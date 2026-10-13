Tus pies importan más de lo que crees: cómo la pisada puede alterar tu postura, limitar tu movilidad y afectar a tu salud mental

Un pareja caminando por el campo (Magnific)

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Los pies soportan el peso del cuerpo, amortiguan los impactos y permiten caminar, correr y mantener el equilibrio. Sin embargo, su importancia para la salud suele pasar desapercibida hasta que aparece el dolor. Una alteración aparentemente pequeña en su estructura o en la forma de pisar puede repercutir en los tobillos, las rodillas, las caderas y la columna vertebral. Además, cuando las molestias limitan la movilidad, sus consecuencias pueden extenderse al bienestar emocional y a las relaciones sociales.

El pie es una estructura compleja formada por huesos, articulaciones, músculos, tendones y ligamentos que trabajan de manera coordinada. Su función consiste en absorber los impactos del suelo, adaptarse a diferentes superficies y proporcionar el impulso necesario para avanzar. Para conseguirlo, necesita mantener una adecuada coordinación entre sus estructuras y el sistema nervioso.

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Cuando existe una alteración biomecánica, la distribución del peso puede cambiar y obligar al organismo a compensar el desequilibrio. Así, una pisada incorrecta o dolorosa puede modificar la manera de caminar y aumentar la carga sobre otras articulaciones, según explica Riccardo Borgacci, Licenciado en Ciencias del Deporte, en Mypersonaltrainer.

Estas adaptaciones no siempre provocan molestias de inmediato. Sin embargo, si se mantienen en el tiempo, pueden contribuir a generar tensiones musculares, sobrecargas y problemas musculoesqueléticos. El dolor, por tanto, no siempre debe interpretarse como un problema aislado de los pies: también conviene valorar cómo afecta al movimiento del conjunto del cuerpo.

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Los problemas más frecuentes a partir de los 45 años

El envejecimiento puede favorecer determinados trastornos en los pies. Con el paso de los años, los tejidos conectivos pierden elasticidad y la almohadilla de grasa que amortigua la planta puede adelgazarse, lo que reduce parte de la protección natural frente a los impactos.

Entre las afecciones más habituales se encuentra el hallux valgus, conocido popularmente como juanete. Esta deformidad se caracteriza por la desviación del dedo gordo hacia los demás dedos y puede provocar inflamación, dolor y dificultades para encontrar un calzado cómodo.

Otra causa frecuente de molestias es la fascitis plantar, relacionada con la alteración de la fascia que recorre la planta del pie. Puede producir dolor en el talón, especialmente al dar los primeros pasos por la mañana o después de permanecer un tiempo sentado.

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También destacan los dedos en martillo o en garra, deformidades que pueden dificultar el uso de determinados zapatos y generar rozaduras o puntos de presión. Aunque algunos cambios comienzan de forma discreta, su evolución puede terminar limitando actividades cotidianas como caminar distancias largas, hacer ejercicio o subir escaleras.

Un hombre camina por el parque (Magnific)

Menos movilidad, mayor impacto emocional

Las consecuencias de los problemas podológicos van más allá del dolor físico. Cuando caminar se convierte en una actividad incómoda, muchas personas reducen sus desplazamientos y abandonan progresivamente actividades que antes disfrutaban.

Esta disminución del movimiento puede favorecer el sedentarismo, reducir el gasto energético y contribuir al deterioro de la condición física. A largo plazo, la falta de actividad también puede facilitar la pérdida de masa muscular y aumentar el riesgo de problemas metabólicos.

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El impacto alcanza asimismo a la salud mental, ya que evitar paseos, excursiones o encuentros con amigos por miedo al dolor puede reducir las oportunidades de socialización. Si esta situación se prolonga, el aislamiento puede afectar al estado de ánimo y aumentar la vulnerabilidad a síntomas depresivos. No significa que una lesión en el pie provoque necesariamente un trastorno psicológico, sino que las limitaciones persistentes pueden influir en la calidad de vida.

Prestar atención a la pisada y consultar a un profesional sanitario ante un dolor persistente permite identificar posibles alteraciones y valorar el tratamiento adecuado. El calzado cómodo, la actividad física adaptada y el seguimiento podológico cuando sea necesario también pueden contribuir a preservar la funcionalidad.

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