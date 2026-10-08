Detenido un joven de 18 años como presunto autor del asesinato de un cirujano en Marbella

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Málaga, 8 oct (EFE).- Un joven de 18 años ha sido detenido por la Policía Nacional como presunto autor de la muerte a tiros de un cirujano plástico en Marbella, han informado a EFE fuentes de la investigación.

El médico fue asesinado este miércoles tras recibir varios disparos en la cabeza cuando se encontraba en la clínica de cirugía plástica en la que trabajaba. EFE

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