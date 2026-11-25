La casa de Chelo García Cortés. (Montaje Infobae)

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Chelo García Cortés y su mujer, Marta Roca, han tomado una de las decisiones más complicadas de los últimos años. La que fue colaboradora de Sálvame y su pareja han decidido poner a la venta la casa en la que residen en la localidad barcelonesa de Castelldefels. El motivo que las ha empujado a dar este paso definitivo no es otro que la necesidad de hacer frente a las importantes deudas que mantienen con Hacienda, según ha desvelado en exclusiva la revista SEMANA en su nuevo número.

Desprenderse de esta vivienda no ha sido un trámite sencillo para ninguna de las dos. La periodista y su esposa llevan muchos años viviendo en esta propiedad, ubicada en un enclave privilegiado en primera línea de playa, donde han construido su hogar y su refugio alejado del ruido mediático. Precisamente por ese arraigo, ambas se habían resistido durante mucho tiempo a colgar el cartel de “se vende” a pesar de que los problemas económicos que arrastran vienen de lejos y han marcado su día a día en los últimos años.

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Finalmente, la situación ha hecho inevitable dar el paso. Con el objetivo de saldar de una vez por todas sus cuentas pendientes con el fisco y aliviar la presión financiera, Chelo García-Cortés y Marta Roca han sacado la casa al mercado por un precio que ronda los 1,5 millones de euros. Se trata de un movimiento clave con el que buscan cerrar un capítulo económico muy delicado y poder redefinir sus planes de futuro una vez que logren completar la operación.

Una vivienda en primera línea de playa

La propiedad que la pareja ha puesto a la venta destaca por su ubicación en primera línea de playa en Castelldefels, un atractivo que explica que su precio de salida se sitúe en torno al millón y medio de euros. Para la comunicadora y su mujer, esta casa ha sido mucho más que una inversión inmobiliaria, motivo por el cual aguantaron todo lo posible antes de recurrir a ella como solución a sus apuros económicos.

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Así es la casa de Chelo García Cortés. (Google Maps)

Sin embargo, el peso de las deudas con Hacienda ha terminado por inclinar la balanza. Según recoge la publicación, la venta de este inmueble responde a la determinación firme de liquidar sus compromisos con el fisco. De este modo, Chelo y Marta confían en que la operación les permita dejar atrás los problemas económicos que llevan tiempo arrastrando y empezar una nueva etapa con mayor tranquilidad, aunque todavía queda por ver cuál será su próximo destino una vez que la vivienda encuentre comprador.

El precedente de las navidades de 2021

Lo cierto es que esta no es la primera vez que Chelo García-Cortés y Marta Roca se plantean seriamente desprenderse de su hogar en Barcelona. Ya en las navidades de 2021, la pareja intentó vender la propiedad en un primer amago por buscar liquidez ante sus dificultades financieras.

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La casa de Chelo García Cortés. (Mediaset)

En aquella ocasión, sin embargo, el intento quedó en nada. Apenas unos días después de publicar el anuncio, ambas decidieron dar marcha atrás y retirarlo del mercado, optando por continuar en su casa y buscar otras vías para salir adelante. Casi cinco años después de aquel episodio, la situación ha cambiado y la resistencia ha dado paso a una decisión mucho más meditada y definitiva: vender su casa de Castelldefels por 1,5 millones de euros para poder saldar por fin su deuda con Hacienda.