Espana agencias

Un portavoz cercano a Junqueras se postula para la lista de ERC ante las dudas de Rufián

Guardar

Barcelona, 8 oct (EFE).- El actual portavoz adjunto de ERC en el Parlamento de Cataluña, Jordi Albert, se ha postulado para ir en la candidatura por Barcelona en las elecciones generales, un movimiento que se produce mientras el líder de los republicanos en el Congreso, Gabriel Rufián, mantiene la incógnita sobre su papel.

Albert, hombre de confianza del líder de ERC, Oriol Junqueras, ha empezado a recoger avales para ir en representación de la federación del Baix Llobregat, una de las más grandes del partido, lo que le daría un puesto de salida en la candidatura, ha avanzado El Periódico y han explicado a EFE fuentes del partido.

PUBLICIDAD

Este proceso es paralelo y distinto al de recogida de avales para ser el cabeza de lista de Esquerra para las elecciones generales, que termina en tres días, sin que Rufián, que sigue siendo la apuesta de Junqueras y de la dirección del partido, se haya pronunciado al respecto.

Según fuentes de la cúpula del partido, el movimiento de Albert no es para ocupar el primer puesto de la candidatura, algo que también ha asegurado él mismo en los pasillos del Parlament.

PUBLICIDAD

Rufián ha mantenido un pulso con la dirección por su apuesta por un frente de izquierdas que incluya a Sumar y Podemos, en contra de la opinión de la cúpula del partido, y esta semana fuentes de su entorno insistieron en que pondrá "un mínimo de condiciones de trabajo e influencia en la línea estratégica" a su partido para presentarse como candidato.

En medio de esta situación, en los últimos días, los diputados de ERC en el Congreso Pilar Vallugera y Jordi Salvador -que se han mostrado críticos con Rufián- y la senadora Sara Bailac han anunciado que no repetirán en sus cargos.

Las personas que quieran encabezar la candidatura de ERC a las elecciones generales podrán hacerlo por diferentes vías: recoger un 5 % de avales de la militancia (unas 400 firmas), reunir el apoyo de un tercio de la Ejecutiva Nacional o una cuarta parte de los miembros del Consejo Nacional, ha informado el partido en un comunicado.

En el caso de representar una federación, como ahora aspira Albert, debe reunir los avales del 3 % de la militancia del ámbito territorial. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Avance de ‘Valle Salvaje’ del viernes 9 de octubre: Alejo propondrá a Luisa adelantar su boda y Rosalía se romperá ante su hermana

Manuela no verá salida tras la dura reacción de su padre en el próximo capítulo de ‘Valle Salvaje’

Avance de ‘Valle Salvaje’ del viernes 9 de octubre: Alejo propondrá a Luisa adelantar su boda y Rosalía se romperá ante su hermana

Postura de la esfinge: un ejercicio de yoga que mejora la postura corporal, alivia el dolor de espalda y reduce la rigidez

Es una asana fácil de hacer y apta para principiantes

Postura de la esfinge: un ejercicio de yoga que mejora la postura corporal, alivia el dolor de espalda y reduce la rigidez

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

Aqui los resultados del sorteo dados a conocer por Juegos Once; descubra si ha sido uno de los ganadores

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

La historia de Fidèle, el perro más fotografiado del mundo que “se sentaba a observar los barcos” desde el balcón de su casa

El can falleció en febrero de 2016, después de una recaída de cáncer, tal y como anunció su dueña Caroline Van Langeraert

La historia de Fidèle, el perro más fotografiado del mundo que “se sentaba a observar los barcos” desde el balcón de su casa

Mónica viajó al hotel ficticio ‘Palacio Central de Madrid’ y al llegar se encontró con 50 personas estafadas en la puerta: “Tiene comentarios buenos en Booking”

Tras perder su vuelo de regreso a México, reservó un apartamento junto a El Retiro y al llegar de noche se encontró un edificio residencial

Mónica viajó al hotel ficticio ‘Palacio Central de Madrid’ y al llegar se encontró con 50 personas estafadas en la puerta: “Tiene comentarios buenos en Booking”
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Europa retrasa la votación sobre el futuro de los coches de combustión en 2035 ante la falta de acuerdo político

Europa retrasa la votación sobre el futuro de los coches de combustión en 2035 ante la falta de acuerdo político

Italia aprueba la polémica reforma electoral de Meloni que premia al partido ganador con más escaños

Hacienda revela el dinero que recibirán los partidos políticos para la carrera electoral: 32 céntimos por voto y 21.167,64 euros por escaño en el Congreso o Senado

El CIS emite un comunicado oficial tras el bulo de la encuesta flash del fin de semana para ayudar a Pedro Sánchez

Ha salido el CIS: el PSOE ganaría las elecciones pero PP y Vox suman mayoría, con un 76% de españoles a favor de que el Estado intervenga en el mercado de la vivienda

ECONOMÍA

Compartir piso ya no es cosa de jóvenes: uno de cada cinco inquilinos supera los 35 años y aumenta la demanda de los mayores de 60

Compartir piso ya no es cosa de jóvenes: uno de cada cinco inquilinos supera los 35 años y aumenta la demanda de los mayores de 60

Yolanda Díaz busca aprobar una subida del SMI antes de las elecciones generales para compensar la inflación

Qué puedes hacer si hay pisos turísticos ilegales en tu edificio: así es como debe actuar la comunidad

Qué cambia para caseros e inquilinos con el adelanto electoral: las medidas de los decretos que siguen vigentes y las que necesitan confirmación

El Gobierno pone la lupa sobre el aceite de oliva y refuerza los controles: estas son las obligaciones que tendrán que cumplir los operadores

DEPORTES

La reflexión de Borja Iglesias sobre los impuestos: “La mitad vuelve al Estado para reinvertir en cosas y me parece la hostia”

La reflexión de Borja Iglesias sobre los impuestos: “La mitad vuelve al Estado para reinvertir en cosas y me parece la hostia”

El ahora o nunca de Fernando Alonso: Singapur se presenta como la mejor oportunidad para el español de dejar un año negro atrás

La ‘pullita’ de Iker Casillas a Cristiano Ronaldo y su comparación con Messi: “Saquen sus propias conclusiones”

La reflexión de Carlos Alcaraz sobre las elecciones del 29N: “Es muy importante saber qué está pasando para tener perspectiva y decidir cuál va a ser el futuro de mi país”

Qué fue de Eidur Gudjohnsen: el noruego que debutó en un partido sustituyendo a su padre, perdió 480.000 euros en el casino y ganó el primer triplete del FC Barcelona