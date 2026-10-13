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Beth, la gata que sobrevivió a un incendio y tres meses después se hace viral por su increíble recuperación

La magnitud de las llamas en un granero familiar de Ontario provocó la movilización de 30 bomberos y una docena de vehículos de emergencias

La recuperación de la gata Beth (Laurel Ysebaert)
La recuperación de la gata Beth (Laurel Ysebaert)
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La mañana del 28 de febrero, un voraz e imprevisto incendio consumió por completo el granero familiar de Ysebaert Acres, una propiedad agrícola ubicada en el área de Courtright, en el condado de Lambton (Ontario). La propietaria del rancho, Laurel Ysebaert, quien gestiona la explotación junto a su esposo Andy, documentó con angustia cómo la estructura fue devorada rápidamente por las llamas hasta convertirse en un auténtico infierno.

Ante la magnitud de la emergencia, el Departamento de Bomberos del Municipio de St. Clair movilizó a 30 bomberos y cerca de una docena de vehículos de emergencia para sofocar el fuego. El subjefe de bomberos, Kirk Brydges, confirmó que el antiguo granero era una pérdida total y que fue necesario emplear maquinaria pesada para remover los escombros y enfriar los puntos calientes. Brydges señaló además que la causa exacta del siniestro quedó clasificada como indeterminada debido al nivel destructivo de los daños.

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Afortunadamente, ninguna persona resultó herida. Aunque la pareja cría más de 20 vacas de la raza escocesa Highland y diversas aves, los bovinos se encontraban fuera de la edificación debido al clima templado del día anterior. No obstante, tuvieron que lamentar la pérdida de un ternero y algunas gallinas. Además, días más tarde tuvieron un buen susto cuando hallaron a su gata Beth llena de quemaduras por todo el cuerpo.

Beth antes y después del incendio (Laurel Ysebaert)
Beth antes y después del incendio (Laurel Ysebaert)

Beth resurgió entre las cenizas

Días después del siniestro, mientras inspeccionaba los alrededores del patio devastado, Laurel observó a una pequeña gatita con una tonalidad naranja que apenas resultaba reconocible. Al acercarse, descubrió con asombro y dolor que el animal era en realidad Beth, su querida gata de pelaje originalmente blanco y negro, la cual se encontraba gravemente cubierta de quemaduras.

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El estado físico de Beth era desgarrador: presentaba los bigotes quemados, la cara hinchada, las orejas chamuscadas, lesiones en sus patas y su característico pelaje blanco había quedado teñido de un tono naranja por la acción directa del fuego y el humo.

A pesar del desalentador panorama inicial, una visita al veterinario trajo un halo de esperanza para la familia. Tras un tratamiento de antibióticos, analgésicos y un periodo prolongado de descanso, Beth tuvo posibilidades reales de recuperarse y sanar sus heridas.

La recuperación de la gata Beth (Laurel Ysebaert)
La gata Beth recuperada (Laurel Ysebaert)

Una transformación que conmovió a las redes

A lo largo de los meses siguientes, Laurel fue compartiendo los avances y cuidados de Beth con su comunidad. Y es que no solo es ganadera de primera generación, sino también una reconocida creadora de contenido que acumula cientos de miles de seguidores, donde muestra la vida cotidiana en el rancho.

Progresivamente, ocurrió un cambio asombroso: el pelaje de Beth recuperó sus colores blanco y negro originales, sus bigotes volvieron a crecer y recobró en su totalidad su apariencia habitual y su energía. Tres meses después del trágico evento, las imágenes de su transformación se hicieron rápidamente virales en internet.

De este modo, la historia de recuperación de Beth tuvo una masiva respuesta de solidaridad que recibió la familia Ysebaert por parte de sus seguidores. Tras el incendio, amigos de la pareja impulsaron una campaña de recaudación de fondos en GoFundMe para ayudar a reconstruir el granero destruido. La respuesta de la audiencia fue inmediata, logrando superar la meta de 200.000 dólares en tan solo 72 horas. Los fondos recaudados permitirán a la familia edificar un nuevo granero para albergar a su ganado y continuar con su labor agrícola.

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