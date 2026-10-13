Penélope Cruz se pronuncia sobre la crisis de la vivienda en España: “No se puede permitir que alguien se quede en la calle en esas condiciones”

La actriz Penélope Cruz asistió al BFI London Film Festival en Londres para la presentación de la película 'La bola negra'. Durante su paso por la alfombra roja, la intérprete ofreció declaraciones a Reuters sobre la problemática del acceso a la vivienda en España.

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Penélope Cruz ha aprovechado su paso por Londres para pronunciarse sobre una de las cuestiones sociales que más preocupan actualmente en España: el acceso a la vivienda. La actriz, que se encuentra promocionando La bola negra, la nueva película de Javier Calvo y Javier Ambrossi, ha defendido públicamente las movilizaciones ciudadanas y ha reivindicado la necesidad de denunciar las situaciones de desamparo habitacional. Una intervención poco habitual en una intérprete que suele mantener su vida privada y sus opiniones alejadas del foco mediático.

Durante su encuentro con los medios en el Festival de Cine de Londres, la ganadora del Oscar se refirió a las protestas protagonizadas por jóvenes que reclaman soluciones ante las dificultades para acceder a una vivienda. Sus palabras llegan en un momento de especial sensibilidad, después del desahucio de Maricarmen, una mujer de 87 años que falleció días después en el hospital, y de las concentraciones organizadas para denunciar la situación.

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Lejos de esquivar la pregunta, Penélope mostró su admiración por quienes han decidido movilizarse para reclamar medidas que garanticen el acceso a un hogar. “Pues es admirable cómo tanta gente joven está en la calle luchando y pidiendo no solo por ellos y sus familiares, sino por todos los demás. Tantas mujeres... Yo conocí a muchas porque Juan Diego Boto y yo hicimos En los márgenes y esta película nos marcó mucho”, explicó a la agencia Reuters.

La intérprete también puso el foco en las familias que han vivido situaciones especialmente duras relacionadas con la pérdida de su vivienda. “Estuvimos muy cerca durante muchos meses de muchas personas que se habían quedado en la calle. Tenían hijos muy pequeños o, una de ellas, tenía otro hijo con cáncer y llevaba luchando diez años con la enfermedad. Cosas terribles, que dices: ‘Cómo cabe tanto dolor en una vida y tanta fuerza’“, reflexionó.

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Penélope Cruz y Amar Chadha-Patel firman autógrafos en la alfombra roja a su llegada al estreno de ‘Bun’ker’ en el marco del Festival de Cine de Londres de 2026. (REUTERS/Maja Smiejkowska)

La intérprete defendió que las figuras públicas pueden intervenir en conversaciones que afectan al conjunto de la sociedad, especialmente cuando consideran que existen situaciones injustas que requieren una respuesta colectiva. “Sí que nos preguntan y somos conscientes de que estamos contestando desde un lugar de privilegio, pero justamente por eso no te puedes quedar callado. Tenemos exactamente el mismo derecho y la misma obligación de participar en este debate y de denunciar algo que no se puede permitir, no se puede permitir que alguien se quede en la calle en esas condiciones”, terminó diciendo.

El motivo que la llevó a trabajar con los Javis

La intervención de Cruz coincide con la promoción de La bola negra, el largometraje de los Javis que representará a España en la carrera hacia los Oscar. La actriz interpreta a Nené, una cupletista vinculada al bando nacional durante la Guerra Civil, en un papel breve pero significativo.

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Su participación surgió por iniciativa propia. Al enterarse de que Calvo y Ambrossi estaban preparando la película, se puso en contacto con ellos para preguntar si existía algún personaje que pudiera interpretar. Aunque inicialmente los directores pensaron en una intervención pequeña, decidieron ampliar su presencia para darle mayor relevancia dentro de la historia.

Penélope Cruz en una escena de 'La bola negra'. (Elástica Films)