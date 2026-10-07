Más Madrid propone a Ada Colau para liderar el Frente Amplio tras la renuncia de Mónica García

Más Madrid presenta a Ada Colau como candidata para el Frente Amplio. (Lorena Sopêna - Europa Press)

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Más Madrid ha propuesto este miércoles que Ada Colau sea la candidata del Frente Amplio a la Presidencia del Gobierno y encabece la lista por Barcelona, dentro de una fórmula coral que pretende repartir el liderazgo entre las fuerzas con arraigo territorial. La iniciativa se fundamenta en la territorialidad, la generosidad y el funcionamiento confederal de la alianza.

La propuesta llega después de que la ministra de Sanidad, Mónica García, haya renunciado a ser la candidata estatal del Frente Amplio en favor de Colau. A cambio, Más Madrid reclama liderar la lista por Madrid y controlar sus puestos de salida, según fuentes oficiales de la formación citadas por elDiario.es.

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Más Madrid plantea que García encabece la candidatura del Frente Amplio por Madrid, mientras Colau lideraría la lista de Barcelona y optaría a la Presidencia del Gobierno. El diseño reparte los principales puestos entre territorios y descarta concentrar el protagonismo en una sola figura.

Una candidatura con arraigo territorial

La formación madrileña sostiene que las organizaciones territoriales han defendido desde el inicio que “un verdadero Frente Amplio debe construirse desde el respeto al arraigo y la autonomía de cada fuerza en su territorio”.

Esa premisa sitúa la candidatura de Colau como una propuesta vinculada a Barcelona y no como un liderazgo desligado de las estructuras regionales. Más Madrid define su propuesta como una candidatura “coral” que debe reflejar la pluralidad territorial de las fuerzas integradas en el Frente Amplio.

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La organización considera que ceder a Barcelona la candidatura a la Presidencia del Gobierno responde a una apuesta confederal por los territorios que componen el país. En su comunicado, califica el planteamiento de “iniciativa histórica en la configuración territorial española”.

La ministra de Sanidad, Mónica García (i), y el portavoz de Por Andalucía, Antonio Maíllo (c), durante una reunión de Sumar. (Europa Press)

Más Madrid presenta esa cesión como un gesto de generosidad hacia la capital catalana. La formación argumenta que el modelo debe alejarse de una estructura centralizada y respetar la autonomía política de cada integrante de la coalición.

La candidatura de Mónica García por Madrid incluirá a Emilio Delgado, Tesh Sidi y Eduardo Rubiño, según fuentes de Más Madrid citadas por El País. Delgado ha trasladado a su partido que está dispuesto a asumir la responsabilidad que la organización considere oportuna.

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La propuesta de Más Madrid se conoce mientras Izquierda Unida celebra una reunión para fijar su posición sobre la candidatura y adaptar su calendario de primarias. La formación que coordina Antonio Maíllo defiende que el Frente Amplio integre a todas las fuerzas de la izquierda transformadora, incluida Podemos, que por ahora mantiene su propuesta de primarias abiertas con Irene Montero como candidata.

Un liderazgo compartido frente al modelo de 2023

Los mensajes trasladados en las últimas horas por las fuerzas del Frente Amplio apuntan a una candidatura con varios nombres compartiendo protagonismo. El objetivo sería priorizar los territorios donde cada organización cuenta con implantación propia, sin reproducir el hiperliderazgo que ejerció Yolanda Díaz en 2023 y que ahora no existe.

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La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha instado a los partidos de Sumar a que recapaciten y acepten participar en las primarias abiertas que han planteado el 14 y 15 de octubre, al sostener que es el único método parar armar una candidatura de izquierda "fuerte".

El coordinador federal de Izquierda Unida (IU), Antonio Maíllo, defendió el martes en Hoy por Hoy que un Frente Amplio supone “el reconocimiento de un proyecto plural y diverso en el que la gente se identifica con Mónica García, con Ada Colau, Antonio Maíllo...”.