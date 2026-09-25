Juanjo Jiménez, mecánico: “Esta es la peor fuga de gas que puede tener tu coche”

El mecánico Juanjo Jiménez señala que localizar este tipo de avería requiere revisar el sistema de climatización y efectuar una prueba de presión (Composición Infobae)

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El aire acondicionado forma parte de los sistemas de confort más utilizados durante los meses de calor, pero su funcionamiento depende de que el circuito permanezca completamente sellado.

Una pérdida de refrigerante puede dejarlo inoperativo incluso después de una recarga. Localizar el origen resulta determinante, sobre todo cuando la avería afecta a componentes instalados detrás del salpicadero, donde el acceso requiere más horas de trabajo.

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Un Mini llegó al taller con una fuga en el evaporador del aire acondicionado, una avería que el mecánico Juanjo Jiménez (@jcautomotivetop) ha calificado como “la peor fuga que puede tener tu coche” por el acceso que exige la reparación. El vehículo había recibido tres cargas de gas durante el verano, pero el sistema dejaba de funcionar el mismo día.

Cómo detectar una fuga en el aire acondicionado

El caso evidenciaba que la recarga no resolvía el problema de fondo. Si el circuito pierde el refrigerante poco después de introducirlo, el aire acondicionado deja de enfriar y obliga a comprobar cada punto del sistema hasta localizar la fuga. En este Mini, la repetición de las cargas sin un resultado duradero apuntaba a una pérdida de entidad suficiente como para vaciar el circuito en pocas horas.

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Jiménez retiró la guantera y el filtro de habitáculo para localizar el escape, ya que esos elementos permiten aproximarse a la zona de ventilación del vehículo, aunque no garantizan que el evaporador quede accesible para su sustitución. El mecánico empleó una prueba de presión para confirmar el diagnóstico antes de valorar el alcance de la intervención.

Aire acondicionado coche (Pixabay)

Tras introducir nitrógeno a presión equivalente a la que usa el circuito de climatización, el ruido permitió identificar el punto afectado. El método evita depender de una simple recarga para detectar la pérdida y permite comprobar si el sistema mantiene la presión. En este caso, el sonido del gas al escapar situó la avería en el interior del conjunto de climatización.

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El mecánico explica que el coste no suele depender del precio del gas o de la pieza. “Normalmente cuesta una pasta”, señala sobre una reparación que, en muchos modelos, obliga a desmontar todo el salpicadero para acceder al componente. La dificultad no reside únicamente en retirar las piezas visibles del habitáculo, sino en llegar a un elemento integrado en la estructura de ventilación.

El coste del acceso

La operación puede requerir desmontar guarnecidos, mandos, conductos y otros componentes situados en la parte frontal del interior. Después, el taller debe volver a montar cada elemento y comprobar que los sistemas retirados funcionen de forma correcta. Esa acumulación de tareas explica que la mano de obra concentre buena parte del coste final.

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El evaporador está situado dentro del sistema de ventilación del vehículo, una ubicación que permite su participación en el proceso de enfriamiento del aire que llega al habitáculo, pero que también complica cualquier reparación cuando presenta una fuga. A diferencia de otros componentes que pueden estar bajo el capó, en este caso el acceso se produce desde el interior del coche.

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“Ni el gas ni la pieza vale lo que vale toda la mano de obra que hay que emplear para hacer esta operación”, afirma Jiménez. La frase resume la diferencia entre una recarga, que puede devolver el frío de forma temporal, y una reparación destinada a eliminar la causa de la pérdida.

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La fuga provocaba que el refrigerante se escapara apenas se cargaba el circuito. “Era meter el gas y con las mismas se escapaba”, indica el mecánico antes de comunicar el diagnóstico a la propietaria del Mini. El siguiente paso pasa por determinar si la cliente autoriza una intervención que exige desmontar una parte amplia del salpicadero para sustituir el evaporador.