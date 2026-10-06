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La reina Sofía aparece por sorpresa en la sede de Inditex en Arteixo para una visita fuera de su agenda: mucha seguridad y saludos a los trabajadores

La reina Sofía ha visitado la sede coruñesa de la empresa fundada por Amancio Ortega y ha podido conversar con los empleados

La reina Sofía en su visita a Lugo el pasado julio (Europa Press)
La reina Sofía en su visita a Lugo el pasado julio (Europa Press)
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La reina Sofía se ha presentado este martes en las instalaciones de Inditex en el polígono de Sabón, en el municipio coruñés de Arteixo, para conocer de cerca el trabajo de los cerca de 5.000 empleados de la multinacional gallega. La visita, de carácter privado y ajena a su agenda oficial, estuvo acompañada de un fuerte despliegue de seguridad, según ha informado La Voz de Galicia.

A lo largo de la mañana, la madre del rey Felipe VI recorrió varios departamentos de la compañía textil y tuvo ocasión de saludar y conversar con parte del personal. Hasta el momento se desconoce si Marta Ortega, presidenta no ejecutiva de Inditex e hija del fundador Amancio Ortega, estuvo presente durante el recorrido. Eso sí, esta no es la primera visita de doña Sofía a las instalaciones de Sabón.

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Ya en 2016 recorrió la sede en circunstancias similares, es decir, a título personal y sin que la información trascendiera en su momento. Antes, en 2008, habían sido los entonces príncipes de Asturias, Felipe y Letizia, quienes conocieron el funcionamiento de la empresa fundada por Amancio Ortega. La cita de este martes supone, además, la segunda visita de la reina a Galicia en menos de un año.

La reina Sofía III Simposio America&Spain250 de Nueva Orleans. (EFE)
La reina Sofía III Simposio America&Spain250 de Nueva Orleans. (EFE)

La reina Sofía en Inditex

La parada en Arteixo se ha producido apenas una semana después de que doña Sofía se trasladara a Estados Unidos para participar en el III Simposio America&Spain250, organizado por el Queen Sofía Spanish Institute y la Historic New Orleans Collection, que se celebró en Nueva Orleans en colaboración con la Fundación Reina Sofía y la Fundación Ramón Areces.

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Tampoco es la primera vez en los últimos meses que la emérita recorre tierras gallegas. En mayo pasado inauguró en Ourense el XXVIII Congreso de los Bancos de Alimentos y aprovechó la ocasión para visitar la Ribeira Sacra, donde se alojó en el Parador de Santo Estevo, un antiguo monasterio benedictino cuyos orígenes se remontan al siglo X.

Durante esa estancia impulsó además un proyecto de reforestación con especies autóctonas en las sierras de Oribio y del Caurel, en Lugo, dos zonas declaradas reserva de la biosfera que sufrieron graves daños en el verano de 2022 tras un incendio que arrasó 11.000 hectáreas. En julio regresó a algunas de las áreas afectadas por aquellas llamas, en el marco del compromiso de su fundación con la recuperación de estos espacios. En agosto de 2025, la reina Sofía presidió en Ferrol la botadura de la fragata F-111 Bonifaz, la primera de la nueva serie F-110 para la Armada Española, en un acto celebrado en las instalaciones de Navantia.

El empresario Amancio Ortega cumple 90 años. En la imagen, con su hija Marta, actual presidente de Inditex, durante un concurso hípico celebrado en A Coruña en 2022. EFE/Cabalar/Archivo
El empresario Amancio Ortega cumple 90 años. En la imagen, con su hija Marta, actual presidente de Inditex, durante un concurso hípico celebrado en A Coruña en 2022. EFE/Cabalar/Archivo

Los famosos en la sede de Inditex

La sede de Inditex en Sabón funciona como centro neurálgico de la compañía fundada por Amancio Ortega: allí conviven estudios de fotografía, pasarelas de ensayo, tiendas piloto, equipos de diseño de distintas nacionalidades y uno de los centros logísticos más avanzados del sector textil a nivel mundial.

Con el impulso cultural de Marta Ortega al frente de la presidencia no ejecutiva, las instalaciones se convirtieron en los últimos años en destino recurrente de personalidades de la moda, la cultura y el espectáculo. A principios de este año recibió la visita de Anna Wintour, exdirectora de Vogue en Estados Unidos. Antes pasaron por Arteixo Richard Gere, acompañado de su mujer, Alejandra Silva, en abril de 2025, y el diseñador John Galliano, que ofreció una charla un mes antes.

Rosalía llegando esta mañana a la sede de Inditex en Arteixo, A Coruña.

También en 2025, aunque hacia el final del año, el cantante Guitarricadelafuente visitó la sede, meses antes del estreno de La bola negra, su debut como actor en la película de Los Javis que podría llegar a los Oscar. Entre los nombres que han recorrido las instalaciones figuran también Rosalía y el actor Matt Damon.

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