y cuándo te enteraste de que eras famoso?

IC: Vos sabés que es una buena pregunta, porque siempre fui despistado en eso, tal vez por la manera en la que me crié. No sé cuándo fue. Creo que fue con Una voz en el teléfono, un teleteatro escrito por Alberto Migré que fue impresionante, que lo alargaron seis meses del éxito que tenía. Te estoy hablando de 30, 35 puntos de rating en esa época.

LN: Caminabas por la calle y...

IC: No podías caminar por la calle.

LN: ¿Extrañás caminar por la calle y no poder hacerlo?

IC: No, no, no. Extraño por ahí hacer ficción, ¿viste que cayó tanto la ficción en este país? Bueno, está siempre el teatro; siempre seguí haciendo teatro, hago desde hace prácticamente 40 años. Pero extraño estar metido en un personaje y ver qué pasa con el público. Cuando sos actor, sos actor para toda la vida.

LN: Hay un momento personal muy potente en tu vida, que es cuando muere un hermano, ahí hay un quiebre.

IC: Sí, sí, sí. Yo estaba haciendo Carola Casini, me acuerdo. Ahí el Chueco (Adrián Suar) me había dado un personaje muy importante; con Juan Palomino y Araceli González hacíamos como un trío. Y mi hermano me llama y me dice: “Me parece que ya me voy a morir”. Entonces yo pedí que me escriban el final y me fui para estar con él. Mi madre ya estaba ahí.

LN: En Estados Unidos.

IC: Sí, se fue a vivir con él. Fuimos al hospital en Houston; yo lo acompañé para ver si podía haber alguna posibilidad. Le hicieron un tratamiento experimental y después de unos cuantos meses falleció. Pero siempre lo vi pelear. Para mí, mi hermano mayor fue un ejemplo de un tipo que nunca le aflojó a la vida hasta el último momento.

Ivo Cutzarida en la tapa de la TV guía

LN: ¿Cuánto tiempo te quedaste allá?

IC: Me quedé un montón. Fueron entre seis y ocho meses hasta que murió. Y después me fui a Los Ángeles. Y ahí de vuelta sintiéndome el Quijote… “Hollywood. Quiero ver qué puedo hacer acá”.

LN: ¿Cómo es llegar con la valijita a Hollywood siendo argentino?

IC: Eso sí que fue una quijotada, porque no hablaba el idioma, no conocía a nadie y no tenía los papeles. Era como: “Vas a durar lo que un pedo en un pantalón”. Es durísimo. Además, aprender un idioma de grande... una cosa es cuando lo aprendés de chico. Pero terminé haciéndolo. Pero fue todo titánico, todo “molino de viento”.

LN: Contame la anécdota de que una megaestrella de Hollywood se había enamorado de vos… No me acuerdo quién era.

IC: Sí, sí, creo que fue Sandra Bullock.

LN: ¿Sandra Bullock se enamoró de vos?

IC: Porque yo hice un papel en Practical Magic, que después cortaron. Era un flashback, ¿viste que era una película sobre brujas? Había un antepasado que era este conquistador español, una especie de salvaje que había estado con una chica, la embarazó y se fue a conquistar el mundo y desapareció. Después todo eso lo sacaron de la película. Pero yo me acuerdo que entré a la sala de maquillaje y estaban Sandra Bullock y Nicole Kidman. Y yo le digo que la conocía por una película a Sandra, se la describo y me dice: “No, no era yo, era tal actriz”.

LN: Momento difícil para arrancar.

IC: Sí, un momento difícil.

LN: ¿Pero arrancaron con Sandra Bullock o no pasó nada?

IC: No, no pasó nada.

LN: No sos de esos actores que dicen: “Yo estuve con Julia Roberts”.

IC: No, ni en pedo. Además soy un tipo que por ahí, si estuve con alguien, tampoco lo digo.

Ivo Cutzarida con sus cuatro hermanos y su padre

LN: ¿Pero la invitaste a salir aunque sea?

IC: No, no.

LN: ¿No?

IC: No.

LN: No te creo, pero no importa. Entonces laburás allá y en un momento llega otro capítulo de tu vida: vuelta a la patria.

IC: Vuelta a la patria. El primero que me llama fue Suar para hacer Malparida, donde hice un personaje que me encantó, Soriano. Fue una novela espectacular, súper entretenida, con grandes actores, y arranqué de vuelta. Fue una época donde los actores hacíamos televisión durante el día y teatro a la noche; era espectacular. Y después vino... en el 2014 yo me acuerdo que mataron a ese chico en Libertador y Olleros para robarle una bicicleta. Y en esa época la inseguridad era una “sensación”, un invento de los medios, y nadie decía nada. Y no solamente eso: no había debate en la televisión. Y yo me acuerdo que al primer programa que fui dije: “Bueno, yo acá tiro la bomba”.

LN: ¿Pero cómo caés como polemista?

IC: No caí como polemista. Fui al programa de Doman porque estaba haciendo no me acuerdo qué novela, creo que era Pan y vino, y estaba haciendo una obra con Andrea Rincón, y yo hacía otra obrita también que me gusta mucho, que es El sótano. Me llamaron para hablar de eso y yo arranqué y dije: “Doman, acá hay que romper este relato”. ¿Qué relato? El de la inseguridad. Era como que no se hablaba de eso, era palabra prohibida. Y yo dije: “Muchacho, una cosa es salir a robar, pero si vos salís a matar, si vos matás, terminás muerto o preso, corta la bocha”.

Ivo Cutzarida pasó por La vida después de Luis Novaresio (Maximiliano Luna)

LN: Ahí aparece el “corta la bocha”.

IC: Así lo dije, tal cual te lo estoy diciendo. Y se armó un quilombo, pero un quilombo... ¿vos te acordás? Después estuve dos meses cascoteándome en todos lados, que me permitieron dar una visión de un montón de cosas por las que en aquel momento era “el loco”, pero que después terminaron repitiendo todos, porque yo no inventé nada. La legítima defensa no la inventé yo, está ahí en el Código Penal, y trataron de tergiversarlo de todas las maneras posibles. Yo creo que debatí bastante bien un montón de cosas, pero después terminaron sacándome de los medios. Directamente me sacaron de los medios.

LN: ¿Por qué te sacaron?

IC: Porque cuando vos rompés un relato, el poder de turno te hace la cruz. Acá, ¿sabés qué es lo que pasa? Un político tiene que mirar la realidad, ver la realidad tal como es y formar su relato a partir de la realidad. Acá fijate que hacen al revés: arman un relato que es falso y quieren que la realidad se adapte al relato. Error. Porque si vos hacés eso, nunca le vas a encontrar una solución al problema porque lo estás negando. Es como el adicto: ¿cómo se recupera un adicto? Cuando reconoce que tiene un problema. Entonces vos, si sos político y te empezás a comer un relato al cual la realidad se tiene que adaptar, le estás pifiando porque nunca vas a encontrar la solución. Y yo lo que rompí fue el relato de que la inseguridad era una sensación y un invento de los medios.

LN: ¿Eso te malogró tu carrera?

IC: No, no, no. Para mí todo lo que pasa en la vida, bienvenido sea. Porque a mí me llevó por un camino inexplorado e inesperado. Mi primera propuesta política fue ir a la cárcel, a los lugares donde está el problema. Y vos fijate que desde entonces estoy haciendo mi cuarta carrera. Yo me recibí de coach, de consejero psicológico en Sánchez Bodas —una escuela espectacular—, estudié cuatro años counseling, operador terapéutico, y ahora ya metí la mitad de la carrera de Psicología en la USAL. Hace diez años que estoy estudiando todos los días y me puse a hacer un trabajo que nunca pensé que iba a hacer, que hizo que mi nivel de conciencia se eleve.

LN: ¿Qué te quitó esta aparición así, súper explosiva, estruendosa?

IC: Creían que yo estaba pidiendo que le corten la bocha a la gente. “Corta la bocha” es una expresión de los bocheros que significa eso: “es corta la bocha”, como diciendo “no desparrames, ya está ganado el partido”. Que en lenguaje criollo es decir: “No hables boludeces, ya está”, quiere decir “hacelo y se terminó, no discutamos boludeces”.

LN: ¿Te dieron ganas de meterte en la política?

IC: Es que me metí sin querer porque empecé a cuestionar las ideas. Lo más importante son las ideas —y vos sos un tipo de ideas también—, porque sobre eso se construye la ley, sobre eso se construye la economía, sobre eso se construye todo. ¿Qué ideas tenés del mundo? ¿Cómo ves al ser humano? ¿Qué idea tenés de la familia? Porque sobre eso vas a construir después todo lo demás.

LN: ¿Y qué hacés hoy en la vida?

IC: Un montón de cosas, Luisito, un montón de cosas. Cosas que no pensaba que iba a hacer. Desde hace diez años que me dedico profesionalmente a la recuperación de adicciones. He trabajado años en comunidades haciendo de todo, todas las tareas que se hacen: desde la coordinación de los grupos, desde las dinámicas, desde las terapias individuales. Ahora haciéndolo a través de un ambulatorio, porque estoy tan ocupado durante la mayor parte del día que coordino los grupos de adictos y de familias de manera ambulatoria y de manera online, y obviamente también hago terapias individuales. Estoy estudiando y estoy haciendo algo que nunca pensé que iba a hacer, que es ser panelista de Bendita. Me acuerdo cuando me llamaron: cuando se va Beto y aparece Edith, cambiaron un poco todo el panel y me llaman a mí. El Tano de Bendita me dijo: “vení, que nos gusta tu locura; queremos empezar a tener panelistas que observen lo bizarro que pasa en el día”. Porque Bendita es un programa que entretiene básicamente con lo que pasa en el día, y yo meto mi huevada, mi reflexión de cómo observo las cosas, y dio resultado porque Edith le da lugar a todo. Para mí en este momento Edith es la nueva Susana Giménez de la televisión argentina, sin ninguna duda. Y todos los panelistas que están son muy inteligentes, muy perspicaces. Hicieron un panel de todas las edades: está Pagani, está Evelyn, estoy yo, hay tipos en los 40, en los 30 y pendejos que tienen una chispa bárbara, como Luca, como Juana. Están todas las generaciones representadas: observamos un mismo fenómeno y cada uno lo ve de distinta manera, y se enriqueció muchísimo.

LN: ¿Hay algo que el Ivo Cutzarida de hoy le diría al Ivo Cutzarida de los 20?

IC: Uf, un montón de cosas. Mirá, Cassius Clay decía: “El hombre que a los 50 sigue pensando como a los 30 perdió 20 años de su vida”.