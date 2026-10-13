España

Penélope Cruz se pronuncia sobre la crisis de la vivienda en España: “No se puede permitir que alguien se quede en la calle en esas condiciones”

La actriz ha hablado con los medios de comunicación sobre la influencia de la película ‘En los márgenes’ y la situación actual que viven miles de familias en nuestro país

La actriz Penélope Cruz asistió al BFI London Film Festival en Londres para la presentación de la película 'La bola negra'. Durante su paso por la alfombra roja, la intérprete ofreció declaraciones a Reuters sobre la problemática del acceso a la vivienda en España.
Guardar

Penélope Cruz ha aprovechado su paso por Londres para pronunciarse sobre una de las cuestiones sociales que más preocupan actualmente en España: el acceso a la vivienda. La actriz, que se encuentra promocionando La bola negra, la nueva película de Javier Calvo y Javier Ambrossi, ha defendido públicamente las movilizaciones ciudadanas y ha reivindicado la necesidad de denunciar las situaciones de desamparo habitacional. Una intervención poco habitual en una intérprete que suele mantener su vida privada y sus opiniones alejadas del foco mediático.

Durante su encuentro con los medios en el Festival de Cine de Londres, la ganadora del Oscar se refirió a las protestas protagonizadas por jóvenes que reclaman soluciones ante las dificultades para acceder a una vivienda. Sus palabras llegan en un momento de especial sensibilidad, después del desahucio de Maricarmen, una mujer de 87 años que falleció días después en el hospital, y de las concentraciones organizadas para denunciar la situación.

PUBLICIDAD

Lejos de esquivar la pregunta, Penélope mostró su admiración por quienes han decidido movilizarse para reclamar medidas que garanticen el acceso a un hogar. “Pues es admirable cómo tanta gente joven está en la calle luchando y pidiendo no solo por ellos y sus familiares, sino por todos los demás. Tantas mujeres... Yo conocí a muchas porque Juan Diego Boto y yo hicimos En los márgenes y esta película nos marcó mucho”, explicó a la agencia Reuters.

La intérprete también puso el foco en las familias que han vivido situaciones especialmente duras relacionadas con la pérdida de su vivienda. “Estuvimos muy cerca durante muchos meses de muchas personas que se habían quedado en la calle. Tenían hijos muy pequeños o, una de ellas, tenía otro hijo con cáncer y llevaba luchando diez años con la enfermedad. Cosas terribles, que dices: ‘Cómo cabe tanto dolor en una vida y tanta fuerza’“, reflexionó.

PUBLICIDAD

Penélope Cruz y Amar Chadha-Patel firman autógrafos en la alfombra roja a su llegada al estreno de ‘Bun’ker’ en el marco del Festival de Cine de Londres de 2026. (REUTERS/Maja Smiejkowska)
Penélope Cruz y Amar Chadha-Patel firman autógrafos en la alfombra roja a su llegada al estreno de ‘Bun’ker’ en el marco del Festival de Cine de Londres de 2026. (REUTERS/Maja Smiejkowska)

La intérprete defendió que las figuras públicas pueden intervenir en conversaciones que afectan al conjunto de la sociedad, especialmente cuando consideran que existen situaciones injustas que requieren una respuesta colectiva. “Sí que nos preguntan y somos conscientes de que estamos contestando desde un lugar de privilegio, pero justamente por eso no te puedes quedar callado. Tenemos exactamente el mismo derecho y la misma obligación de participar en este debate y de denunciar algo que no se puede permitir, no se puede permitir que alguien se quede en la calle en esas condiciones”, terminó diciendo.

El motivo que la llevó a trabajar con los Javis

La intervención de Cruz coincide con la promoción de La bola negra, el largometraje de los Javis que representará a España en la carrera hacia los Oscar. La actriz interpreta a Nené, una cupletista vinculada al bando nacional durante la Guerra Civil, en un papel breve pero significativo.

Su participación surgió por iniciativa propia. Al enterarse de que Calvo y Ambrossi estaban preparando la película, se puso en contacto con ellos para preguntar si existía algún personaje que pudiera interpretar. Aunque inicialmente los directores pensaron en una intervención pequeña, decidieron ampliar su presencia para darle mayor relevancia dentro de la historia.

Penélope Cruz en una escena de 'La bola negra'
Penélope Cruz en una escena de 'La bola negra'. (Elástica Films)

Temas Relacionados

Penélope CruzFamosos EspañaGente EspañaCorazón y Estilo EspañaEspaña-entretenimientoEspaña-NoticiasÚltima Hora España

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Alicia Martínez, meteoróloga en un aeropuerto: “Hacemos turnos de 24 h, trabajamos un día y libramos 5”

La joven mostró en un video viral la rutina detrás de una jornada completa, con alarmas cada 30 minutos y protocolos ante cualquier cambio climático

Alicia Martínez, meteoróloga en un aeropuerto: “Hacemos turnos de 24 h, trabajamos un día y libramos 5”

El PP de Cádiz pide la dimisión del alcalde de Algeciras después de que dos militantes le denuncien por agresión sexual

Landaluce abandonó el grupo parlamentario del PP en el Senado el pasado mes de diciembre, cuando recibió la primera denuncia

El PP de Cádiz pide la dimisión del alcalde de Algeciras después de que dos militantes le denuncien por agresión sexual

España continúa liderando el crecimiento en Europa: el FMI eleva al 2,5% la previsión para 2026, el doble que la eurozona

El organismo ha revisado al alza el desempeño español, aunque alertó sobre una inflación que trepará al 3,7% y un desempleo que seguirá rondando el 10%

España continúa liderando el crecimiento en Europa: el FMI eleva al 2,5% la previsión para 2026, el doble que la eurozona

Tus pies importan más de lo que crees: cómo la pisada puede alterar tu postura, limitar tu movilidad y afectar a tu salud mental

Una pisada incorrecta o dolorosa puede modificar la manera de caminar y aumentar la carga sobre otras articulaciones

Tus pies importan más de lo que crees: cómo la pisada puede alterar tu postura, limitar tu movilidad y afectar a tu salud mental

Qué ha cambiado desde la última visita de un rey español a Ceuta y Melilla que Mohamed VI consideró una “provocación”

Desde 2007, la relación gubernamental parece haber mejorado con la concesión al plan marroquí sobre el Sáhara Occidental. Sin embargo, las casas reales parecen más distantes que con Juan Carlos I

Qué ha cambiado desde la última visita de un rey español a Ceuta y Melilla que Mohamed VI consideró una “provocación”
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El PP de Cádiz pide la dimisión del alcalde de Algeciras después de que dos militantes le denuncien por agresión sexual

El PP de Cádiz pide la dimisión del alcalde de Algeciras después de que dos militantes le denuncien por agresión sexual

Qué ha cambiado desde la última visita de un rey español a Ceuta y Melilla que Mohamed VI consideró una “provocación”

Un agujero en las elecciones generales con la ley de nietos: españoles que votaron en 2023 o en las andaluzas no podrán hacerlo el 29N

Visita de los reyes Felipe VI y Letizia a Ceuta, en directo: última hora del viaje oficial y reacciones en la campaña electoral y Marruecos

Muere el padre de Zapatero, Juan Rodríguez, a los 100 años: jurista, hijo de represaliado y una relación muy estrecha con el expresidente

ECONOMÍA

España continúa liderando el crecimiento en Europa: el FMI eleva al 2,5% la previsión para 2026, el doble que la eurozona

España continúa liderando el crecimiento en Europa: el FMI eleva al 2,5% la previsión para 2026, el doble que la eurozona

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

Construir más casas no basta si los sueldos se quedan atrás: el estudio que cuestiona que aumentar la oferta sirva para abaratar la vivienda

Se acerca el invierno con menos reservas de gas y precios más altos, pero España afronta el frío con ventaja para asegurar el suministro

El fraude en los contratos a tiempo parcial afecta más a las mujeres: 17.203 trabajadoras logran que se reconozca su jornada real

DEPORTES

Ismael García, el español que se esconde tras un Galatasaray que busca acabar con el todopoderoso FC Barcelona en Champions

Ismael García, el español que se esconde tras un Galatasaray que busca acabar con el todopoderoso FC Barcelona en Champions

El día que el Atlético de Madrid aplastó al Manchester United en un partido que no se televisó en ningún lugar del mundo y donde Futre se hizo eterno en el Vicente Calderón

La reflexión de Dani Güiza sobre sus inversiones en vivienda: “Lo mejor es invertir en casas. Tengo bastantes, vivo de eso y de lo ahorrado”

La reflexión de Guti sobre la vivienda: “Con mi primer sueldo en el Madrid, le compré un coche y una casa a mis padres”

Sale a la luz la conversión entre Topuria y su hermano tras tirar la toalla en la Casa Blanca: “Ilia, mantén la calma esta ronda. Vas ganando 2-0, hermano”