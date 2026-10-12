Penélope Cruz, sobre su papel en ‘La bola negra’: “No elijo el material en función de cuántos minutos aparece mi personaje en pantalla”

La actriz española, Penélope Cruz, en BFI London Film Festival 2026. (EFE/EPA/Neil Hall)

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La bola negra ha participado este fin de semana en el Contenders Film: London, un exclusivo evento organizado por la revista Deadline con algunas de las películas más destacadas del año a nivel internacional, que aspiran a triunfar en la temporada de premios. En un acto al que han asistido tanto los Javis como Guitarricadelafuente, Miguel Bernardeau, Carlos González y Penélope Cruz, el equipo de la película ha tenido la oportunidad de hablar sobre esta producción, que entrelaza tres historias paralelas relacionadas con Federico García Lorca y su obra de teatro homónima, de la que apenas escribió unas pocas páginas.

Así, los asistentes al evento han podido escuchar de primera mano cómo se creó una cinta que ya se ha convertido en una de las más taquilleras de la historia de España, y cuyo estreno en Estados Unidos (el próximo 16 de octubre) también ha generado una gran expectación. La película no solo adapta la obra de Lorca en sí, sino que también recoge la historia de La piedra oscura, pieza teatral escrita por Alberto Conejero y que, a su vez, también especula sobre qué habría ocurrido si el poeta granadino, fusilado durante la Guerra Civil, hubiera podido acabar este texto dramático con su primer personaje explícitamente homosexual.

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“Cuando leí el primer monólogo en el avión, empecé a llorar… algo me tocó muy hondo, como una herida que no sabía que tenía sobre mi país y lo que pasó hace unos 90 años", ha contado Javier Calvo en el evento, según las declaraciones recogidas por Deadline. “Nos dimos cuenta de que era la primera obra en la que iba a interpretar a un personaje gay, así que iba a ser revolucionario. Pero lo asesinaron. No pudo hacerlo, y pensamos: ‘¡Qué gran pérdida!’”.

Tráiler de 'La bola negra', una película dramática dirigida por Javier Ambrossi y Javier Calvo.

Así aceptó Penélope Cruz su papel en ‘La bola negra’

Junto a los Javis, la otra gran protagonista de la velada ha sido Penélope Cruz. La actriz española, ganadora de un Óscar a la Mejor actriz de reparto por Vicky Cristina Barcelona, apunta a una nueva nominación por su breve papel en esta producción, en la que interpreta a Nené Romero, una cantante de cuplé que entretiene a los soldados durante la Guerra Civil, en uno de los momentos más mágicos de la cinta. Todo comenzó, sin embargo, muchos años antes, cuando ella misma quiso conocer a los directores tras admirar su labor en series como La Mesías y Veneno.

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“A los diez minutos ya éramos amigos”, ha contado la intérprete sobre la cena que organizó y en la que pudo conocer a Javier Calvo y Javier Ambrossi. “Luego me contaron que estaban escribiendo una película y que habían pensado en enviarme un personaje, pero les pareció demasiado corto. Les dije que no se preocuparan por eso conmigo. No elijo el material en función de cuántos minutos aparece el personaje en pantalla”. Pocos días después, Cruz recibiría la parte del guion que le correspondía: “Me enamoré por completo de Nené, y el guion me dejó boquiabierta. Pensé: ‘No sé si se dan cuenta de lo increíble y poderoso que es lo que tienen entre manos’”.

Penélope Cruz en una escena de 'La bola negra'. (Elástica Films)

Además de por La bola negra, Penélope Cruz también podría optar a nominaciones a la Mejor actriz principal por su participación en otras dos películas: Bunker, de Florian Zeller (donde actúa junto a su marido, Javier Bardem), y sobre todo La invitación, de Olivia Wilde, donde el trabajo de la actriz española ha sido uno de los puntos más destacados. De lograrlo, la intérprete entraría en una corta lista de estrellas de cine que han logrado esa doble nominación, entre las que destacan nombres como Scarlett Johansson, Cate Blanchett o Al Pacino. No obstante, como los Óscar han cambiado su normativa este año, la española podría convertirse en la primera actriz nominada en una misma categoría por dos películas distintas.

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