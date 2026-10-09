Por qué las chinches de cama son tan peligrosas, cómo pueden llegar a nuestras casas y qué podemos hacer para prevenir su aparición

Imagen de archivo de una chinche de cama. (Piotr Naskrecki/CDC/Wikimedia Commons)

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Las chinches de cama son pequeños insectos que se alimentan de sangre humana y que pueden convertirse en un problema doméstico difícil de resolver. Aunque no suelen transmitir enfermedades, su presencia puede provocar picaduras, reacciones cutáneas o problemas de sueño.

Además, su capacidad para esconderse en espacios reducidos y desplazarse de un lugar a otro hace que cualquier vivienda pueda verse afectada, independientemente de sus condiciones de higiene.

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Durante el día suelen permanecer ocultas en costuras de colchones, somieres, cabeceros, grietas de muebles, rodapiés y otros rincones próximos a los lugares donde duermen las personas. Por la noche salen de sus escondites para alimentarse.

Uno de los principales problemas es su capacidad para pasar desapercibidas. Las picaduras no siempre se detectan inmediatamente y algunas personas apenas presentan reacción, mientras que otras desarrollan ronchas, enrojecimiento y un intenso picor. Rascarse de forma repetida puede provocar lesiones e infecciones secundarias en la piel.

Las chinches hacen turismo y se extienden por España, pero no existe un problema sanitario: “Es normal que su presencia aumente cuando hacemos tantos viajes”.

¿Cómo llegan a nuestras casas?

Contrariamente a una creencia extendida, las chinches no aparecen necesariamente por falta de limpieza. Pueden instalarse tanto en viviendas impecables como en alojamientos turísticos, hoteles, residencias o transportes. Su principal vía de entrada es el desplazamiento involuntario de un lugar a otro.

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Las maletas, mochilas, bolsos, prendas de ropa y otros objetos personales pueden transportar estos insectos o sus huevos. Por eso, los viajes y las estancias en alojamientos con una infestación constituyen situaciones en las que conviene extremar las precauciones. Las chinches también pueden llegar a través de muebles usados, colchones, somieres o artículos recogidos de la calle.

Una vez dentro de un edificio, pueden desplazarse entre habitaciones y, en determinadas circunstancias, entre viviendas contiguas, utilizando grietas y huecos en paredes o instalaciones. Su reproducción y su habilidad para ocultarse complican el control de una infestación. Además, pueden sobrevivir durante largos periodos sin alimentarse, por lo que abandonar una habitación o dejar de utilizar una cama no garantiza que desaparezcan.

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Medidas para prevenir su aparición

La prevención comienza con la vigilancia, especialmente después de viajar o adquirir muebles de segunda mano. Al alojarse en un hotel, conviene revisar las costuras del colchón, el cabecero y las zonas próximas a la cama en busca de insectos, pequeños puntos negros, manchas de sangre o restos de mudas. Las maletas deben mantenerse alejadas de la cama y, si es posible, colocarse sobre un portaequipajes inspeccionado.

Chinches de cama. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Al regresar a casa, es recomendable revisar el equipaje y lavar la ropa de viaje cuando sea posible, utilizando un ciclo de secado con calor adecuado para los tejidos. La ropa que no pueda lavarse debe tratarse siguiendo las indicaciones de un profesional o del fabricante de los equipos empleados.

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También es importante inspeccionar los muebles usados antes de introducirlos en casa y evitar recoger colchones o sofás abandonados en la calle. Mantener la vivienda ordenada facilita las inspecciones y reduce los escondites disponibles, aunque la limpieza por sí sola no impide una infestación.

Si aparecen indicios de chinches, conviene actuar pronto: lavar y secar los textiles con calor cuando el material lo permita, aspirar cuidadosamente las zonas afectadas y solicitar ayuda a una empresa especializada en control de plagas. No se recomienda recurrir indiscriminadamente a insecticidas ni aplicar productos sobre colchones o ropa sin comprobar que su uso está autorizado.

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