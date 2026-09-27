Meten por la fuerza a un hombre en un coche en Marbella y lo liberan en una gasolinera

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Málaga, 27 sep (EFE).- La Policía Nacional investiga las circunstancias de la supuesta detención ilegal de un hombre en Marbella (Málaga), que habría sido introducido por la fuerza en un vehículo y liberado posteriormente una estación de servicio de esta localidad.

Los hechos ocurrieron el pasado viernes y la víctima fue localizada en buen estado, según han informado este domingo a EFE fuentes policiales.

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Las pesquisas del caso han sido asumidas por la Unidad de Drogas y Crimen Organizado (Udyco) de la Policía Nacional, especializada en casos relacionados con el narcotráfico y el crimen organizado.

Los investigadores tratan de determinar las circunstancias en las que se produjo la supuesta detención ilegal así como localizar a los presuntos autores, sin que consten detenciones hasta el momento, han indicado las mismas fuentes. EFE

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