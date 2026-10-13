Las siete claves del discurso del rey Felipe VI durante su visita a Ceuta: “Es tiempo de que las instituciones, incluida la corona, y las fuerzas políticas estemos a la altura de nuestra ciudadanía”

El rey Felipe VI (c) y la reina Letizia (i) saludan desde el balcón del Ayuntamiento junto al alcalde-presidente de la Ciudad Autónoma de Ceuta, Juan Jesús Vivas (d), a su llegada a Ceuta. EFE/Chema Moya

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El rey Felipe VI ha visitado este martes Ceuta junto a la reina Letizia, por primera vez en su reinado y casi dos meses y medio después de la entrada masiva de migrantes desde Marruecos, un acontecimiento que ha mantenido a la ciudad autónoma en una situación crítica.

Desde el Parador, el monarca ha pronunciado un discurso marcado por la defensa de la soberanía española, la necesidad de una respuesta conjunta de las instituciones y el papel de la Unión Europea en la protección de sus fronteras. Además, ha abordado la relación con el país vecino, trasladando un mensaje de respaldo a los ceutíes ante la incertidumbre provocada por la crisis.

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La visita también ha servido para que los Reyes expresaran su apoyo a la población y reconocieran la labor de los profesionales que participaron en la gestión de aquellos días. Felipe VI ha recordado el impacto que tuvo la llegada de miles de personas, ha defendido que las devoluciones se realicen conforme a la legislación y ha insistido en que Ceuta no debe afrontar esta situación sola.

Estas son las siete claves que han marcado su intervención.

1. La entrada masiva de migrantes fue un “shock” para España

“Aquella violación de nuestra frontera fue un shock para todos”. Con estas palabras, Felipe VI pone el foco en las consecuencias que aquellos acontecimientos tuvieron para la ciudad autónoma, tanto por la dimensión de la llegada como por las dificultades que generó para recuperar la normalidad.

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Además, horas antes del discurso, el Rey también recordó a quienes perdieron la vida durante aquellos días. Tras visitar el cementerio de Sidi Embarek y participar en un acto en homenaje ecuménico a las víctimas con la reina Letizia, Felipe VI ha expresado su dolor por las muertes que se produjeron de manera “trágica y absurda”.

Los reyes Felipe VI y Letizia visitan el cementerio musulmán de Sidi Embarek (EFE)

2. Unidad política e institucional “sin fisuras, sin medias tintas” para afrontar la crisis

“Es tiempo de que las instituciones locales y las del Estado, incluida la corona, y las fuerzas políticas estemos sin fisuras, sin medias tintas, a la altura de nuestra ciudadanía”. El segundo mensaje clave que el Rey ha dado ha sido una llamada a la unidad de las administraciones y de los partidos políticos ante una situación que, a su juicio, requiere una respuesta coordinada.

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Felipe VI ha defendido, además, que las diferencias entre las distintas fuerzas políticas no deben impedir que las instituciones trabajen conjuntamente para ofrecer soluciones a los ciudadanos. En este sentido, ha reclamado colaboración entre el Gobierno central, las autoridades ceutíes y el resto de los organismos implicados, incluida la Corona en esa responsabilidad compartida.

3. El regreso de los migrantes a sus países de origen “lo antes posible”

“Quienes entraron irregularmente en nuestro país deben regresar a su lugar de origen lo antes posible”, ha defendido el monarca. No obstante, Felipe VI ha precisado en su intervención que estos retornos deben llevarse a cabo por los procedimientos legales establecidos, una condición que delimita el marco en el que pueden actuar las autoridades.

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Durante el discurso también ha abordado la situación de quienes continúan en Ceuta después de los acontecimientos. Mientras permanezcan en territorio español, ha reclamado que reciban un trato digno y humano, con respeto a las garantías que establece la legislación. Al mismo tiempo, ha recordado que deben cumplir las normas de convivencia y respetar los derechos y libertades de los ciudadanos de la ciudad autónoma.

El monarca ha trasladado unas palabras a una representación de los ceutíes, unos 300 ciudadanos, ha sostenido que Ceuta y Melilla forman parte “irrenunciable” del país y ha afirmado que su protección debe prevalecer ante cualquier amenaza.

4. “Ceuta y Melilla son una parte irrenunciable” de España

“Ceuta y Melilla son una parte irrenunciable de la realidad política nacional que es España”. En su intervención, el Rey ha repetido hasta en tres ocasiones que “Ceuta es España”, haciendo también referencia a Melilla. La defensa de la españolidad de las dos ciudades autónomas ha ocupado un lugar destacado en el discurso, y ha presentado esta condición como un principio fundamental que no está sujeto a negociación.

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5. La soberanía y la integridad territorial, “no son negociables, son indiscutibles”

“La soberanía y la integridad territorial de nuestro país no son negociables, son indiscutibles”, ha declarado también. Felipe VI ha vinculado así esta defensa territorial con la responsabilidad de las instituciones de proteger a los ciudadanos y garantizar que la ciudad autónoma pueda desarrollar su actividad cotidiana con normalidad.

6. Una relación de vecindad con Marruecos basada “en la confianza, en el respeto mutuo”

“El reino de España y la UE tienen la voluntad y la responsabilidad de mantener una buena relación de vecindad con el reino de Marruecos (...) ha de estar basada y sostenida en la confianza, en el respeto mutuo y con el objetivo de promover la estabilidad, la paz y la seguridad regionales”.

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El monarca ha señalado que la cooperación entre los países vecinos es importante para preservar la seguridad y favorecer un entorno de estabilidad en la región. Pero también ha situado la confianza y el respeto recíproco como condiciones indispensables para que esa relación funcione.

Felipe VI ha asegurado que España mantiene el propósito de contribuir a ese objetivo, aunque ha dejado claro que la relación bilateral debe sustentarse en esos principios. La defensa de los intereses nacionales y la búsqueda de una convivencia diplomática estable aparecen así como dos objetivos que, según su discurso, deben avanzar de forma paralela.

13/10/2026 El Rey ofrece un discurso durante su histórica visita a Ceuta.. Felipe VI ha incidido este martes en que "Ceuta es España", ha llamado a la unidad institucional para gestionar la crisis derivada de la entrada de inmigrantes y ha sostenido que los que entraron irregularmente tienen que regresar a sus lugares de origen "lo antes posible y por los cauces legales establecidos". POLITICA

7. Ceuta también “es parte de la Unión Europea”

“Es en momentos como este cuando ser europeo cobra su pleno sentido, cuando se espera que los valores de integración europea se traduzcan en solidaridad y compromiso a la hora de proteger la frontera exterior europea. Ceuta es España, es parte de la UE”.

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La última de las grandes ideas del discurso ha sido la reivindicación de la dimensión europea de Ceuta. Felipe VI ha recordado que la ciudad autónoma no es únicamente una frontera española, sino que forma parte también del territorio de la Unión Europea.

La defensa de la frontera, ha sostenido, debe traducirse en compromisos efectivos entre los Estados miembros. La solidaridad europea adquiere especial importancia en situaciones excepcionales, cuando las instituciones comunitarias deben demostrar que los principios de cooperación e integración también se materializan en medidas concretas.