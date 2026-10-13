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Muere el padre de Zapatero, Juan Rodríguez, a los 100 años: jurista, hijo de represaliado y una relación muy estrecha con el expresidente

El expresidente y su padre pasaron este último verano juntos. Dirigió uno de los despachos de abogados más prestigiosos de León

José Luis Rodríguez Zapatero, expresidente del Gobierno. (Europa Press)
José Luis Rodríguez Zapatero, expresidente del Gobierno. (Europa Press)
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José Luis Rodríguez Zapatero ha mencionado en numerosas ocasiones lo importante que ha sido en su vida y su carrera su padre, Juan Rodríguez García-Lozano. Jurista e hijo de represaliado, falleció este domingo a los 100 años en la residencia de León en la que ha pasado sus últimos días, rodeado de su familia.

Licenciado en Derecho, Rodríguez García-Lozano ejerció durante décadas como abogado de los servicios jurídicos del Ayuntamiento de León y dirigió uno de los despachos de mayor prestigio de la ciudad. Tras su jubilación, su hijo Juan, también jurista, asumió la dirección del bufete familiar.

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Quedó huérfano de padre a los nueve años. Su progenitor, el capitán de Infantería Juan Rodríguez Lozano, fue fusilado por el bando franquista en 1936 por mantenerse fiel al Gobierno de la II República. El testamento del militar recogía un mensaje de perdón y de llamado a la paz que se transmitió como legado dentro de la familia. Rodríguez Zapatero aludió en numerosas ocasiones durante su carrera política a la figura de su abuelo y a las consecuencias de la represión franquista sobre su familia.

José Luis Rodríguez Zapatero rechaza haber intervenido en el rescate de la aerolínea y sostiene que toda su trayectoria profesional se ha ajustado a la legalidad.

Pasaron juntos este verano

Rodríguez García-Lozano quedó viudo de su esposa, Purificación Zapatero, en el año 2000. Con ella formó su hogar en León, ciudad donde la familia Rodríguez Zapatero mantiene desde hace décadas una presencia reconocida, y donde crecieron sus dos hijos, Juan y José Luis.

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El exdirigente socialista mantenía una relación cercana con su hijo José Luis, con quien había pasado el verano.

El fallecimiento se produce mientras Rodríguez Zapatero, que gobernó España entre 2004 y 2011, continúa investigado por la Audiencia Nacional en el marco del caso Plus Ultra. El juez José Luis Calama le atribuye un presunto liderazgo en una red dedicada al tráfico de influencias vinculada a un rescate de 53 millones de euros que el Gobierno concedió a la aerolínea durante la pandemia, a cambio de aproximadamente el 1% de esa cantidad.

A los cargos iniciales, el magistrado sumó en junio un delito fiscal y de contrabando, tras el hallazgo de joyas valoradas en 1,3 millones de euros en la caja fuerte del despacho del expresidente, que este atribuye a un regalo del rey de Arabia Saudí. Las hijas del expresidente, Alba y Laura Rodríguez Espinosa, están citadas a declarar como imputadas ante la Audiencia Nacional el próximo 30 de noviembre.

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