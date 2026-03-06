España

Sara Carbonero vuelve a causar preocupación tras compartir una imagen en sus redes sociales: ¿ingresada de nuevo en el hospital?

La expareja de Iker Casillas ha estado atravesando un delicado estado de salud que ha mantenido en vilo a sus seguidores y seres queridos

Sara Carbonero en una imagen
Sara Carbonero en una imagen de archivo (Europa Press)

Sara Carbonero atraviesa un inicio de año marcado por los altibajos en su estado de salud. A sus 42 años, la comunicadora ha vivido en los últimos dos meses una etapa especialmente intensa, que comenzó con un inesperado ingreso hospitalario durante las vacaciones de Navidad y que, ahora, vuelve a generar comentarios tras una reciente publicación en redes sociales.

El episodio que despertó la preocupación pública se produjo a comienzos de 2026. Mientras disfrutaba de unos días de descanso en Lanzarote, la periodista sufrió un intenso dolor abdominal que obligó a su ingreso de urgencia en un hospital de la isla. Carbonero permaneció hospitalizada durante aproximadamente diez días, una situación que generó una gran inquietud entre sus seguidores y su entorno cercano.

Sara Carbonero en una imagen
Sara Carbonero en una imagen de archivo (Europa Press)

Posteriormente, se confirmó que aquel problema de salud no estaba directamente relacionado con el cáncer que le fue diagnosticado en 2019, lo que contribuyó a calmar parcialmente la preocupación. Tras recibir el alta médica, la comunicadora regresó a su residencia habitual en Madrid, donde inició un proceso de recuperación centrado en el reposo y la tranquilidad. Un periodo en el que la expareja de Iker Casillas optó por llevar un estilo de vida más sosegado, rodeada de su entorno cercano y compartiendo más tiempo con sus hijos, Martín y Lucas.

Sara Carbonero hace saltar todas las alarmas

Sin embargo, una reciente publicación en redes sociales ha vuelto a activar las especulaciones sobre su estado de salud. En la imagen compartida por Carbonero en su cuenta de Instagram aparece el libro que está leyendo actualmente, Nada se opone a la noche, de la escritora Delphine de Vigan. La fotografía parece tomada en lo que muchos usuarios han interpretado como una sala de espera con características similares a las de un centro hospitalario.

El detalle que más comentarios ha generado se encuentra en la parte inferior izquierda de la imagen: la muñeca de la periodista, en la que se aprecia una pulsera hospitalaria, un elemento habitual en pacientes ingresados o en observación médica. Este aspecto ha alimentado distintas teorías en redes sociales sobre un posible nuevo control médico o una visita hospitalaria reciente.

Sara Carbonero comparte una imagen
Sara Carbonero comparte una imagen en sus redes sociales y causa una gran preocupación entre sus seguidores (Instagram)

No obstante, algunos elementos de la imagen han contribuido a generar dudas sobre esa interpretación. En la fotografía, Carbonero no viste indumentaria hospitalaria, sino ropa de calle: pantalones vaqueros y unos botines negros de punta afilada. Este contraste ha provocado que la publicación sea objeto de múltiples lecturas entre sus seguidores.

En paralelo a estas especulaciones, la periodista ha retomado parte de su actividad profesional. Apenas 24 horas antes de la mencionada publicación, Carbonero compartía imágenes relacionadas con su trabajo en la firma de moda Slow Love, proyecto empresarial que desarrolla junto a su amiga y también periodista Isabel Jiménez.

Ambas impulsan esta marca desde hace años, además de participar como imagen de la misma en campañas y sesiones fotográficas. En las imágenes difundidas recientemente, Carbonero aparece durante un rodaje vinculado a la firma, lo que sugiere un regreso paulatino a su rutina profesional tras varias semanas centradas en su recuperación.

