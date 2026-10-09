Pedro Sánchez apenas remonta 7 décimas con Maricarmen y los decretos: una encuesta de ‘El País’ y la SER da 198 escaños a PP y Vox

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este lunes el adelanto de las elecciones generales, que se celebrarán el próximo 29 de noviembre de 2026. La convocatoria activa el calendario previsto por la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG), que establece que, en caso de disolución anticipada, los comicios deben celebrarse 54 días después de la convocatoria. (Fuente: PSOE/Congreso/Europa Press)

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El adelanto electoral beneficiaría ligeramente al PSOE, pero no lo suficiente como para que volviese a gobernar una coalición de izquierda, según una encuesta flash de 40dB. para El País y la Cadena SER. La muy posible alianza entre PP y Vox superaría la mayoría absoluta con 198 escaños, lo que allanaría el camino de Alberto Núñez Feijóo hacia La Moncloa y descartaría cualquier escenario de reedición del Gobierno de Pedro Sánchez.

El sondeo, elaborado a partir de 800 entrevistas online realizadas entre el miércoles y el jueves, empezó a llevarse a acabo dos días después de que Sánchez anunciara el adelanto electoral y terminó un día después del fallecimiento de Maricarmen Abascal, la mujer cuyo desahucio en septiembre impulsó movilizaciones en las calles de numerosas ciudades, la aprobación de dos decretos sobre vivienda - que fueron rechazados por PP, Vox, Junts y UPN en el Congreso-, y finalmente la convocatoria de elecciones para el 29 de noviembre, con los decretos aprobados de nuevo para ser votados en la Diputación Permanente de la Cámara tras quedar disueltas las Cortes.

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El adelanto electoral mueve ya el tablero político. Los partidos encaran una campaña exprés con estrategias muy diferentes y apenas unas semanas por delante. (Fuente: Europa Press, PP, Sumar, Podemos, Vox, PNV, Junts)

El PP sube poco, Vox crece algo más

Los populares encabezan la encuesta con un 31,9% de los votos, tres décimas más que en la medición de finales de septiembre. Esa cifra, sumada a la de Vox, bastaría para que Feijóo llegara a la presidencia del Gobierno, aunque el PP todavía está 1,2 puntos por debajo de lo que obtuvo en julio de 2023. Según los cálculos de 40dB., el partido obtendría entre 123 y 140 diputados, frente a los 137 que tiene ahora.

El PSOE es el que más mejora: pasa del 27,4% al 28,1%, siete décimas más, su tercer mejor resultado de 2026. Su horquilla de escaños va de 105 a 117, por debajo de los 121 que consiguió en las últimas generales. El partido recupera algo de terreno después de las caídas de septiembre y octubre.

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Vox sube medio punto, hasta el 18,9%, y se acerca al 20% que persigue desde hace tiempo. La formación de Santiago Abascal lograría entre 63 y 74 diputados, el doble de los 33 que tiene en la actualidad. El partido se queda con un 15,6% de los antiguos votantes del PP, un 2,7% de los del PSOE y un 12,7% de quienes no votaron en 2023, el porcentaje más alto de captación de abstencionistas entre todos los partidos.

El PP celebra la connvocatoria de elecciones y dice estar preparado para gobernar.

PP y Vox juntos superan el 50% del voto

La suma de PP y Vox llega al 50,8%. Si se añade el 1,8% de Se Acabó la Fiesta, el partido de Alvise Pérez, que no entraría en el Congreso, el bloque de derechas alcanza el 52,6%. En todos los escenarios que plantea la encuesta, desde el más bajo hasta el más alto en el reparto de escaños, la suma de ambos partidos deja siempre la mayoría absoluta en sus manos.

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A la izquierda del PSOE el panorama es distinto. Sumar, que concurrirá bajo el nombre de Frente Amplio y todavía no tiene candidato, baja tres décimas, del 5,6% al 5,3%. También cae Podemos, con Irene Montero al frente, del 2,7% al 2,3%. Entre los dos —aunque todavía no está claro si concurrirán juntos bajo el paraguas del Frente Amplio— suman un 7,6%, muy por debajo del 12,3% que lograron juntos en 2023. En escaños, la antigua coalición Sumar pasaría de los 31 que tiene ahora a entre 5 y 7, mientras Podemos se quedaría con 2.

Si ambos partidos se presentaran unidos dentro del Frente Amplio, la encuesta calcula que mejorarían hasta el 9,5% de los votos, casi dos puntos más que por separado, y conseguirían entre 15 y 19 escaños. Esa unión también cambiaría el resto del reparto: el PP bajaría a una horquilla de entre 119 y 134 diputados, el PSOE a entre 102 y 112, y Vox a entre 63 y 72. Aun así, PP y Vox seguirían sumando mayoría absoluta incluso en sus cálculos más bajos.

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El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado la disolución de las Cortes Generales y la convocatoria de elecciones anticipadas para el 29 de noviembre. La decisión llega tras el rechazo del Congreso a decretos clave del Gobierno sobre vivienda.

Vox es el partido que mejor retiene a sus votantes

La encuesta también mide cuántos votantes piensan repetir su voto. Vox es el que más fidelidad conserva, con un 92,8%, seguido por el PP (74,5%), el PSOE (70,9%) y Sumar (43,3%). El trasvase de votantes del PP hacia Vox es importante, un 15,6%, mientras que en el sentido contrario no llega al 2%. El PSOE, por su parte, pierde un 5,9% de sus votantes hacia el PP y un 2,7% hacia Vox.

Si Podemos y Sumar fueran juntos en una sola candidatura, la fidelidad de voto a esa opción subiría al 72,7%, y bajaría el número de antiguos votantes de Yolanda Díaz que ahora dicen que votarán al PSOE, que pasaría del 12,2% al 8,4%. Aunque el PP saca más votos que el PSOE en la encuesta, Sánchez sigue siendo la opción preferida para presidir el Gobierno: lo elige un 32,2% de los consultados, frente al 29,3% que prefiere a Feijóo.

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Un mes y veinte días restan para las elecciones generales. Si nada cambia hasta entonces, sin estar claro a estas alturas cómo se presentará la izquierda a los comicios ni si aquellas personas que han obtenido la nacionalidad española bajo el amparo de la ‘ley de nietos’ verán validado su derecho a sufragio, las Cortes serán de la ultraderecha antes de que acabe el 2026.