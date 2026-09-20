Los profesores y maestros madrileños se preparan para la huelga indefinida del sector educativo: así afectarán las protestas al funcionamiento de colegios e institutos

La manifestación de trabajadores de educación infantil, a 23 de mayo de 2026, en Madrid. (Gabriel Luengas / Europa Press)

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Tras años de movilizaciones, el colectivo docente ratificó el pasado mes de junio, en una Asamblea Unitaria, la convocatoria de una huelga indefinida desde el 14 de octubre. Los sindicatos reclaman medidas que permitan mejorar las condiciones laborales del profesorado y abordar los problemas de la enseñanza pública madrileña.

El comité de huelga está integrado por una docena de sindicatos y organizaciones vinculadas con la educación en la Comunidad de Madrid. Sus integrantes sostienen que la convocatoria supone un paso frente a “la privatización de la educación pública, el deterioro progresivo de las condiciones laborales de sus trabajadores y trabajadoras y de la calidad de la enseñanza en la región”.

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“La huelga cuenta con el respaldo y la fuerza de la unidad del profesorado. Si la Consejería no muestra una disposición real a negociar y a dar un giro estructural a las condiciones de la educación pública madrileña, esta se mantendrá y se sostendrá indefinidamente el tiempo que sea necesario hasta que se escuchen nuestras justas demandas”, advirtieron.

Qué exige el comité de huelga

El comité ha agrupado sus demandas en seis bloques de medidas urgentes:

Horario lectivo y plantillas: 17 períodos lectivos en Secundaria y Formación Profesional (FP), y 22 en Primaria, con el cómputo de las horas de jefatura y tutoría. También solicita un plan de choque para reducir la 17 períodos lectivos en Secundaria y Formación Profesional (FP), y 22 en Primaria, con el cómputo de las horas de jefatura y tutoría. También solicita un plan de choque para reducir la interinidad por debajo del 8%.

Bajada de ratios: un máximo de 13 alumnos en Infantil, 15 en Primaria, 20 en Secundaria y 15 en FP. El alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo deberá computar por dos, junto con una dotación mínima de un orientador por cada 250 estudiantes.

Mejora salarial y retributiva: un incremento autonómico de 600 euros mensuales en el Complemento Específico General Docente para compensar la pérdida de poder adquisitivo y equiparar los cuerpos de FP, pedagogía terapéutica y audición y lenguaje.

Lucha contra la segregación: recuperación de las Aulas de Enlace, refuerzo para los centros vulnerables y revisión del actual modelo de bilingüismo.

Reducción de la burocracia: incorporación de al menos un auxiliar administrativo a tiempo completo por centro y recuperación del profesorado especialista en FP.

Infraestructuras dignas: un plan integral de climatización, el fin de la construcción por fases y la retirada efectiva del amianto.

Los alumnos españoles de quince años han obtenido su peor resultado de la historia del Informe PISA de la OCDE en Lectura, Matemáticas y Ciencias en la edición de 2025, que evalúa a los estudiantes que se han formado con el currículo de la LOMLOE, la ley de educación aprobada por el Gobierno de Pedro Sánchez a finales del año 2020.

CSIF se desmarca del Comité, pero secunda la huelga

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato con representación en las administraciones públicas y miembro de la Mesa Sectorial de Educación de la Comunidad de Madrid, anunció esta semana el inicio de movilizaciones desde el próximo 22 de septiembre. La primera acción será una concentración frente a la Consejería de Educación.

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El sindicato también convocó una huelga indefinida y paros parciales desde el 14 de octubre. CSIF Educación Madrid impulsará una convocatoria propia para “garantizar su independencia y una negociación que dependa de los criterios del profesorado, desde el respeto al resto de la comunidad educativa”.

La organización busca denunciar el deterioro de la enseñanza pública, la precariedad de las plantillas, el aumento de las ratios, la carga burocrática y los salarios del profesorado. También reclama un aumento de las retribuciones, incluido un complemento de capitalidad.

La huelga de CSIF, de carácter indefinido e intermitente durante el curso 2026/2027, comenzará con tres jornadas consecutivas, los días 14, 15 y 16 de octubre. Después habrá paros parciales de dos horas diarias, en distintas franjas horarias y conforme a un calendario periódico durante todo el curso escolar. Las jornadas de paro se alternarán con concentraciones y manifestaciones.

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Miles de docentes, familias y estudiantes marchan por Madrid en defensa de la enseñanza pública. (EFE/Víctor Lerena)

Ni excursiones, ni salidas ni festividades en los centros

Junto con las movilizaciones, CSIF ha pedido al profesorado madrileño que cumpla de forma estricta sus funciones, jornada y obligaciones profesionales. La propuesta implica limitar la actividad laboral a las tareas exigibles por cada puesto.

“Durante años, el funcionamiento cotidiano de los centros se ha apoyado en la implicación y buena voluntad de miles de docentes que realizan actividades y asumen responsabilidades adicionales que, en numerosas ocasiones, no tienen reconocimiento horario ni compensación económica”, denunciaron desde el sindicato.

Por ese motivo, CSIF plantea que los docentes dejen de asumir de forma voluntaria tareas que no sean obligatorias, que carezcan de reconocimiento y que impliquen dedicar tiempo de trabajo sin compensación.

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“Excursiones, determinadas salidas y actividades complementarias, festivales, celebraciones y otras iniciativas suponen muchas veces una dedicación adicional del profesorado que la Administración ha terminado dando por descontada”, señaló la organización.

ANPE se queda fuera de la huelga

ANPE-Madrid trasladó a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, la necesidad de abordar con urgencia la situación del profesorado y de abrir una negociación para mejorar sus condiciones laborales y retributivas. Sin embargo, la organización no ha llamado a los docentes a la huelga.

El sindicato explicó en un comunicado que apuesta por “la negociación y el diálogo antes que por el conflicto” y reclamó la implicación directa de la Presidencia de la Comunidad para desbloquear una situación que considera urgente.

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ANPE ya había presentado estas reivindicaciones ante la Consejería de Educación, Ciencia y Universidades y la Mesa Sectorial el pasado 1 de julio. Las partes volverán a reunirse el martes 22 de septiembre, a las 13:00 horas, en la Consejería, para iniciar la negociación exclusiva sobre la carrera profesional horizontal docente. “Hay más temas que deben ser abordados, pero lo importante es seguir avanzando”, aseguraron desde la organización.

Entre las principales reclamaciones del sindicato figura la situación retributiva del profesorado madrileño, una cuestión que no formará parte del próximo encuentro con la Consejería. Según los datos de ANPE-Madrid, entre 2015 y 2025 las retribuciones básicas y los complementos de destino aumentaron alrededor de un 20,2%, frente a una inflación acumulada cercana al 29,5%.

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El sindicato añade que el precio de la vivienda en Madrid ha aumentado significativamente durante la última década. Por ello, reclama, como el resto de las organizaciones, un complemento de capitalidad, un incremento estructural y consolidado de las retribuciones, un plan plurianual para recuperar el poder adquisitivo perdido desde 2010 y una actualización salarial vinculada al índice de precios al consumidor.

ANPE también solicita la puesta en marcha de una “verdadera carrera profesional docente”, con itinerarios de progresión ligados a la experiencia, la especialización y la asunción de nuevas responsabilidades, más allá del actual sistema de sexenios. Entre sus peticiones figuran una mayor cuantía para el quinto sexenio y la creación de un sexto tramo.

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