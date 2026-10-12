Pedro Sánchez vuelve a ser recibido con insultos a su llegada al desfile militar del Día de la Hispanidad

La infanta Sofía, la princesa Leonor, la reina Letizia, Pedro Sánchez y Margarita Robles. (EFE/Ballesteros)

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El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha vuelto a enfrentarse a uno de los días más incómodos del año: el desfile militar del Día de la Hispanidad. El 12 de octubre es recordado por el presidente como un día en el que tuvo que aguantar silbidos, insultos y gritos de dimisión por parte de un sector del público, alentados por la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo y el líder de Vox Santiago Abascal.

Este año el escenario ha vuelto a repetirse, con los comentarios habituales, en un contexto de máxima tensión marcado por el adelanto electoral y en vísperas de la visita de los reyes a Ceuta y Melilla. Precisamente uno de los protagonistas del día ha sido el presidente ceutí, Juan Jesús Vivas, presente en la cita junto con el resto de dirigentes autonómicos y ministros del Gobierno.

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Un año más, las ausencias han estado protagonizadas por los dirigentes nacionalistas, entre ellos, el lehendakari vasco Imanol Pradales. Tampoco han acudido la presidenta de Navarra, María Chivite, y el de Andalucía, Juanma Moreno, debido a que se encuentra en Bruselas para asistir al Comité de las Regiones, del que es vicepresidente.

El presidente del Gobierno se ha bajado del coche oficial a las 11 de la mañana, tal y como establece el protocolo, y ha esperado a la llegada de los monarcas. En ese momento, se han escuchado gritos de “Pedro Sánchez, hijo de puta” y otros insultos antes de que llegara la familia real con su escolta a caballos. Minutos antes de la llegada de los reyes, el líder del Ejecutivo ha coincidido con la presidenta madrileña, si bien no se ha producido ninguna conversación.

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El rey, recibido con aplausos, da comienzo a los actos militares

Felipe VI ha sido recibido con aplausos, vítores y gritos de “Viva el rey”. En calidad de jefe de Estado y vestido con el uniforme de gala del Ejército del Aire y del Espacio, el rey ha dado comienzo a los actos militares con la interpretación del himno nacional, la rendición de honores y el saludo a las autoridades presentes en la tribuna, entre ellas la subsecretaria de Defensa, la directora del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y el jefe del Estado Mayor de la Defensa. De nuevo, una vez en la tribuna, se han podido apreciar algunos abucheos y gritos procedentes de ciudadanos apostados en las proximidades, aunque el nivel de decibelios ha sido menor.

Un total de 4.380 militares (3.850 hombres y 530 mujeres) desfilarán desde la glorieta de Carlos V a la Plaza de Colón en un recorrido de 1.540 metros, el mismo que el año anterior. Además, según ha informado Defensa en un dossier distribuido a los medios de comunicación, 144 vehículos, 39 motos, 286 caballos y 5 perros completarán el desfile terrestre, mientras que 34 aeronaves de caza y enseñanza, 16 aviones de transporte y 32 helicópteros sobrevolarán los cielos de la capital.

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