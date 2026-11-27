“Hice lo que quise toda mi vida. Ahora tengo que empezar a ocuparme de estos próximos años”, reflexionó Nazareno Casero en Ellos, el ciclo de entrevistas de Infobae, al hablar de la etapa personal que atraviesa. A pocos meses de haber cumplido 40 años, el actor aseguró que se encuentra en un momento de mayor contemplación, en el que comenzó a mirar hacia atrás, valorar lo vivido y pensar en cómo quiere organizar su futuro. Lejos de definirlo como una crisis, describió este proceso como una oportunidad para acomodar sus prioridades, cuidar lo que construyó y seguir disfrutando de la vida sin dejar de aprender.
Nazareno consolidó una trayectoria propia en el mundo de la actuación desde muy chico. Debutó a los siete años en Cha Cha Cha, el programa de humor de su padre, Alfredo Casero, donde se hizo popular por su personaje del Alumno Capusotto. Desde entonces participó en numerosas producciones de cine, televisión y teatro. Entre sus trabajos más destacados se encuentran la película Crónica de una fuga, la serie Los simuladores y las ficciones Historia de un clan, en la que interpretó a Daniel “Maguila” Puccio, y Maradona: Sueño bendito, donde encarnó al Diez.
Durante la charla, también se refirió a su vida sentimental, a las relaciones que mantuvo a lo largo de los últimos años y a su última separación, después de siete años de pareja con Carolina, un vínculo atravesado por la distancia y los viajes constantes. Además, reveló cuáles son sus límites en el amor, qué actitudes no está dispuesto a tolerar y qué busca hoy en una compañera.
— Hace muchos años que trabajás en los medios y sos una figura conocida por el público, pero no sé si has dado tantas entrevistas en las que se conozca un poco más de tu vida personal, de tu amor por los animales y de esos aspectos que quizás no suelen quedar tan expuestos.
— Yo siempre trato de responder lo que me preguntan. Si no se sabe es porque no me lo preguntaron. Así que vos dale para adelante que yo respondo lo que sé.
— ¿En qué momento de tu vida te encuentro?
— Cumplí 40 años hace unos meses. Creo que me encuentro un poco más contemplativo. Estoy pensando por primera vez más en lo que hice que en lo que me falta y creo que está bueno. Me encuentro en un momento en el que tengo ganas de hacer lo que tengo que hacer, de empezar a ocuparme, de cerrar cosas, no porque me vaya a morir, sino para acomodar. Poder decir: “Gané todo este capital humano de todos estos años que viví como un hedonista, disfrutando y haciendo siempre lo que quise”. Realmente hice lo que quise toda mi vida, entonces ahora digo: “Tengo que empezar a laburar para estos 10 años por delante, para acomodar todo lo que tengo: desde ideas hasta cosas materiales, bienes”.
— ¿A armarte un poquito más?
— Acomodar todo. Yo ya no me doy la licencia de decir: “Es que soy pendejo”. Ya está: tengo 40 años. No soy viejo, pero tampoco soy este muchacho que solía ser (risas). Hay que agrupar un poco todo y empezar a ser más consciente de todo lo que hay que cuidar y de todo lo que uno tiene.
— Y más allá de ese tono reflexivo, ¿te agarra como una crisis? Esa palabra tiene mala fama, pero me parece que es agradable también.
— Puede ser en este aspecto bueno de la palabra. No es una crisis que de golpe estoy deprimido y pensando en qué va a pasar. Lo veo, más bien, como un cambio de piel. Ahora hay que empezar a hacerse cargo del tiempo que ha transcurrido en la Tierra.
— ¿Y qué balance hacés?
— He vivido como quise y he hecho lo que se me ocurrió. Soy muy afortunado. También trabajé para tener esa suerte, pero estoy agradecido con mis padres que han hecho el laburo que han hecho para que yo pueda hoy, a esta edad, también empezar a pensar en este momento.
— ¿Sentís que en todo ese proceso de hacer lo que quisiste hubo cosas que se te escaparon?
— No. Tal vez fui menos consciente de lo que estaba haciendo o del valor y la suerte que tenía. Ahora digo: “Hiciste lo que querías”. Para mí algo interesante en la vida es decir: “Me quiero ir a China”. Se te ocurre hacerlo y vas. De alguna manera tenés un poco la llave del mundo, ¿no? Sin lujos bolud*s, sin nada, solo decir: “Mi tiempo, los medios y la energía los uso como quiero”. Y siempre he sido bastante agradecido también con mis padres, que han hecho el laburo que han hecho. Yo me fui a vivir solo a los 18 años y siempre traté de valerme por mí mismo. Pero es la reflexión de decir: “La verdad que he tratado de hacer todo lo que he podido por los demás y siento esa reciprocidad, que los otros han hecho mucho por mí”. Entonces, hay algo de tranquilidad. No me siento en deuda, no siento que debería haber hecho más. Hice lo que pude con lo que tenía y ahora que soy un poco más consciente, trato de laburar de otra manera. Para mí está bueno hacerse cargo del momento en el que uno está y preguntarse: ¿Cambian las cosas? ¿Tengo otras necesidades? ¿Otras ganas? ¿Otra energía?
— Creo que es parte de una evolución generacional: somos más conscientes de que ya vivimos buena parte de la vida y nos preguntamos cómo queremos transitar lo que viene. Siento que hablás desde un lugar más estructural, de organización y de disponibilidad. En el plano afectivo y personal, ¿también te preguntás qué querés y qué vas a querer?
— Sí, tal vez eso lo veo como un poco más incierto.
— ¿Ahora estás solo?
— Sí, pero a lo que voy es que es un poco más incierto porque depende de otra persona también. Las ganas que uno puede tener por ahí no condicen con lo que te puede suceder.
— Pero viste que dicen que cuanto más disponible estás, más posibilidades tenés de que eso suceda.
— Obvio. Sí, pero podés estar super disponible para encontrar un amor, compartir con alguien y por ahí eso no se da de la manera. No soy conformista. No me metería en una relación para no estar solo o para compartir. Siempre he podido y he sabido estar solo, disfrutando esa soledad también. No es lo mismo estar solo que ser solitario. Estar solo es que no tenés a quien llamar, con quien estar y ser solitario es decir: “Puedo estar solo y disfrutarlo”.
— ¿Disfrutás más estar solo o en pareja?
— He estado mucho en pareja. En los últimos 20 años creo que estuve 15 en pareja y más también. Porque se dio así y por ahí he tenido la suerte de encontrar a la persona que creía que era o lo sigo creyendo, aunque haya terminado y hayan sido diferentes relaciones, en el momento que tenía que estar con persona y poder estar y ese desarrollo, crecimiento, poder compartirlo. Sí hay alguna situación en la que digo: “Podría haber cortado antes”. Pero después es solamente empezar a buscarle los piojos.
— O sea que no has sufrido grandes desengaños amorosos. ¿No sufriste por amor?
— Por amor sí, pero no por desamor. A veces uno sufre también el amor porque las cosas no se pueden dar de la manera que uno quiere o porque hay situaciones o pasan cosas.
— El otro día entrevisté a Agustín Sierra y me dijo algo muy parecido. Me da curiosidad la mirada del varón sobre esto: cuando hay amor y la otra persona es buena gente, ¿qué se interpone para que el vínculo evolucione si las cosas no se dan como uno quisiera?
— Yo creo que los dos crecemos a la par, hasta que en un momento el desarrollo de una persona y de otra por ahí van un poco por diferentes lugares y está bueno darse cuenta antes que haya una ruptura que sea innegociable. Hay un punto en el que con mis parejas, y en particular con Caro, que estuvimos siete años juntos, hubo algo de “che, me parece que estamos los dos haciendo un esfuerzo enorme porque nos amamos y porque disfrutamos un montón”. Pero ella vive afuera, yo vivo acá y viajábamos mucho, estábamos todo el tiempo yendo y viniendo y en un momento fue como “bueno, no puedo delimitar mi vida a que estás lejos”. Y estar más de seis meses sin tu pareja me parece que es un montonazo. Hay algo que se va perdiendo y no sé si está bueno llegar a ese momento en el que decís: “Che, no te quiero más” y que la otra persona te responda: “Yo tampoco”. Yo prefiero decir: “Che, está todo bien, nos queremos, pero hay algo que no está funcionando, ¿sigue esto?”. Prefiero cortar con amor y que no haya bronca. Dolor va a haber, pero bueno…
— ¿Te genera nostalgia pensar que un factor externo te obliga a decir: “No se dio. ¿Qué hubiese pasado si…”?
— Hace algún tiempo ya no pienso en lo que hubiese sido porque ese camino es infinito. Porque si hubiesen sido diferentes las cosas, yo hubiese sido convocado por Elon Musk para viajar a Marte. O sea, no tengo límite hasta dónde puedo imaginar qué podría haber sido y eso es complejo.
— Pero cuando estás siete años en pareja y podés imaginarte con esa persona en una etapa de tu vida que se avecina, y de repente no se da porque las circunstancias hacen que uno viva acá y el otro allá, a veces es un poco...
— Y pero es lo que hay, es lo que tenemos y me parece que es preferible que la otra persona no pierda el tiempo, vos no perder el tiempo. Con esa energía que todavía te queda y con el amor como combustible, es bueno que puedas volantear.
— Es bastante injusto porque el varón a esta edad tiene todavía una vida más liviana.
— Biológicamente es diferente, sí.
— Y la mujer si tiene ganas de ser mamá y de llevar adelante un proyecto, está un poco más limitada y más condicionada. No sé si decidís desde tanta libertad.
— Sí, es cierto. Y ahí ya podemos empezar a analizarlo en situaciones que pueden ser puntuales o genéricas y entra de vuelta en el plano de la especulación y ya empieza a ser un poco infinito todo, porque es cuánto idealizás a tu pareja. Ya empieza a trastocarse un poco qué podría ser.
— ¿Cuánto tiempo tiene que pasar para que uno diga: “Che, borro el archivo de las redes sociales”? ¿O queda indefinidamente porque es parte de tu vida?
— A mí me parece que queda.
— ¿O queda hasta que llega otra persona?
— Es que si a la otra persona le molesta que vos tengas un buen recuerdo, es un poco un filtro o una red flag. Ahora, si estoy hablando por teléfono: “Hola, mi amor, ¿cómo estás?”. Ahí sería diferente. Si terminás bien, es algo que va a ser mejor para los dos y estamos de acuerdo, no afecta. Con el paso del tiempo después está todo bien y puede haber más o menos cascarita. Creo que eso es porque he tratado de ser lo más honesto conmigo y lo más honesto con mi pareja como para decir: “Che, me pasa esto o nos pasa esto”.
— ¿Cuáles son tus no negociables en un vínculo?
— Los celos enfermizos. Porque una cosa es que alguien te diga: “¿Esto qué onda?”. Y le digas: “Bueno, mi amor”. Y que se de algo de juego. Otra cosa es que te digan: “Porque vos vas a hacer tal cosa”. Yo siempre digo lo mismo: así como me lo planteás, prefiero mandarme una cagada, porque de última me vas a hacer un planteo por una cagada y no por algo que podría ser.
— ¿Qué otra cosa?
— Ahí también está revisión de celulares o de la intimidad del otro. La extorsión afectiva: “¿Te vas a ir con tus amigos y me vas a dejar sola?”. Estas cosas por suerte no las viví, pero entiendo que existen esos manejos del afecto.
— La cosa manipuladora no va.
— Porque trato de no serlo yo tampoco. Inclusive me doy cuenta cuando tengo un ogro acá en el oído que me dice: “¿Así va a ir vestida tu novia?” (risas). No me pasa, pero es como que digo: “Voy a apagarlo y adelante”. Porque también me parece que despertás en el otro algo en el momento en el que vos decís: “Che, tu amigo...”. Y de golpe esa persona dice: “Ey, a ver mi amigo...”.
— Te invitan a entrar en una frecuencia que vos no estás habitando. ¿Qué otras cosas no negocias?
— Cara de culo. Me gusta que tengas cara de culo como impronta. Con eso está todo bien, que sea seria me gusta. Ahora, si hacés un chiste y te dicen: “¡Qué b*ludez!”. Yo soy muy volado con un montón de cosas y por ahí se me ocurren ideas loquísimas, que después las bajo a tierra y son una b*ludez, pero nacieron como una idea super loca y es parte de un proceso creativo que me pasa. Que de golpe alguien diga: “No, es una pel*tudez lo que estás diciendo”, es un bajón. En dos horas estoy separado, tengo los bolsos, te dejo mi casa y me voy seis meses a lo de mi vieja.
— O sea, una mina que banque y que no sea intensa.
— Mirá lo que te digo: que por lo menos no tire para atrás. Si no quiere bancar, que no banque, pero que no tire para atrás. Dejame volar y después de última el tiempo me va a recortar los pelos.
— ¿Y qué buscás en una compañera hoy?
— Divertirme, pero me refiero a una montaña rusa o quedarnos haciendo zapping en la tele. No es que todo tiene que ser una experiencia como tirarse en paracaídas todos los días. Sentir admiración por otra persona con cosas simples. Puede ser decir: “Me encanta cómo resolvés tu día a día” o “Que linda la mirada que tenés de tal o cual cosa”. Poder hablar y compartir cosas que estén por fuera del espectro de lo que uno hace. Creo que esas cosas son clave. No aburrirse, poder compartir cosas, que le guste hacer cosas nuevas o diferentes y que haya una búsqueda en conjunto. Que haya una búsqueda y que no sea: “Yo hasta acá, no aprendo más nada”.
— Tenés mucho registro de lo que sí y de lo que no. Eso está bueno. Es como ir afinando la búsqueda y los filtros.
— Sí, es verdad.
— Porque me parece que lo más difícil es no saber bien qué se quiere. Y creo que aplica a todo: a los vínculos y a la vida. Hay una tendencia a no tenerlo muy claro y dejar que el viento te lleve.
— Sí. Yo no quiero ser esa persona de los no negociables que estoy hablando, de lo que no me gusta. No te quiero hacer una escena de celos y que me digas: “Uy, bolud*, pará”.
— Y tenés registro de eso, como me decías, o al menos lo intentás.
— Sí y con el paso de los años, hoy soy una mantequita, soy un bombón. A los 20 años por ahí me agarrabas y era más rayado, que es normal también. Algunos se ponen más mañosos con los años, pero...
— Uno se va puliendo un poquito.
— Por ahí no me interesa en lo más mínimo lo que me dice la otra persona y yo digo: “Qué lindo”. Hay algo de no ponerle peso al carro sino de tratar de empujarlo un poco. Aunque no tengo idea de lo que estás hablando, te sigo.
— Antes dijiste: “Estoy en un momento de cambio de piel”, como si estuvieras atravesando una especie de metamorfosis. En los últimos años, creo que a partir de un desafío laboral, experimentaste un gran cambio físico. ¿De dónde surgió esa transformación y por qué decidiste sostenerla?
— Hace algo más de 10 años, en un momento me di cuenta que me faltaba algo de lo que no me había ocupado, que era literalmente del envase. Nunca pensé en tener abdominales o trabajar el cuerpo, que por un lado se traduce “salud”. La gente te ve saludable, trabajás y hay una cosa de compromiso con uno mismo. Después empecé a darme cuenta que me sentía bien así, tengo más fuerza, mejor predisposición. Antes no me gustaba levantarme a la mañana, ahora ya pego un salto. Por ahí me quedo tirado un rato, pero hay algo en el rendimiento. Empezar a ocuparme de la comida y no solo comer porque tengo hambre, está bueno. Decir: “Che, ¿qué voy a meter, qué voy a necesitar? ¿Qué consume mi cuerpo hoy para lo que tengo que hacer?“. En un momento me di cuenta que después del sacrificio que puede ser entrenar y cuidarte con la comida, hay un premio. No sé si para mi vida necesito ser dos triángulos, pero generó en mí una cosa de “che, mirá, cambiaste el cuerpo”. Y eso impulsó una mirada, como “okey, si se compromete a algo, puede hacerlo”.
— ¿Sentís que hubo un registro en el otro, en el laburo o en el medio de tu upgrade?
— Es que por más que a uno no le interese, nosotros laburamos con la mirada del otro. Podés estar super feliz con como estás y no importa, pero tenés que pensar que al otro le tenés que dar una imagen diferente o un cambio de imagen. A mí me pasa que me corto el pelo siempre diferente, me dejo la barba, me la saco o me dejo bigotes porque me aburro.
— ¿Te ha condicionado mucho a la mirada del otro? Puede ser un espectador a la hora de laburar en este medio hace tantos años o de tu padre, tu hermana.
— Un poco sí, pero más que nada por esto: la negociación entre lo que yo quiero, siento y lo que debería cumplir para...
— ¿Y cómo se logra un equilibrio ahí? Porque es difícil.
— Creo que mirando un poco y tratando de ser consciente. Yo no siempre soy el target. Por ejemplo: En una serie, hay cosas que por ahí yo miro y digo: “No sé si la miraría” y termina siendo un súper éxito. Yo tal vez hubiera dicho que no porque no me gustaba, pero en realidad tengo que entender que no es para mí, no es para mi gusto, sino es para el gusto de otro. Hay que entender que no es solo tu mirada sino llegar a un acuerdo con la mirada del otro.
— Pero, cuando sos una persona pública, es difícil registrar la mirada del otro y no dejarte condicionar por ella, para poder seguir el camino que a vos te resuena.
— Y ahí te la tenés que aguantar y decir: “Bueno, hasta acá yo llego, hasta acá me gusta y el resto, chicos, imagínenselo o pongan esas expectativas en otro o en ustedes mismos”.
— ¿Lográs que no te afecte?
— Lo tengo presente. Trato de que no me condicione a algo interno y que no me interpele tanto lo que el otro esté esperando de mí. Por ahí si me subo a un karaoke y canto a los gritos o con alaridos una canción, me divierno y por ahí dicen: “Mirá, el bolud* de la tele que mal que canta”. Y tal vez el anterior se subió y cantó igual.
— Y nadie lo cuestionó.
— Es entender eso. Hay una frase que dijo un gran filósofo, el tío de Peter Parker: “Todo gran poder conlleva una gran responsabilidad”. Y hay algo que es cierto: cuando de golpe estás en una pantalla, atraés.
— O sea, sos cuidadoso. Sos un tipo que empezás a salir con alguien y no te exponés, vas suave. Si vas a hacer el papelón del karaoke, lo registrás y decís: “Paso”.
— O saber que lo vas a hace y de golpe suben un vídeo. Dije el karaoke por decirte algo que se me viene a la cabeza, pero es entender que laburás para un medio que tiene un montón de ventajas y algunas desventajas o situaciones que no son ordinarias. Ahí está la negociación, en preguntarse: “¿Qué quiero? ¿Hasta dónde?“. Y tratar de llegar a un punto medio. Creo que ha cambiado también mucho eso. Vos dijiste algo al principio: somos una generación que ahora nos acostumbramos a la inmediatez. Pero no nacimos con Internet. No decíamos: “Me gusta esta peli, la descargo o miro on demand”. Me acuerdo de cuando tenías una computadora y veías el Encarta 98 decías: “Mirá cómo busco información”. Ahora están haciendo unos monolitos en discos, que creo son de cerámica, con toda la información del humano y funcionan con energía solar. Almacenan toda la información de la humanidad sin necesitar electricidad ni conexión a Internet.
— Otro planeta de cuando nosotros rendíamos en tercer año.
— Una persona que nace con eso y que ya es chiquito y tiene wifi desde los 2 años, su vida está condicionada a otra cosa. Nosotros tenemos algo más artesanal. La negociación entre lo analógico y lo digital, entre agarrar un libro y tener que buscar en un diccionario o buscar directamente en el celular.
— ¿Cómo te llevás con la popularidad de tu padre y con ese espíritu vehemente que, al menos en la forma de expresarse, parece diferente al tuyo? ¿Cómo transitaste esa exposición y cuánto renegaste con ella?
— Yo me puedo hacer cargo de un montón de cosas mías y de algunas cosas que pueda decir, significar o brindar mi padre. Pero hay un montón de otras que no. Si vos te parece que yo vengo con toda la carga de lo que puede significar, bueno queda en vos y hay un punto en el que no voy a poder cambiarlo. O tendría que trabajar en tratar de cambiarte la mirada y hay que ver si me interesa. Si vos me hablás de una manera reactiva para con mi viejo, muy posiblemente yo te responda de la misma manera.
— ¿Sos el que levanta el bastión y defiende?
— Si vos venís y me decís algo para bardear, muy probablemente me estás poniendo del otro lado tuyo y digo: “Bueno, juguemos ese juego”
— ¿Y después girás y te enojás, hacés algún reclamo o sos suave?
— ¿A mi viejo? No, en realidad no. Mi viejo siempre hizo lo que quiso. Yo digo que es un artista indómito. Es difícil cambiarle de idea. Podés hacerlo y uno con los años entiende qué mecanismos podés hacer para que algo le entre más. Pero después si vos le decís: “No toques el enchufe”, mete el dedo en el enchufe y te mira. Y está bien, porque de alguna manera es algo de rebeldía. Después yo me puedo llegar a enojar o molestar si eso que hace le repercute y lo perjudica y él se siente mal por algo. Pero hizo siempre lo que quiso y tratar de cambiarlo es difícil. A mí el hate me divierte cuando tiene cierta creatividad, cuando es solo un vómito de bronca y de frustración, lo dejo pasar. Pero que venga alguien y te diga cualquier cosa, es divertido. Después sucede que en la calle o en el día a día o cara a cara no te lo dicen. Entonces, cuando alguien me hace un chiste o un comentario jocoso, le contesto. Y como tengo un sentido del humor bastante ácido, por ahí no esperan que el de la tele te conteste algo. Y yo contesto. Pero no sigo la violencia, no juego a eso. Si me decís un agravio, no me sumo. Eso para mí no es interesante, pero para el otro puede ser lo más interesante que le pase en el año. Rara vez a mí se me ocurre decirle algo a alguien y tratar de sacarlo de su tranquilidad. No me pasa. Inclusive cuando veo a alguna figura que puede ser, ponele, un enemigo público en general: un político. Lo veo y digo: “Ay, le diría algo”, pero no me interesa tampoco.
— Si pudieses tomarte un mate con el Nazareno de hace 10 o 15 años atrás, ¿qué te dirías?
— Que no sea tan exigente no, porque la verdad que creo que todo lo que he hecho lo he hecho siendo exigente, pero sí le diría que no me castigue. Me diría: sé un poco más contemplativo con vos mismo. No seas tan estricto. Sí exigente, pero no estricto. Amigate un poquito antes.
— ¿Ya te amigaste?
— Estamos en eso. Pero creo que muchas de las cosas que no he hecho no las hice porque yo no quería, no podía o pensaba que no y en realidad en un momento me doy cuenta y digo: “Fui yo el que me puse a mí mismo un palo en la rueda en ciertos momentos”. Después, con todo lo demás, dale para adelante.