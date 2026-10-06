Cuatro plantas que ayudan a ahuyentar las chinches de cama: cuáles elegir y dónde colocarlas

Chinches de cama. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Uno de los mayores quebraderos de cabeza relacionados con insectos que puede producirse en un hogar es la presencia de chinches de cama. Estos pequeños insectos parásitos son un problema difícil de detectar y erradicar debido a su reducido tamaño.

Durante el día las chinches de cama permanecen ocultas y, al caer la noche, salen de sus refugios para alimentarse. Suelen instalarse cerca de los lugares donde las personas duermen: en las costuras y etiquetas de los colchones, somieres, cabeceros, estructuras de las camas y pequeñas grietas. Si la infestación aumenta, también pueden aparecer en sofás, cajones, cortinas, enchufes o incluso detrás del papel pintado.

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Su presencia no tiene que ver necesariamente con la falta de higiene. Las chinches pueden llegar a una vivienda escondidas en maletas, ropa, muebles u otros objetos y desplazarse después por la casa. Los viajes y la estancia en hoteles, por ejemplo, son una de las vías por las que pueden transportarse de un lugar a otro.

Lavanda. (Magnific)

Ante este problema, las plantas aromáticas aparecen con frecuencia como una alternativa doméstica para intentar mantener alejados a estos insectos. Tener una maceta de una determinada planta en el dormitorio no garantiza que las chinches desaparezcan, pero sí pueden ayudar a ahuyentarlos siempre que la plaga no esté descontrolada. Algunas en concreto pueden cumplir bien esta función.

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Lavanda

La lavanda es una de las plantas aromáticas que más se asocia con la prevención de las chinches de cama debido a su intenso olor. Su aceite esencial contiene compuestos como el linalool, que han mostrado actividad insecticida y repelente frente a distintos insectos en estudios realizados en condiciones controladas.

Su aroma puede resultar desagradable para estos parásitos y, por ello, la lavanda se ha utilizado tradicionalmente como recurso doméstico para intentar mantenerlos alejados.

Menta. (Magnific)

Menta

La menta, especialmente la menta piperita, destaca por su fuerte aroma y por algunos de los compuestos presentes en su aceite esencial, como el mentol y la mentona. Algunos ensayos han observado efectos repelentes o insecticidas de productos que contienen aceite de menta piperita, lo que sugiere que determinados componentes de esta planta pueden dificultar que las chinches se acerquen o sobrevivan en las superficies tratadas.

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La menta puede utilizarse como recurso complementario por su aroma y por el potencial de sus compuestos, pero cuando ya hay chinches en el colchón, el somier o las grietas de la vivienda, es necesario aplicar medidas específicas de control, al igual que ocurre con el resto de las plantas.

Tomillo

El tomillo es otra de las plantas aromáticas que se han relacionado con el control de las chinches de cama, principalmente por los compuestos presentes en su aceite esencial. Entre ellos destacan el timol y el carvacrol, sustancias que han mostrado actividad insecticida frente a estos parásitos en estudios de laboratorio.

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Estos compuestos pueden afectar a las chinches cuando entran en contacto con ellas o se emplean en determinadas formulaciones, por lo que el aceite esencial de tomillo se ha investigado como una posible alternativa de origen vegetal para combatirlas cuando la infestación no es muy grande.

De estas formas, nuestras plantas estarán más saludables

Albahaca

Esta planta aromática contiene, entre otros compuestos, linalool y eugenol, sustancias que pueden ayudar a combatir las chinches. La evidencia disponible apunta a que algunos componentes vegetales pueden alterar el comportamiento o resultar tóxicos para estos insectos en determinadas condiciones.

Si se opta por utilizar estas plantas como medida complementaria, deben colocarse cerca de los lugares donde las chinches suelen esconderse, como el dormitorio, alrededor del cabecero, las mesillas o cerca de la cama. También pueden situarse junto a ventanas y otros puntos de entrada. No obstante, conviene recordar que estas plantas deben entenderse como un complemento y no como un sustituto de las medidas específicas para eliminar una infestación.

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