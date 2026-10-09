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Así serán los nuevos sellos de la princesa Leonor: cuatro ediciones exclusivas con su formación militar como imagen protagonista

La Fábrica de Moneda pondrá en circulación estas piezas de colección en vísperas de los Premios Princesa de Asturias

Los futuros sellos de la princesa Leonor. (EFE)
Los futuros sellos de la princesa Leonor. (EFE)
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La princesa de Asturias vuelve a convertirse en protagonista absoluta. La Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-Real Casa de la Moneda (FNMT-RCM) ha anunciado la emisión de cuatro nuevos sellos postales dedicados íntegramente a la figura de la princesa Leonor. Esta serie especial, enmarcada dentro del tradicional catálogo ‘Casa Real Española’, saldrá a la luz el próximo 23 de octubre, consolidando el estatus de la heredera al trono como icono de la monarquía parlamentaria e inmortalizando una de las etapas más determinantes de su trayectoria institucional y personal.

Lo más destacado de este nuevo lanzamiento reside en la temática elegida para inmortalizar a la joven. Tres de las cuatro estampillas de la colección estarán estrechamente vinculadas a su intensa formación militar, rindiendo homenaje a su paso por el Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército del Aire y del Espacio. Este diseño busca reflejar la histórica senda castrense que la hija mayor de los reyes Felipe VI y Letizia ha emprendido para prepararse como futura mando supremo de las Fuerzas Armadas, un hito que ha marcado de manera indeleble la percepción pública de la heredera a lo largo de los últimos años.

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La cita con las oficinas postales y los coleccionistas el próximo 23 de octubre no es casual, ya que se enmarca en las fechas previas a la celebración de los Premios Princesa de Asturias en Oviedo y de su cumpleaños. Con esta emisión, la Real Casa de la Moneda no solo busca satisfacer a los coleccionistas y apasionados de la historia de la Corona, sino también dejar testimonio gráfico del crecimiento institucional de Leonor de Borbón, quien ha asumido con solvencia sus deberes constitucionales. Los nuevos efectos postales suponen, así, una ventana pública a la disciplina y dedicación que la princesa ha exhibido en las diferentes academias del país.

Un homenaje a su etapa militar

La inclusión del uniforme castrense en la filatelia oficial representa una tradición de hondo calado en las familias reales europeas, y en el caso español adquiere una relevancia añadida al tratarse de la primera mujer de la dinastía que completa esta instrucción integrada. Los tres sellos dedicados a su andadura militar capturan la esencia de su paso por la Academia General Militar de Zaragoza (Ejército de Tierra), la Escuela Naval Militar de Marín (Armada) y la Academia General del Aire de San Javier.

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Casa Real homenajea a la princesa Leonor con un vídeo que resume sus tres años de formación militar por tierra, mar y aire

Cada una de estas ilustraciones plasma con precisión las insignias, condecoraciones y prendas reglamentarias que la heredera ha lucido durante sus meses de instrucción, reflejando su progresión desde dama cadete hasta guardiamarina y alumna piloto. El cuarto sello de la serie complementa el conjunto con una imagen de perfil institucional más formal, cerrando una edición de coleccionista única.

La importancia de la serie de la Casa Real española

La serie ‘Casa Real Española’ constituye uno de los pilares más cotizados de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, reuniendo históricamente las imágenes de los monarcas y miembros de la Familia Real en momentos clave de la historia de España. La puesta en circulación de estos cuatro nuevos sellos el 23 de octubre permitirá a ciudadanos y filatélicos de todo el mundo adquirir un fragmento de la memoria postal contemporánea del país.

Los sellos de la familia real. (Europa Press)
Los sellos de la familia real. (Europa Press)

Más allá de su función postal ordinaria, estas piezas pasarán a integrar los archivos filatélicos internacionales como testimonio gráfico del relevo generacional en la monarquía española. La expectación en torno al lanzamiento confirma el interés constante que despierta la figura de la princesa Leonor, cuya imagen en el uniforme militar ha traspasado fronteras y reafirma su compromiso con el futuro de la institución.

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