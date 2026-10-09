Conoce el setlist oficial de Alejandro Sanz en el Estadio GNP Seguros para “¿Y ahora qué?”

Un músico sonriente toca una guitarra acústica con un diseño geométrico único y canta en un vibrante escenario iluminado de azul durante un concierto de rock, con otros miembros de la banda en el fondo. (RS Fotos)

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Alejandro Sanz se presentará este sábado 10 de octubre en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México, dentro de la gira “¿Y ahora qué?” que el cantante español inició en septiembre por distintas ciudades de México. El concierto tendrá una duración aproximada de dos horas, de acuerdo con la producción que el artista ha mantenido en fechas recientes de esta misma gira.

El show en la capital forma parte de una gira que ya llevó a Alejandro Sanz por recintos como el Coliseo GNP Seguros de Zapopan, Jalisco, y el Estadio de Béisbol Alberto Romo Chávez de Aguascalientes. Tras su paso por el Estadio GNP Seguros, el artista continuará la gira con fechas programadas en Monterrey, Nuevo León, y en Acapulco, Guerrero.

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El repertorio esperado, con base en shows previos de la gira

Alejandro Sanz en el Estadio GNP

El repertorio que el cantante interpretó en sus presentaciones más recientes dentro de esta misma gira ofrece la referencia más confiable sobre lo que el público mexicano podría escuchar en la Ciudad de México.

En su concierto del 3 de octubre en el Coliseo GNP Seguros de Zapopan, Alejandro Sanz abrió el show con “Desde cuando” y cerró con “Corazón partío”, en una versión que combinó el arreglo original del tema con el remix que el cantante ha incorporado en esta gira.

Durante esa misma presentación en Guadalajara, Alejandro Sanz compartió un mensaje personal sobre los días en los que “no se siente bien”, en referencia directa a una de las canciones de su repertorio, y dedicó un momento del show a su hija Manuela.

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Este fue el setlist que Alejandro Sanz interpretó en su show más reciente de la gira por México, el cual funciona como la referencia más cercana para lo que podría presentar en el Estadio GNP Seguros:

Alejandro Sanz

Desde cuando

Por bandera

Bésame

A la primera persona

Mi soledad y yo

El vino de tu boca

Try to Save Your Song

Quisiera ser

Hoy no me siento bien

Regálame la silla donde te esperé / Amiga mía / Deja que te bese

Las guapas

Cuando nadie me ve

El alma al aire

Mi marciana

No es lo mismo

Aquello que me diste

Y, ¿Si fuera ella?

¿Lo ves?

Corazón partío

Los clásicos que el público espera escuchar

El repertorio reciente de Alejandro Sanz reserva un bloque especial para los temas más reconocidos de su carrera. “Corazón partío” ha cerrado sus shows más recientes como el himno más coreado por el público, en una versión que combina el arreglo original con el remix que el cantante ha integrado en esta gira.

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“Amiga mía” forma parte de un segmento medley junto con “Regálame la silla donde te esperé” y “Deja que te bese”, tres baladas que el público mexicano suele recibir con intensidad particular en cada presentación. “Quisiera ser” y “Bésame” completan el bloque de clásicos de las primeras etapas de la carrera de Alejandro Sanz, mientras que “Y, ¿Si fuera ella?” representa uno de los temas más tempranos de su catálogo que el cantante ha mantenido en el repertorio de esta gira.

La fusión flamenca, un sello que se repite en cada show

“El alma al aire” y “No es lo mismo” han representado, en los conciertos recientes de esta gira, los temas donde la fusión entre pop y flamenco, sello distintivo del estilo de Alejandro Sanz, tiene mayor protagonismo. Ambas canciones incluyen arreglos de guitarra española que acompañan la voz del cantante durante los pasajes más intensos del show.

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“Mi marciana” y “El vino de tu boca” han aportado los momentos de mayor ritmo dentro del repertorio en shows anteriores, mientras que “¿Lo ves?” se ha interpretado en un formato más íntimo, acompañado únicamente de piano. Este segmento acústico, de mantenerse en el Estadio GNP Seguros, ofrecería un contraste con los bloques de mayor producción instrumental del resto del concierto.

Boletos y detalles de la presentación en la capital

La venta de boletos para la presentación de Alejandro Sanz en el Estadio GNP Seguros comenzó el 30 de abril de 2026, varios meses antes de la fecha del concierto. El recinto, ubicado en la Ciudad de México, recibirá al cantante español como parte de una de las últimas etapas de su gira “¿Y ahora qué?” por el país.

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La producción del show mantendrá, de acuerdo con el formato presentado en otras ciudades de México, una duración cercana a las dos horas y un diseño escénico centrado en la conexión directa entre el artista y el público. Tras su paso por la capital, la gira continuará su recorrido hacia Monterrey, Nuevo León, el 17 de octubre, y hacia Acapulco, Guerrero, el 31 de octubre, en el Arena GNP Seguros.