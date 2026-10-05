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ERC apuesta por Rufián y anunciará el 17 de octubre su candidatura tras unas primarias

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La secretaria general y portavoz de ERC, Elisenda Alamany, ha apostado por que el actual portavoz de los republicanos en el Congreso, Gabriel Rufián, repita como cabeza de lista a las elecciones generales, y ha detallado que ahora iniciarán el proceso interno para anunciar el 17 de octubre la candidatura completa.

"Es el mejor valor que tenemos para esta convocatoria y hoy empieza todo el proceso interno", ha dicho Alamany en rueda de prensa este lunes, en la que también ha descartado que el líder del partido, Oriol Junqueras, quiera aspirar a ser el candidato a las próximas generales del 29 de noviembre tras la previsible aplicación de la ley de amnistía.

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La portavoz republicana ha detallado que ha hablado este lunes con Junqueras sobre este tema, y él le ha dicho que lo que quiere ser es "presidente del Govern de la Generalitat de Cataluña".

Los republicanos celebrarán este lunes una ejecutiva en la que formalizarán la comisión organizadora del proceso de primarias, y cada candidato deberá recoger desde este martes al menos un 5% de avales.

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Alamany ha detallado que si solo hay un único candidato, se ratificará directamente como cabeza de lista, sin realizar una segunda votación, y el 17 de octubre la comisión electoral de ERC habrá confeccionado toda la lista y será ratificada en una ejecutiva nacional y un Consell Nacional posterior.

LAS CONDICIONES DE RUFIÁN

Preguntada por si respetarán las condiciones de Rufián, que pidió tener margen para decidir quién compone la candidatura, Alamany ha respondido que lo abordarán con él: "Cuando hay un candidato y manifiesta una cosa u otra, yo creo que la organización también debe poder tener una conversación y un diálogo".

"Esto forma parte de la naturalidad de cualquier conversación con cualquier cabeza de lista", ha subrayado la número dos de los republicanos, que también ha confirmado que su partido se presentará a estos comicios con sus siglas.

Sobre si prevén que Rufián participe en actos de campaña fuera de Cataluña, Alamany ha asegurado que para quien debe hacer campaña es para ERC, tras lo que ha mencionado que "las izquierdas nacionales cada vez tienen más apoyo de la gente, de la misma manera que le pasa a Bildu y de la misma manera que le pasa a BNG", y ha añadido que elaborarán un calendario tras el proceso de primarias.

También ha señalado que el exconseller Raül Romeva "es uno de los valores" con los que cuenta ERC, aunque aún está inhabilitado, pero ha añadido que el partido debe contar con los referentes que tiene, al ser preguntada por si podría formar parte de la lista electoral.

ADELANTO ELECTORAL

Alamany ha acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de "frivolidad y cálculo electoral" al adelantar en este momento las elecciones generales, y ha asegurado que utilizará todo lo que tenga a su alcance para hacer campaña electoral, en alusión a la aprobación de los decretos de vivienda en la diputación permanente del Congreso.

También ha reprochado que el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, no parezca "demasiado preocupado por haber perdido 4.700 millones de euros anuales" del nuevo modelo de financiación, y le ha acusado que está más preocupado por hacer campaña para el PSOE que de defender Cataluña.

Preguntada por el papel que tendrá ahora ERC en la legislatura catalana, después de que decaigan algunos de los compromisos del acuerdo de investidura de Illa con el adelanto electoral, ha respondido que en ERC continuarán "haciendo de oposición exigente y útil".

La portavoz republicana también ha cargado contra Junts, a quienes ha acusado de pasarse "3 años torpedeando la legislatura y cualquier avance" y mejora para las clases medias y trabajadoras, tras lo que ha lamentado que no hayan apoyado la financiación.

"Ante aquellos que desde la frivolidad solo buscan el cálculo electoral, pero ante también aquellos que solo quieren defender los intereses de unos pocos en Cataluña, ERC es la papeleta que garantiza que defenderemos Cataluña", ha subrayado.

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EuropaPress

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