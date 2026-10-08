La reina Sofía reaparece en Madrid para una entrega de premios con el traje azul de flores que llevó a la boda de Almeida y Teresa Urquijo

El traje de la reina Sofía. (Europa Press)

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Si hay una cita ineludible que marca el inicio del otoño en la agenda de la reina Sofía, esa es sin duda la emotiva entrega de los Premios Sociales de la Fundación Mapfre. La madre del rey Felipe VI ha vuelto a presidir estos prestigiosos galardones que, año tras año, buscan dar visibilidad y reconocer la inmensa labor de personas e instituciones volcadas en ayudar a los demás dentro de los ámbitos científico, cultural y social.

Para esta edición de 2026, el majestuoso Real Casino de Madrid ha vuelto a desplegar su alfombra roja. Pero más allá del carácter puramente solidario del acto, a sus 87 años, y a muy pocas semanas de soplar las 88 velas, la reina Sofía ha vuelto a demostrar que sigue siendo una de las figuras más activas e incombustibles de toda la familia real. Su vitalidad es innegable y, como ya nos tiene acostumbrados, en cada una de sus apariciones, su estilismo se ha convertido rápidamente en el centro de todas las miradas.

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Para esta cita, la emérita ha decidido bucear en su armario y rescatar una pieza inolvidable que, en su momento, fue de lo más comentada por su exquisita elegancia. Sin miedo a demostrar que repite vestimenta, como la reina Letizia, ha elegido un dos piezas que ya llevó en la boda de un personaje público.

El traje de la boda de Almeida

Para pisar los salones del Real Casino, doña Sofía ha recuperado un espectacular conjunto firmado por Alejandro de Miguel. Los más detallistas seguramente se habrán dado cuenta al instante: es exactamente el mismo traje que estrenó en abril de 2024, durante la mediática boda del alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, y Teresa Urquijo. Se trata de un elegantísimo traje de chaqueta y pantalón confeccionado en crep. El color elegido es un precioso azul aciano, un tono a medio camino entre el celeste y el lavanda que, francamente, le sienta de maravilla, ya que es uno de los colores que más le favorecen por su tono de piel y de cabello. Alejandro de Miguel, diseñador manchego en el que confía desde hace años, sabe interpretar y potenciar su estilo a la perfección.

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Vídeo del interior de la celebración de la boda entre José Luis Martínez-Almeida y Teresa Urquijo filtrado en redes sociales

La parte superior del conjunto destaca por una chaqueta entallada de solapas de corte clásico y una sola abotonadura. Sobre ella, el diseñador creó un trabajo artesanal impecable: un bordado de ramas y hojas en el mismo tono del tejido, complementado con preciosas flores en relieve 3D. Estas flores nacen de forma delicada en el hombro, descienden por la solapa y recorren toda la manga. Gracias a unos sutiles apliques en un tono ligeramente más claro, el bordado atrapa la luz, ganando un enorme protagonismo. Para completar el conjunto, un top de cuello redondo en el mismo crep y un pantalón recto arman un ‘total look’ de diez.

En cuanto a los complementos, la reina Sofía ha optado por el minimalismo. Unos discretos pendientes, un par de anillos y un bonito bolso de cadena fina elaborado en piel metalizada han sido suficientes para redondear su estilismo. Lo que sí ha cambiado es el calzado. En esta ocasión, la emérita ha preferido dejar a un lado las deportivas cómodas que la han acompañado últimamente y ha vuelto a subirse a unos elegantes salones negros de piel, con escote en el empeine en forma de almendra y un cómodo tacón grueso y bajito.

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El valor del reciclaje en la Casa Real

Volver a ver este diseño inevitablemente nos hace viajar en el tiempo hasta aquel 6 de abril de 2024. En aquella jornada, ante una lista de invitados que congregó a buena parte de la aristocracia española, al rey Juan Carlos y a las infantas Elena y Cristina, la reina Sofía decidió no acudir a la ceremonia religiosa en la iglesia de San Francisco de Borja, en la calle Serrano. Fue directamente al convite, celebrado en la finca El Canto de la Cruz (Colmenar Viejo), propiedad de la familia de la novia. Allí lució por primera vez este traje azul, posando muy sonriente junto a Carla Pereyra, mujer de Simeone, quien por cierto también deslumbró aquel día con un diseño azul marino.

La reina Sofía brilla vestida de azul. (Europa Press)

Recordamos también que la novia, nieta de la prima del rey Juan Carlos, vistió un emotivo vestido heredado de su madre en brocado blanco y motivos botánicos en plata. El hecho de que doña Sofía repita un traje de estas características no es, ni mucho menos, una sorpresa. La madre del rey ha convertido el reciclaje de prendas en una auténtica seña de identidad, tal y como hace día tras día la reina Letizia. Para ella es de lo más habitual, y aplaudido, abrir el armario y rescatar piezas de hace años para darles una nueva vida en actos actuales.

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