La reflexión de Penélope Cruz sobre ‘La bola negra’ y los jóvenes: “Está tocando el corazón de la gente, están llenando las salas”

Penelope Cruz attends the red carpet for "La Bola Negra" at the Toronto International Film Festival (TIFF) in Toronto, Ontario, Canada, September 15, 2026. REUTERS/Mark Blinch

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La bola negra lleva tres semanas en cartelera y continúa haciendo historia. Desde su estreno el pasado 25 de septiembre, la película de Javier Calvo y Javier Ambrossi no ha dejado de sumar espectadores, hasta convertirse en la octava película española más taquillera de la historia, con una recaudación provisional que ya supera los 23,5 millones de euros, según los datos de la auditora Rentrak.

La cinta, que sigue las tres vidas interconectadas de tres hombres homosexuales en 1932, 1937 y 2017, despieza parte de nuestra historia y memoria democrática, retratando la Guerra Civil. Pero también es una historia de amor. Amor entre Federico García Lorca y uno de sus últimos amores, Rafael Rodríguez Rapún, al que da vida Miguel Bernardeau en una España en guerra. Su personaje cambiará la vida de Sebastián, el debut actoral de Guitarricadelafuente, quien es reclutado por el bando nacional. Pero también cuenta con Penélope Cruz, que interpreta a una cupletista que viaja durante la guerra para entretener a los soldados, y cuya participación, aunque breve, incluye dos números musicales.

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El éxito de La bola negra no es en vano. Se estrenó el pasado mes de mayo en el Festival de Cannes, donde los Javis recibieron el premio a Mejor Dirección. Desde entonces, también ha ganado el Premio del Público en el Festival de Toronto y en San Sebastián. Sin embargo, su primer gran premio en Estados Unidos llega con el Gotham Vanguard Tribute, que recibirán el 30 de noviembre en Nueva York. El reconocimiento distingue a los directores Javier Calvo y Javier Ambrossi, así como a todo el elenco, en un premio que ganó el año pasado Frankenstein de Guillermo del Toro y que puede suponer el primer gran impulso para la película en su carrera a por el Oscar.

“Lo que más me importa es cómo estas películas están tocando el corazón de la gente”

Precisamente, Cruz ha querido destacar la conexión que la película está consiguiendo establecer con el público, especialmente con los más jóvenes. La actriz ha celebrado la acogida de la cinta durante el Festival de Cine de Londres, donde también se ha pronunciado sobre la posibilidad de recibir una nueva nominación a los Premios de la Academia de Hollywood. Cruz estrena este no solo La bola negra, sino también La invitación, que en nuestro país llega a los cines este viernes, y próximamente, Búnker, protagonizada junto a su marido, Javier Bardem: “Yo estoy feliz con que las tres películas que se están estrenando más o menos a la vez, The Invite, Bunker y La bola negra, me están dando tantas alegrías. Pero también el hacerlas. Me han enseñado muchas cosas”, ha confesado en unas declaraciones recogidas por la agencia EFE.

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Tráiler de 'La bola negra', una película dramática dirigida por Javier Ambrossi y Javier Calvo.

Para Cruz, que acumula cuatro nominaciones a dichos premios, el verdadero reconocimiento está en la respuesta de los espectadores. “A partir de ahí, todo lo que venga son extras, regalos extras. Lo que más me importa es cómo estas películas están tocando el corazón de la gente, de mucha gente joven también, que está llenando las salas. Eso me emociona mucho”, ha asegurado.

La madrileña sabe bien lo que supone competir por la estatuilla. En 2009 se convirtió en la primera actriz española en ganar un Oscar de interpretación, gracias a su papel en Vicky Cristina Barcelona, de Woody Allen. Su última nominación llegó en 2022 por Madres paralelas, de Pedro Almodóvar. Ahora, ante la posibilidad de sumar una quinta candidatura, prefiere no hacerse demasiadas ilusiones: “Y lo demás yo no debo pensar en ello, porque nunca sabes. Nunca puedes asumir nada. Es muy difícil y creo que es más sano que yo no lo piense mucho”, ha concluido. Por el momento, la respuesta del público parece ser suficiente recompensa.

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