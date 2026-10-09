La llegada de una DANA a España este viernes dejará chubascos y tormentas fuertes en estas zonas, según la Aemet

Varias personas caminan bajo la lluvia en Palma este miércoles. (Miquel A. Borràs/EFE)

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La estabilidad meteorológica ya ha comenzado a instalarse en España, especialmente en el norte peninsular por la entrada de altas presiones. Después de dos semanas marcadas por fuertes lluvias acompañadas de tormenta e incluso granizo, la situación anticiclónica empieza a imponerse, dejando atrás las precipitaciones generalizadas. Sin embargo, no es así en toda España.

Por delante quedan todavía días de paraguas en algunas zonas del país, donde se producirán chubascos e incluso tormentas localmente fuertes. Es el caso este viernes de Ceuta y los litorales del sudeste, aunque también pueden ocasionarse en Baleares y Lanzarote, aunque con menor probabilidad.

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De hecho, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha alertado de la llegada de una nueva DANA que dejará precipitaciones tanto en la ciudad autónoma como en el tercio sur peninsular y las islas Canarias. Sin embargo, todavía existe una cierta incertidumbre con respecto a la posición en la que se ubicará concretamente y la cantidad de lluvia que puede dejar. Esta situación se prevé que se repita el sábado: tiempo más estable que los días anteriores, pero con estas zonas bajo la influencia de una DANA.

Un hombre camina bajo la lluvia este miércoles por una calle de Torrelavega (Cantabria). Pedro Puente Hoyos/EFE)

Avisos este viernes en España

Atrás hemos dejado, por el momento, los avisos rojos por fuertes precipitaciones, que durante la semana pasada obligaron a la población de comunidades como Cataluña o Extremadura a mantener la precaución ante posibles inundaciones y crecidas súbitas de los ríos.

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Sin embargo, este viernes aún se mantienen algunas alertas por lluvias y tormentas. Por ambos factores meteorológicos se encuentran en nivel amarillo Murcia y Ceuta; y solamente por lluvias, Lanzarote.

Además, por fenómenos costeros están en aviso esta jornada Mallorca, Menorca (en nivel naranja), Girona (en nivel naranja también) y Tarragona.

Una persona camina por la calle en el barrio de Canyelles-Nou Barris, a 29 de septiembre de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). (Lorena Sopêna/Europa Press)

Tiempo fresco, pero con ascensos a partir del sábado

Tendremos este viernes de nuevo una jornada plenamente otoñal con respecto a las temperaturas. A una madrugada fría, en la que algunas ciudades han amanecido incluso con los termómetros por debajo de 0 grados, se sumarán unos valores diurnos incluso frescos para la época del año.

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De hecho, las máximas van a descender en el arco mediterráneo y la mitad sur, mientras que en el resto del país no se esperan grandes cambios, a excepción de algún ascenso en montañas y en Galicia. Con respecto a las mínimas, estas van a descender, salvo en el extremo sur y en Canarias, donde no se esperan cambios.

“Las temperaturas máximas quedarán por debajo de los 20 grados un día más en buena parte del norte y de la zona centro. Todo ello con viento, que incrementará la sensación de frío”, ha explicado Rubén del Campo, portavoz de la Aemet.

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La riada provocada por las lluvias torrenciales en Madrigueras dejan una víctima mortal. (Guardia Civil)

De hecho, soplarán rachas muy fuertes de viento en el Ampurdán y en el norte de las islas Baleares de tramontana, así como en el Ebro de cierzo de madrugada y en las cumbres de los Pirineos de norte. También viento moderado del nordeste en los litorales del Cantábrico y Galicia, que tenderán a menos, y de levante moderado con intervalos fuertes en el Estrecho y Alborán.

Ya el sábado las temperaturas comenzarán a subir, dejando un ambiente algo más suave que el día anterior, pero siendo todavía una jornada fresca. Según la Aemet, este ascenso continuará el domingo.

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