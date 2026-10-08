Sara Carbonero recuerda cómo cambió su vida tras el beso de Iker Casillas en el Mundial de Sudáfrica: “Fue todo muy drástico, de un día para otro”

Sara Carbonero en 'La Mesa' con Cristina Pardo (ATRESMEDIA).

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Sara Carbonero regresó este miércoles a la televisión con una visita muy especial a La Mesa, el programa de laSexta presentado por Cristina Pardo. La periodista compartió plató con Míchel, David Summers, Inma del Moral y Máximo Huerta para hablar de los ídolos que marcaron sus vidas, aunque la conversación terminó llevándola a uno de los momentos que más transformaron su propia trayectoria: el Mundial de Sudáfrica de 2010 y su relación con Iker Casillas.

La visita tuvo además un componente especialmente emotivo para Cristina Pardo y Sara Carbonero. Las dos se reencontraron después de cerca de dos décadas, desde aquellos primeros años en los que coincidieron en laSexta. Entre abrazos y risas, recordaron una etapa en la que, como ellas mismas bromearon, “no sabíamos hacer ni la U”.

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Aunque Sara ya era conocida por su trabajo como periodista deportiva, el Mundial de Sudáfrica supuso un punto de inflexión absoluto. Su relación con Iker Casillas y el famoso beso que el entonces portero de la selección le dio tras conquistar España el campeonato mundial hicieron que su vida privada pasara a estar constantemente bajo los focos.

La periodista explicó que el cambio fue inmediato y mucho más intenso de lo que podía haber imaginado. “Me ponía una pulsera y todo el mundo la compraba”, recordó para explicar hasta qué punto su popularidad se disparó. Con la perspectiva que le dan los años, reconoce que aquella transformación fue especialmente brusca: “Fue todo muy drástico, de un día para otro”.

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Se cumplen 16 años del beso de Sara Carbonero con Iker Casillas. (LAgencia/The Grosby Group)

La fama también tuvo una cara menos amable. Carbonero recordó haber vivido situaciones que llegaron a resultar muy incómodas, entre ellas persecuciones en coche y una vigilancia constante de sus movimientos. La presión por no cometer ningún error terminó modificando incluso su manera de relacionarse con el mundo.

“Te vuelves, sobre todo, introvertida”, explicó. De hecho, confesó que sus amigos llegaron a decirle que ya no era la misma Sara de los años anteriores. “Y yo les decía que sí porque ahora todo lo que cuento o digo se analiza con lupa, se filtra, titulares... Yo creo que eso debería estar un poquito más controlado”, admitió.

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Una vida que se hizo más pequeña

Durante aquella etapa, la presencia de fotógrafos y periodistas condicionaba decisiones tan cotidianas como salir de casa. Carbonero recordó que llegó a levantarse, subir la persiana y encontrarse con varios coches esperándola en la puerta antes de acudir a trabajar.

Para ella, la diferencia entre admiración e invasión estaba precisamente en la libertad. Mientras que el cariño de los seguidores nunca le ha supuesto un problema —asegura que todavía recibe muestras de afecto por la calle—, considera que la situación cambia cuando la prensa condiciona su vida cotidiana.

Sara Carbonero en 'La Mesa' con Cristina Pardo (ATRESMEDIA).

“Tuve una época en Portugal muy tranquila. Volví a España y también, por lo que me pasó, mi bache de salud, que me hizo un clic muy grande, estamos aquí hoy. Así que vamos a hacer lo que nos apetezca y a llevar esto de la mejor manera posible”, reflexionó.

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No obstante, la relación con Casillas también le permitió vivir experiencias que nunca había imaginado. Gracias al futbolista coincidió con los reyes Felipe VI y Letizia y tuvo la oportunidad de conocer a numerosas personalidades a las que había admirado durante años. Entre ellas estuvo Alejandro Sanz, con quien mantiene una relación de amistad. Y precisamente el cantante fue el encargado de protagonizar uno de los momentos más emotivos de la entrevista.

Cristina Pardo sorprendió a Carbonero con un vídeo grabado especialmente para ella. “Sarita, te quiero mucho. Como soy tan fan tuyo, quería estar aquí hoy. Espero verte muy pronto y ya sabes que te quiero”, le dijo el artista. La periodista no pudo ocultar la emoción y reconoció ante las cámaras: “Estoy aguantando la lagrimita”. Después, quiso devolverle públicamente el cariño: “Muchas gracias, Alejandro. Tú también sabes lo mucho que te quiero”.

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