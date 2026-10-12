España

Pedro Sánchez vuelve a ser recibido con insultos a su llegada al desfile militar del Día de la Hispanidad

El presidente del Gobierno asiste al desfile en plena precampaña electoral

La infanta Sofía, la princesa Leonor, la reina Letizia, Pedro Sánchez y Margarita Robles. (EFE/Ballesteros)
La infanta Sofía, la princesa Leonor, la reina Letizia, Pedro Sánchez y Margarita Robles. (EFE/Ballesteros)
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El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha vuelto a enfrentarse a uno de los días más incómodos del año: el desfile militar del Día de la Hispanidad. El 12 de octubre es recordado por el presidente como un día en el que tuvo que aguantar silbidos, insultos y gritos de dimisión por parte de un sector del público, alentados por la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo y el líder de Vox Santiago Abascal.

Este año el escenario ha vuelto a repetirse, con los comentarios habituales, en un contexto de máxima tensión marcado por el adelanto electoral y en vísperas de la visita de los reyes a Ceuta y Melilla. Precisamente uno de los protagonistas del día ha sido el presidente ceutí, Juan Jesús Vivas, presente en la cita junto con el resto de dirigentes autonómicos y ministros del Gobierno.

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Un año más, las ausencias han estado protagonizadas por los dirigentes nacionalistas, entre ellos, el lehendakari vasco Imanol Pradales. Tampoco han acudido la presidenta de Navarra, María Chivite, y el de Andalucía, Juanma Moreno, debido a que se encuentra en Bruselas para asistir al Comité de las Regiones, del que es vicepresidente.

El presidente del Gobierno se ha bajado del coche oficial a las 11 de la mañana, tal y como establece el protocolo, y ha esperado a la llegada de los monarcas. En ese momento, se han escuchado gritos de “Pedro Sánchez, hijo de puta” y otros insultos antes de que llegara la familia real con su escolta a caballos. Minutos antes de la llegada de los reyes, el líder del Ejecutivo ha coincidido con la presidenta madrileña, si bien no se ha producido ninguna conversación.

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El rey, recibido con aplausos, da comienzo a los actos militares

Felipe VI ha sido recibido con aplausos, vítores y gritos de “Viva el rey”. En calidad de jefe de Estado y vestido con el uniforme de gala del Ejército del Aire y del Espacio, el rey ha dado comienzo a los actos militares con la interpretación del himno nacional, la rendición de honores y el saludo a las autoridades presentes en la tribuna, entre ellas la subsecretaria de Defensa, la directora del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y el jefe del Estado Mayor de la Defensa. De nuevo, una vez en la tribuna, se han podido apreciar algunos abucheos y gritos procedentes de ciudadanos apostados en las proximidades, aunque el nivel de decibelios ha sido menor.

Un total de 4.380 militares (3.850 hombres y 530 mujeres) desfilarán desde la glorieta de Carlos V a la Plaza de Colón en un recorrido de 1.540 metros, el mismo que el año anterior. Además, según ha informado Defensa en un dossier distribuido a los medios de comunicación, 144 vehículos, 39 motos, 286 caballos y 5 perros completarán el desfile terrestre, mientras que 34 aeronaves de caza y enseñanza, 16 aviones de transporte y 32 helicópteros sobrevolarán los cielos de la capital.

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