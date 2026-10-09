Detienen a un joven de 18 años por el asesinato de Alexander Alsani, el cirujano estético de Marbella al que dispararon en su clínica

La Policía Nacional arrestó a un joven sospechoso del asesinato del cirujano plástico Alexander Alsani en Marbella.

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La Policía Nacional ha detenido a un joven de 18 años como presunto autor material del asesinato del cirujano plástico Alexander Alsani, quien recibió varios disparos en la cabeza dentro de la clínica que fundó en Marbella, tal y como adelantó La Opinión de Málaga y ha confirmado Infobae. El arresto se produjo este jueves, menos de 24 horas después del crimen. Los investigadores localizaron el escondite del sospechoso, que no reside en la provincia de Málaga.

Según apuntaba EFE, se trataría de un joven de nacionalidad sueca. Desde hace años, la presencia de ciudadanos de Suecia en crímenes con armas de fuego no es una novedad. La sueca se ha convertido en unas de las principales redes de sicarios de todo el continente. De hecho, no es el primer caso similar que se produce en Málaga en los últimos meses. No obstante, la causa se encuentra bajo secreto de sumario, de manera que las fuentes policiales no han dado detalles del sospechoso. La investigación continúa abierta para determinar quién ordenó el ataque, con qué motivo y qué personas pudieron colaborar con el detenido.

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La fachada de la clínica Cirumed Clinic en Marbella donde la policía investiga la muerte a tiros del cirujano plástico Alexander Alsani. (Maps )

Entró en la clínica y disparó al médico en su despacho

El homicidio ocurrió poco antes de las 18:00 del miércoles en la clínica Cirumed, situada en el edificio Panorama, en la zona de Río Real. Alexander Alsani, de 57 años y origen alemán, estaba en su despacho cuando el supuesto asesino entró en su búsqueda. Según la reconstrucción inicial, el agresor llegó a las inmediaciones del centro médico en una motocicleta. Vestía de negro, llevaba el rostro cubierto y utilizaba casco y capucha para evitar ser identificado por las cámaras de seguridad o los testigos.

Tras estacionar el vehículo frente a la clínica, accedió al edificio, se dirigió al despacho del cirujano y abrió fuego en varias ocasiones. Los disparos impactaron en la cabeza del médico, que murió como consecuencia de las heridas. El autor huyó de inmediato. Abandonó el lugar a bordo de la motocicleta y tomó una ruta secundaria. Esa vía, con menor tránsito y escasa iluminación, le permitió evitar la carretera N-340, una de las zonas más transitadas de Marbella.

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La Policía desplegó desde el miércoles un operativo para identificar al tirador. La detención del sospechoso ha permitido avanzar en una investigación que ahora busca establecer el móvil y el posible vínculo entre el presunto ejecutor y quienes habrían planificado el crimen. Entre las posibles teorías, se analiza si el asesinato puede guardar relación con algún paciente.

El video muestra una operación policial con la incautación de un arsenal de armas. Se observan varias pistolas dentro de bolsas y sobre una mesa, junto con numerosos cartuchos y cajas de munición. También se muestran dos chalecos antibalas. Un agente con guantes azules manipula una pistola. Esta operación de la Policía Nacional se realizó en Marbella, Málaga, y resultó en la detención de cuatro personas relacionadas con tráfico de armas y drogas. Se hallaron fusiles de asalto, granadas y miles de cartuchos.

Alsani dirigía la clínica que había fundado en 2018

Alsani fundó Cirumed Clinic en 2018, después de haber dirigido entre 2008 y 2018 los departamentos de Cirugía Plástica de los hospitales Quirón Málaga y Quirón Marbella. El médico se había especializado en cirugía estética, lipoescultura, transferencia de grasa e intervenciones corporales combinadas con implantes. Su formación comenzó en Sudáfrica, donde realizó la residencia de cirugía plástica en el King Edward Hospital de Durban y completó estudios en cirugía craneofacial.

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Después desarrolló parte de su trayectoria profesional en Austria, Alemania y Reino Unido. En Marbella, su clínica atendía a pacientes internacionales y se había convertido en uno de los centros privados dedicados a la cirugía estética de la Costa del Sol. El asesinato se suma a otros episodios recientes con armas de fuego registrados en la provincia de Málaga. En Marbella, un hombre de 33 años murió el 24 de agosto tras recibir dos disparos en el abdomen.