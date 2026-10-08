Un portavoz cercano a Junqueras se postula para la lista de ERC ante las dudas de Rufián

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Barcelona, 8 oct (EFE).- El actual portavoz adjunto de ERC en el Parlamento de Cataluña, Jordi Albert, se ha postulado para ir en la candidatura por Barcelona en las elecciones generales, un movimiento que se produce mientras el líder de los republicanos en el Congreso, Gabriel Rufián, mantiene la incógnita sobre su papel.

Albert, hombre de confianza del líder de ERC, Oriol Junqueras, ha empezado a recoger avales para ir en representación de la federación del Baix Llobregat, una de las más grandes del partido, lo que le daría un puesto de salida en la candidatura, ha avanzado El Periódico y han explicado a EFE fuentes del partido.

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Este proceso es paralelo y distinto al de recogida de avales para ser el cabeza de lista de Esquerra para las elecciones generales, que termina en tres días, sin que Rufián, que sigue siendo la apuesta de Junqueras y de la dirección del partido, se haya pronunciado al respecto.

Según fuentes de la cúpula del partido, el movimiento de Albert no es para ocupar el primer puesto de la candidatura, algo que también ha asegurado él mismo en los pasillos del Parlament.

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Rufián ha mantenido un pulso con la dirección por su apuesta por un frente de izquierdas que incluya a Sumar y Podemos, en contra de la opinión de la cúpula del partido, y esta semana fuentes de su entorno insistieron en que pondrá "un mínimo de condiciones de trabajo e influencia en la línea estratégica" a su partido para presentarse como candidato.

En medio de esta situación, en los últimos días, los diputados de ERC en el Congreso Pilar Vallugera y Jordi Salvador -que se han mostrado críticos con Rufián- y la senadora Sara Bailac han anunciado que no repetirán en sus cargos.

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Las personas que quieran encabezar la candidatura de ERC a las elecciones generales podrán hacerlo por diferentes vías: recoger un 5 % de avales de la militancia (unas 400 firmas), reunir el apoyo de un tercio de la Ejecutiva Nacional o una cuarta parte de los miembros del Consejo Nacional, ha informado el partido en un comunicado.

En el caso de representar una federación, como ahora aspira Albert, debe reunir los avales del 3 % de la militancia del ámbito territorial. EFE

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