Sara Carbonero rompe su silencio en su regreso a la televisión, arropada por Alejandro Sanz: “Mi bache de salud me hizo un ‘clic’ muy grande”

Sara Carbonero en 'La Mesa' con Cristina Pardo (ATRESMEDIA).

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Sara Carbonero ha vuelto a pisar un plató de televisión tras varios años alejada de los medios tradicionales y plenamente enfocada en su faceta empresarial al frente de la firma de moda SlowLove junto a su amiga Isabel Jiménez. Su esperada reaparición se ha producido en Antena 3 como invitada estrella en La Mesa, el espacio de debate conducido por Cristina Pardo. En una velada dedicada a reflexionar sobre el fenómeno fan y las luces y sombras de la fama, la periodista toledana no dudó en repasar con total franqueza los episodios más intensos de su vida pública y personal.

El programa propició además un entrañable reencuentro entre Carbonero y Pardo, quienes recordaron con simpatía sus inicios profesionales coincidentes en laSexta, época en la que, en palabras en tono de broma de la propia presentadora, no sabían “ni hacer la O con un canuto”. Arropada en el plató por figuras como el escritor Máximo Huerta, el músico David Summers, la comunicadora Inma del Moral y el exfutbolista Míchel González, la periodista aportó su testimonio directo sobre cómo gestionar la pérdida de la intimidad cuando te conviertes en un icono mediático de la noche a la mañana.

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A lo largo del debate, Carbonero hizo balance del impacto que supuso el vertiginoso aumento de su popularidad a raíz del Mundial de Sudáfrica de 2010 y su relación con Iker Casillas, reconociendo que la constante persecución de la prensa cambió su carácter y la llevó a volverse mucho más reservada. Sin embargo, el encuentro también dio pie a instantes de gran calidez, alcanzando su punto álgido cuando el cantante Alejandro Sanz le envió un cariñoso mensaje en vídeo desde México que dejó a la comunicadora al borde de las lágrimas.

La etapa más dura de Sara Carbonero

Recordando los años de mayor exposición pública, la periodista describió cómo la atención mediática condicionó por completo su día a día. “Lo cambió absolutamente todo... Me ponía una pulsera y todo el mundo la compraba”, rememoró en el plató, detallando situaciones de verdadera angustia, como levantarse por la mañana y encontrarse hasta cinco coches de fotógrafos en la puerta de su casa o sufrir persecuciones por carretera. Esta invasión de su privacidad terminó por modificar su carácter: “Te cortas, dejas de ir a sitios, te vuelves sobre todo introvertida. Me volví hermética”, confesó sobre una época en la que sus propios amigos le advertían de que se había vuelto mucho más distante para protegerse.

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Las periodistas y empresarias Sara Carbonero e Isabel Jiménez revelan cómo gestionan su marca de moda, 'Slowlove'. Explican las decisiones más serias que tuvieron que tomar para hacer crecer el negocio y cómo mantienen la esencia creativa del proyecto.

Frente a esa vorágine, la comunicadora encontró un bálsamo de tranquilidad durante los años que residió en Portugal tras convertirse en madre de sus hijos, Martín y Lucas. Aquella etapa en el país vecino le permitió recuperar la libertad de movimiento antes de regresar a España con una mentalidad renovada. Asimismo, Carbonero abordó con madurez cómo los problemas de salud que enfrentó posteriormente supusieron un verdadero punto de inflexión en su escala de valores: “Mi bache de salud me hizo un clic muy grande. Estamos aquí hoy, vamos a hacer lo que nos apetezca y a llevar esto de la mejor manera posible”, reflexionó sobre su filosofía de vida actual, centrada en disfrutar del presente.

La emotiva sorpresa de Alejandro Sanz

Uno de los momentos más emotivos de la noche se produjo cuando el programa emitió un vídeo grabado por Alejandro Sanz desde México, donde se encuentra de gira. El artista madrileño quiso sumarse al debate enviando un cariñoso saludo a la periodista: “Sé que este programa va de fans y yo, como soy tan fan tuyo, quería estar de algún modo y mandarte este enorme abrazo. Espero verte muy pronto y ya sabes que te quiero con todo mi corazón”. Unas palabras que impactaron visiblemente en la invitada, quien admitió ante la audiencia: “Estoy aguantando la lagrimita”.

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Sara Carbonero en 'La Mesa' con Cristina Pardo (ATRESMEDIA).

Agradecida por la sorpresa, Carbonero dedicó unas palabras de profunda admiración al músico, recordando un poema de Marwán titulado Nunca conozcas al artista para matizar que, en el caso de Alejandro Sanz, la calidad humana supera al personaje público. Además, durante su intervención en el espacio de Antena 3, la periodista quiso reivindicar la labor y el legado de referentes de la comunicación que marcaron sus inicios en el periodismo deportivo y televisivo, como Olga Viza, María Escario y Gemma Nierga, cerrando así un regreso a la pequeña pantalla marcado por la serenidad, la gratitud y la madurez personal.