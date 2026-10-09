¿Gabriel Rufián, al Frente Amplio? Ada Colau le pide que use “su liderazgo” para unir a la izquierda antes de las elecciones del 29-N

Ada Colau y Gabriel Rufián, en un montaje de Infobae

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Desde que Pedro Sánchez convocó elecciones generales para el próximo 29 de noviembre, en los partidos a la izquierda del PSOE han empezado los movimientos. La exalcaldesa de Barcelona Ada Colau ha manifestado que las puertas de Frente Amplio están “abiertas” para el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, y le ha pedido que ejerza su “responsabilidad” y “liderazgo” para poder unir a toda la izquierda cuando se vaya a las urnas.

Colau, que ha sido propuesta también como candidata de Frente Amplio a la Presidencia, ha dicho que hace este llamamiento al republicano a título personal y que ella estará en el lugar que corresponda porque le da igual el puesto en la lista. Eso sí, ha avisado que faltan siete días para cerrar coaliciones y hay que dejar de “marear la perdiz”.

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“Estamos absolutamente abiertos desde el Frente Amplio a que Gabriel Rufián pueda sumar ese liderazgo para acabar de ayudar a unir toda esa izquierda y que, efectivamente, podamos cumplir con la demanda de la ciudadanía que es que haya una única propuesta en las próximas elecciones por parte de la izquierda”, ha declarado en declaraciones de ‘La Sexta’, recogidas por Europa Press.

El diputado Gabriel Rufián utiliza un billete de 50 euros y unas llaves para simbolizar el debate político actual, criticando a sus oponentes por, según él, priorizar el dinero sobre las necesidades básicas de la ciudadanía como la vivienda.

Sin embargo, este jueves Rufián aseguraba que quiere ser el candidato de Esquerra a las próximas elecciones generales, pero ha insistido en que quiere ir “acompañado de otras fuerzas de izquierdas y antifascistas” porque “esto solos no se gana”.

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“Yo quiero representar a Esquerra Republicana. Y lo estoy intentando hacer con unas mínimas condiciones para poder enfrentarnos con suficientes garantías y arrestos a lo que viene”, ha afirmado en un mensaje en X.

Según Rufián, lo está intentando hacer “acompañado de otras fuerzas de izquierdas y antifascistas”: “Porque esto solos no se gana. Y lo intentaré hasta el final”. “Y ojalá ERC también lo quiera. Nada más. Y ni voy a entrar en ningún culebrón ni voy a rajar de nadie por mucho que se mienta y por mucho que se filtre”, ha agregado Rufián, que mantiene la incógnita sobre su papel en la candidatura de ERC a las generales.

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Rufián ha publicado este mensaje poco después de que se conociera que el portavoz adjunto de ERC en el Parlamento catalán, Jordi Albert, cercano al líder del partido, Oriol Junqueras, se ha postulado para ir en la candidatura por Barcelona en las elecciones generales, aunque no como cabeza de lista, según han afirmado fuentes de la cúpula del partido.

La dirección de ERC, con Junqueras a la cabeza, sigue apostando por Rufián como número uno de la lista, a pesar del pulso que mantienen con él por su apuesta por un frente de izquierdas que incluya a Sumar y Podemos.

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Con información de Europa Press y EFE