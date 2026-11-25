La fachada del edificio de Juanjilandia en 2025 (Donio)

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Para los niños y niñas que reciben una atención especializada en colegios y residencias de menores, cada avance en bienestar requiere herramientas precisas y adaptadas. Según la Asociación de Padres y Amigos de Niños Diferentes de Getafe (APANID), en estas instalaciones conviven menores con grandes necesidades de apoyo, entre los que se cuentan diagnósticos de trastorno del espectro autista y afecciones neurológicas de notable complejidad.

Las sesiones de fisioterapia, la estimulación sensorial y las técnicas de relajación no constituyen simples juegos, sino intervenciones clínicas indispensables. Y es que su aplicación continuada permite mitigar la ansiedad, potenciar la concentración, estimular las habilidades comunicativas y facilitar una interacción armónica con su entorno. Para poder garantizar estas necesidades, APANID ha diseñado un proyecto para transformar su gimnasio y sus salas de terapia. No obstante, para cubrir los gastos, necesitan una ayuda externa. Es aquí donde aparece Juanjilandia, un proyecto de la familia Acebedo Lara de Getafe.

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Su hogar lleva una década siendo un lugar de peregrinaje en Navidad. Cada año diseñan los espectáculos lumínicos más admirados de la zona sur de Madrid. Pero para esta temporada se ha comprometido con la APANID con la campaña ‘Cada estímulo cuenta. Cada terapia abre una puerta’. Su objetivo es canalizar la admiración vecinal en recursos directos para renovar y ampliar sus espacios de rehabilitación física y estimulación multisensorial.

Uno de los voluntarios de la Juanjilandia (Donio)

Una década de pasión vecinal en El Bercial

En el barrio de El Bercial, hace diez años, la familia Acebedo Lara comenzó a engalanar su vivienda como una entrañable afición doméstica. Lejos de ser una instalación comercial, el montaje de ‘Juanjilandia’ destaca por su confección enteramente manual. Año tras año, sus creadores diseñan nuevas figuras y elaboran los espectáculos con dedicación exclusiva. Para esta edición conmemorativa, la instalación contará con 5.000 luces rigurosamente programadas y sincronizadas al compás de la música, ofreciendo una experiencia inmersiva para los asistentes.

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Todo ello servirá para sacar adelante el gimnasio y sus salas de terapia. La iniciativa contempla equipamientos muy concretos: camillas regulables en altura (tanto hidráulicas como eléctricas) y circuitos sensomotores orientados al trabajo del equilibrio. Paralelamente, en el ámbito sensorial se proyecta la incorporación de paneles interactivos, proyectores de efectos sensoriales, mesas de luz y sistemas envolventes de música y vibración. Además, el equipamiento incluye mantas de peso terapéuticas, colchonetas de vibromasaje, difusores aromáticos, pufs y cuñas de posicionamiento para maximizar el confort postural.

Fechas y vías de colaboración ciudadana

La inauguración oficial del alumbrado tendrá lugar el próximo sábado 28 de noviembre de 2026, a las 18:30 horas, en el domicilio familiar emplazado en la calle Pilar Miró, número 22. El espectáculo mantendrá sus puertas abiertas de manera ininterrumpida hasta el 9 de enero de 2027, permitiendo que miles de personas disfruten del recorrido festivo.

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Durante este mismo intervalo temporal, la vertiente benéfica permanecerá operativa mediante la plataforma Donio. La meta fijada aspira a reunir 2.500 euros destinados íntegramente a financiar los materiales terapéuticos, garantizando la entrega del cien por cien de las aportaciones y la verificación del destino de los fondos mediante facturas oficiales.