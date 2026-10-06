La reina Letizia recupera en Helsinki su abrigo más escandinavo y un vestido ‘made in Spain’ de flores con relieve

Felipe VI y la reina Letizia son recibidos por el presidente de Finlandia y su esposa (CASA DE S.M. EL REY).

Guardar

La reina Letizia es un ejemplo de estilo tanto dentro como fuera de nuestras fronteras y su visita de Estado a Finlandia era la ocasión perfecta para demostrarlo. Frente al Palacio Presidencial de Helsinki, donde Felipe VI y ella han sido recibidos por el presidente finlandés, Alexander Stubb, y su esposa, Suzanne Innes-Stubb, la reina ha apostado por un estilismo en diferentes tonalidades de rosa que ha recuperado varias piezas con historia dentro de su armario.

Mientras la primera dama finlandesa se decantaba por un conjunto en azul marino, Letizia ha elegido una combinación mucho más luminosa para afrontar una mañana marcada por el protocolo y las bajas temperaturas. El resultado ha sido un estilismo prácticamente monocromático, aunque construido a partir de varias tonalidades y texturas.

PUBLICIDAD

El rey Felipe y la reina Letizia de España son recibidos por el presidente Alexander Stubb de Finlandia y su esposa Suzanne Innes-Stubb. (Lehtikuva/Markku Ulander vía Reuters).

La pieza que primero ha llamado la atención ha sido un abrigo rosa de Carolina Herrera, una de esas prendas que la consorte ha convertido en habituales de sus viajes internacionales. Su historia comenzó en noviembre de 2021, durante la visita de Estado de los reyes a Suecia, cuando doña Letizia lo estrenó por primera vez.

El diseño está confeccionado en una mezcla de lana y cachemir y presenta una silueta amplia, grandes solapas y un tono rosa intenso que aporta luminosidad al conjunto. Desde su estreno, la prenda ha acompañado a la reina en otras citas internacionales. Ya que en 2023 volvió a aparecer durante el viaje de Estado a Dinamarca y, un año después, doña Letizia recurrió nuevamente a él en Países Bajos. Ahora, casi cinco años después de su primera aparición, el abrigo ha regresado a escena en Finlandia.

PUBLICIDAD

Su elección demuestra, además, una de las características más reconocibles de la evolución del armario de Letizia: la apuesta por recuperar prendas que ya han formado parte de importantes momentos de su agenda institucional. Lejos de reservar sus looks para una única aparición, la reina vuelve a darles protagonismo en nuevos escenarios y los combina de manera diferente.

Felipe VI y la reina Letizia son recibidos por el presidente de Finlandia y su esposa (CASA DE S.M. EL REY).

Un vestido de Pedro del Hierro que vuelve cinco años después

Bajo el abrigo se encontraba otra pieza con historia. La monarca ha recuperado un vestido rosa empolvado de Pedro del Hierro que también estrenó durante aquel viaje a Suecia en 2021. El diseño se caracteriza por su cuello redondo, las mangas largas y una silueta midi que combina una parte superior más ajustada con una falda de mayor movimiento. Sin embargo, el elemento que lo diferencia son las aplicaciones florales de organza de seda en relieve, que recorren distintas zonas del vestido y crean un llamativo efecto tridimensional.

PUBLICIDAD

Una vez dentro del Palacio Presidencial, la reina se ha quitado el abrigo y ha permitido apreciar con mayor detalle el vestido, mucho más delicado que la pieza exterior. El contraste entre ambos tonos de rosa ha evitado que el estilismo resultara excesivamente uniforme.

Además, la elección vuelve a poner de manifiesto que doña Letizia no necesita estrenar ropa para construir un look relevante en una visita internacional. La recuperación de prendas de su fondo de armario se ha convertido en una constante de sus apariciones y permite rescatar diseños que ya forman parte de su particular historia de estilo.

PUBLICIDAD

El rey Felipe y la reina Letizia de España y el presidente Alexander Stubb de Finlandia y su esposa Suzanne Innes-Stubb frente al Palacio Presidencial de Helsinki. (Lehtikuva/Markku Ulander vía Reuters).

Los accesorios, también en rosa

La apuesta cromática se ha prolongado hasta los complementos. La esposa de Felipe VI ha elegido unos zapatos destalonados de Magrit en rosa y un bolso en la misma gama, reforzando la continuidad visual del estilismo. En cuanto a las joyas, ha optado por uno de sus diseños habituales: los pendientes Luzia de Gold & Roses, realizados en oro rosa y decorados con pequeñas estrellas y diamantes. Como es habitual en sus apariciones, también ha llevado sus anillos de Karen Hallam y Coreterno.

El conjunto ha quedado así articulado alrededor de tres intensidades diferentes: el rosa empolvado del vestido, el tono más vivo del abrigo y un rosa suave en los zapatos y los complementos. Una fórmula sencilla pero efectiva para destacar en una ceremonia institucional en la que predominaban los colores oscuros.

PUBLICIDAD