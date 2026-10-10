La reina Sonia de Noruega reaparece tras el luto por Harald V: la emotiva cita en los Archivos Nacionales que reabre su agenda oficial

Retrato oficial de la reina Sonia de Noruega. (Casa Real Noruega)

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La Casa Real noruega inicia un capítulo lleno de sensibilidad e importancia institucional tras el fin oficial del duelo de la corte este pasado viernes, 9 de octubre de 2026. La muerte del rey Harald V el pasado mes de agosto puso fin a una etapa histórica de más de tres décadas de reinado compartido y abrió un nuevo horizonte para la monarquía escandinava, ahora encabezada por su hijo, Haakon VIII. A sus 89 años, lejos de retirarse a un segundo plano o alejarse del foco público, la reina Sonia continuará desempeñando un papel activo en la representación de la Corona, demostrando una solidez institucional que vuelve a conectar con el sentir de toda la nación.

El compromiso que marcará su regreso formal a los actos ordinarios de la agenda real tendrá lugar el próximo lunes, 12 de octubre, una fecha cargada de simbolismo y elegida minuciosamente por la institución. Sonia de Noruega se desplazará hasta las instalaciones de los Archivos Nacionales en Sognsvann, a las afueras de Oslo, en una visita oficial totalmente vertebrada por el recuerdo de su marido. En este significativo encuentro ejercerá de anfitriona la archivera nacional, Inga Bolstad, y contará con la presencia de la ministra de Cultura e Igualdad, Lubna Jaffery, en un gesto que subraya la relevancia de Estado que se le concede a esta reaparición.

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Esta primera cita pública no es un mero trámite protocolario, sino una vivencia íntima y conmovedora diseñada para abrazar el legado del difunto monarca. Durante la jornada, la reina Sonia podrá contemplar en primera persona las miles de muestras de afecto, condolencia y respeto que los ciudadanos noruegos depositaron en la plaza del Palacio Real durante los días previos y posteriores al fallecimiento de Harald V. Cartas escritas a mano, dibujos infantiles, poemas y mensajes de cariño espontáneos que ahora descansan bajo la atenta custodia de los Archivos Nacionales y que suponen un testimonio imborrable del profundo apego entre el pueblo y su rey.

Un archivo sentimental conservado en la montaña

La iniciativa de recopilar y proteger estos testimonios populares responde al deseo explícito de que el tributo a Harald V forme parte activa de la memoria colectiva del país y sirva como fuente documental para futuras generaciones de investigadores. Para lograrlo, los Archivos Nacionales pusieron en marcha un cuidadoso proceso de conservación que arrancó desde el primer momento con la intervención de los propios jardineros del Palacio Real, encargados de recoger periódicamente los objetos y notas dejados a la intemperie por miles de personas para evitar su deterioro por la lluvia o el viento.

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El féretro del rey Harald V recorre Oslo, acompañado por la familia real.

Tras su traslado a la sede de Sognsvann, los técnicos especializados han iniciado la selección y clasificación de una muestra amplia y representativa de todo el material recibido. Un frágil patrimonio sentimental que quedará almacenado en cajas de archivo especiales y custodiado en un depósito de máxima seguridad excavado en la propia montaña. Para Sonia de Noruega, comprobar personalmente cómo el afecto de todo un país queda protegido para la eternidad supone una experiencia profundamente reconfortante en medio del duelo personal, convirtiendo el dolor de la pérdida en un motivo de sincera gratitud hacia la ciudadanía.

El nuevo estatus de la reina Sonia

Este regreso a la vida pública se produce en un contexto de profunda transformación para la monarquía del país nórdico. Tras el deceso de Harald V, el nuevo soberano, Haakon VIII, determinó que su madre conserve la dignidad y el título de reina, el cual compartirá a partir de ahora con su nuera Mette-Marit, consorte actual del jefe del Estado. Esta fórmula institucional guarda una notable similitud con el modelo español, donde doña Sofía mantiene el tratamiento real mientras doña Letizia ejerce como reina consorte junto a Felipe VI, permitiendo dar continuidad al prestigio y experiencia de la generación veterana.

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Retrato oficial de los reyes Harald y Sonia de Noruega. (Casa Real Noruega)

El respaldo político a este nuevo papel ha sido unánime en Noruega. El primer ministro, Jonas Gahr Støre, alabó públicamente la “energía inagotable” de la viuda de Harald V y subrayó que seguirá siendo “un gran recurso para el rey” en los próximos años. Aunque durante el periodo de luto oficial la agenda institucional estuvo en gran medida suspendida, salvo excepciones puntuales como la clausura de la temporada del yate real Norge el pasado 24 de septiembre junto a su hijo, la visita del próximo lunes reabre definitivamente su calendario de trabajo ordinario. A sus 89 años, Sonia de Noruega demuestra que su compromiso con la Corona permanece intacto, lista para acompañar el nuevo reinado con la serenidad, la elegancia y la cercanía que siempre la han caracterizado.