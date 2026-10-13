RTVE decide no emitir hoy ‘Valle Salvaje’: ‘La Promesa’ se mantiene y ‘Directo al grano’ se extiende por la visita de los reyes a Ceuta

Enriqueta tiene una idea para saldar la deuda en 'Valle salvaje' (RTVE).

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Tras los diversos cambios que protagonizó La Promesa por la boda de Curro y Ángela, Televisión Española volvió a modificar este martes la parrilla de La 1 a última hora de la tarde. La visita de Felipe VI y la reina Letizia a Ceuta ha obligado a la cadena pública a introducir nuevos cambios en su programación, con la cancelación de dos espacios habituales y una mayor presencia de la información en directo.

Se trata del primer viaje de los actuales reyes a la ciudad autónoma y el primero de un jefe del Estado desde 2007, cuando Juan Carlos I y doña Sofía visitaron Ceuta y Melilla. La relevancia institucional del acontecimiento ha llevado a TVE a reorganizar de nuevo su oferta de tarde, apenas un día después de haber alterado por completo la programación del lunes con motivo del festivo de la Fiesta Nacional.

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Los cambios de este martes afectan principalmente a las series diarias de Bambú Producciones y al programa Malas lenguas. La tarde ha arrancado con Directo al grano, con Marta Flich y Martín Barreiro al frente, que ha ampliado su duración hasta las 18:10 horas, unos 25 minutos más de lo previsto. Esa extensión permitirá cubrir parte del espacio que deja libre Valle Salvaje, que se queda sin capítulo pese a que su emisión estaba prevista desde el inicio de la semana.

La visita se produce dos meses y medio después del cruce informal masivo de en torno a 70.000 personas que desencadenó una crisis aún sin cerrar, en vísperas de una cita electoral marcada por varios frentes abiertos para el Gobierno.

El cambio de programación de La 1

A las 18:10 horas llegará el turno de La Promesa, que sí mantiene su emisión aunque con un nuevo horario: la serie adelanta su salida al aire media hora respecto a lo habitual. Al término de la ficción, los espectadores no encontrarán una nueva entrega de Malas lenguas, sino que el ente público ha optado por retrasar el espacio conducido por Gonzalo Miró por un especial de sus Servicios Informativos para seguir la jornada en Ceuta.

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El especial comenzará a las 19:10 horas y se extenderá hasta las 19:40 horas, que empezará Malas Lenguas antes del arranque de Aquí la Tierra, con Jacob Petrus. A continuación llegará la segunda edición del Telediario, que también se realiza desde Ceuta para cubrir la jornada histórica. De esta forma, la cadena pública volverá a dar prioridad a la actualidad institucional y adaptará su programación para seguir los distintos actos de los monarcas.

Manuel llega a Lisboa dispuesto a descubrir la verdad en 'La Promesa' (RTVE).

En resumen, la parrilla modificada de este martes quedará organizada entonces de la siguiente manera: tras el Telediario 1, Teledeporte 1, El tiempo y el Informativo territorial 2, a las 15:55 horas ha comenzado Directo al grano como de costumbre, pero a las 17:45 no empezará Valle Salvaje, sino que el programa de Marta Flich se extenderá hasta las 18:10 horas, cuando empezará La Promesa en vez de en su horario habitual. Tras la emisión de la ficción diaria se emitirá a las 19:10 horas un especial informativo a modo de avancehasta las 19:40, que será cuando empiece Malas Lenguas algo más tarde que de costumbre y, de la misma manera, Aquí la Tierra se retrasará diez minutos y comenzará a las 20:35.

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Los reyes en Ceuta

Los reyes Felipe y Letizia han sido recibidos por centenares de ciudadanos a su llegada a Ceuta. Los monarcas dedicaron alrededor de 20 minutos a saludar a los vecinos antes de acceder al Palacio de la Asamblea, donde les esperaban las autoridades locales. La agenda de la tarde incluye una visita al colegio de Educación Infantil y Primaria Vicente Aleixandre y un acto de homenaje en el cementerio musulmán de Sidi Embarek, donde están enterradas algunas de las personas que murieron cuando intentaban llegar a nado desde Marruecos a finales de julio.

La visita de los reyes a Ceuta (REUTERS/Pedro Nunes)

La jornada concluirá con un encuentro con representantes de la sociedad civil ceutí en el Parador, donde está previsto que el rey Felipe se dirija a los asistentes. Los ajustes de este martes se suman a la reorganización del lunes, cuando La 1 prescindió de sus programas habituales en directo y de las dos ficciones diarias de Bambú Producciones con motivo del Día de la Hispanidad celebrado el 12 de octubre.

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