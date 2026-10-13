A qué hora y dónde ver el Galatasaray - FC Barcelona de la Champions League: los de Flick buscarán prolongar la racha en el infierno de Estambul

A qué hora y dónde ver el Galatasaray - FC Barcelona de la Champions League. (EFE/Toni Albir)

Guardar

Tras tres semanas de parón de selecciones, vuelve la Champions League para el FC Barcelona. El mayor objetivo para los de Hansi Flick esta temporada. Este martes de 13 de octubre a las 21:00 horas, el RAMS Park se viste de gala para recibir a uno de los equipos más en forma de Europa.

El partido se puede ver en directo en España por Movistar Plus+ (M7), Orange Fútbol 1 (107), M+ Liga de Campeones 2 (M61 y O117) y M+ Liga de Campeones 4 (M180 y O119).

PUBLICIDAD

El Barça llega lanzado. En LaLiga es líder con 24 puntos de 24 posibles, y en su estreno europeo goleó 5-1 al Feyenoord en el Spotify Camp Nou, con goles de Raphinha (2), Adeyemi, Lamine Yamal y Gabriel Jesús. Si gana en Turquía, firmará su décima victoria en diez partidos de curso.

FC Barcelona. (REUTERS/Albert Gea)

Un FC Barcelona que arrasa

Los números hablan por sí solos. En casa ha ganado al Rayo (5-2), al Athletic (2-0), al Racing (7-2) y al Getafe (3-0). Fuera, al Elche (0-5), al Levante (2-4), al Sevilla (1-3) y al Valencia (0-5). En la Champions es tercero, empatado a puntos con varios rivales.

PUBLICIDAD

FC Barcelona. (AP Foto/Joan Monfort)

Bajas y rotaciones

Flick repite convocatoria obligada tras las ausencias obligadas de Raphinha, De Jong, Christensen y Roony. Ahora la duda estará en el once y si el técnico alemán apostará por Gabriel Jesús en punta como contra el Getafe o mete a Gordon en el 9 y Adeyemi en el extremo izquierdo.

Además, Flick aprovechó para dar descanso a Cubarsí y Cancelo, que no jugaron ni un solo minuto, mientras que Pedri y Fermín entraron desde el banquillo, y Rodri, Olmo y Gordon no completaron el partido.

Raphinha. (EFE/Enric Fontcuberta)

Un rival con necesidad y con nombres propios

El Galatasaray necesita reaccionar tras caer 3-1 en el campo del Sporting de Portugal en su estreno europeo. Busca sus primeros puntos junto a su afición, consciente de que el ambiente del RAMS Park puede convertir la visita en una prueba exigente. Además, es el vigente campeón turco y lidera la liga esta temporada, con cinco victorias, un empate y una derrota, tras ganar el fin de semana.

PUBLICIDAD

Su plantilla tiene recorrido europeo. Davinson Sánchez en defensa, Torreira y el exazulgrana Gündogan en el centro del campo, Sané y Leão en las bandas, y Osimhen arriba.

Entrenamientos previos al Galatasatay. (Europa Press)

Cuatro años después de la última visita

Será el undécimo duelo entre ambos. El Barça regresa a Estambul tras aquel 17 de marzo de 2022, en los octavos de la Europa League, cuando Marcao adelantó al Galatasaray y Pedri empató con una genialidad dentro del área. Ya en la reanudación, Aubameyang completó la remontada (1-2) que sellaba el pase a cuartos.

De aquel equipo de Xavi solo quedan Pedri, Eric García, Gavi y De Jong, que sigue sin el alta médica. Ahora el Barça vuelve con Flick en su tercera temporada y con la Champions como gran objetivo, una competición que por ahora se le resiste. La temporada pasada superó la liguilla como top 8 y cayó en cuartos ante el Atlético de Madrid, un puesto que quiere repetir.

PUBLICIDAD