Muere de un disparo uno de los principales médicos españoles de cirugía estética en su clínica en Marbella

La fachada de la clínica Cirumed Clinic en Marbella donde fue asesinado el cirujano Alexander Alsani.

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Alexander Alsani, médico de cirugía estética de 57 años, ha muerto tras ser disparado en su propia clínica en Marbella. La noticia, adelantada por 101tv y confirmada por Infobae, suma un nuevo caso a la lista de tiroteos en la provincia en las últimas semanas. Por el momento, la Policía Nacional no ha podido desvelar el motivo y se encuentra en plena investigación, de manera que no se puede descartar ninguna hipótesis. Era uno de los profesionales más prestigiosos de su sector. Alsani sufrió varios disparos en su cabeza, según recoge EFE, que apunta también que el sospechoso llegó conduciendo una moto, la aparcó a pocos metros de la clínica y, tras entrar y vaciar el cargador contra el médico, huyó rápidamente.

Este caso, a la espera de saber si también está relacionado con el crimen organizado o no cuenta con ninguna relación, se suma a varios asesinatos e incidentes con armas de fuego en los últimos meses en Marbella, donde el 24 de agosto un hombre de 33 años y origen senegalés fue asesinado de madrugada en la vía pública tras recibir dos impactos de bala en el abdomen. Poco después, el 8 de septiembre se desató un tiroteo por un presunto ajuste de cuentas que dejó a un ciudadano holandés herido de bala en la pierna.

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Pero no se limita a esa ciudad. En toda la provincia se han producido más incidentes graves de manera continuada. En Málaga capital, el 19 de septiembre tres sicarios asesinaron por error a un joven de 20 años, iniciándose un despliegue que concluyó cuando la policía localizó y detuvo al sospechoso principal en Fuengirola. Tres días después, dos individuos dispararon en la cara a un miembro de la mafia turca de 47 años mientras cenaba en la terraza de un concurrido restaurante. A estos se suma un asalto violento con dos heridos de bala en Alhaurín el Grande el 24 de septiembre y una riña con disparos de escopeta al aire en Málaga el 7 de octubre.

Un video grabado en un comercio de Murcia muestra el momento en que un hombre intenta cerrar la puerta de su local mientras una persona al otro lado le apunta con un arma de fuego.

Uno de los principales especialistas

Alsani ha muerto en la clínica Cirumed de Marbella, el centro que fundó en 2018 y desde el que consolidó una carrera especializada. Inició su formación en Sudáfrica, donde realizó la residencia de cirugía plástica en el King Edward Hospital de Durban y completó una especialización en cirugía craneofacial. Más tarde continuó su trayectoria profesional en Austria, Alemania y Reino Unido, con experiencia en centros europeos y británicos.

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Entre 2008 y 2018 dirigió los departamentos de Cirugía Plástica de los hospitales Quirón Málaga y Quirón Marbella. Ese período precedió a la apertura de Cirumed Clinic, orientada a la lipoescultura, la transferencia de grasa y las intervenciones combinadas con implantes. El médico se había convertido en una figura conocida en el sector de la cirugía estética, en especial por sus técnicas de aumento de glúteos y remodelación corporal. Según explica en su web, entre sus aportes figura la técnica Supercharged BBL, que combina implantes glúteos y transferencia de grasa.