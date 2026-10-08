Javier Quintero, psiquiatra: “Tener un hijo es uno de los momentos de mayor vulnerabilidad para una mujer que acaba de dar la luz”

Una mujer atraviesa una depresión postparto. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Tener un hijo suele describirse como uno de los momentos más felices de la vida, pero la realidad tras el parto esconde una cara mucho más compleja y frágil. Con profundos cambios físicos y emocionales, distinguir entre el agotamiento habitual, un trastorno del estado de ánimo o una crisis psiquiátrica grave resulta fundamental para la salud de la madre y del recién nacido.

El psiquiatra Javier Quintero aborda en su cuenta de TikTok los diferentes estados emocionales que pueden manifestarse tras la llegada de un bebé. “Tener un hijo puede ser uno de los momentos más felices de la vida y también puede ser uno de los momentos de mayor vulnerabilidad para la mujer que acaba de dar a luz”, advierte el especialista.

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“Después de un parto, no es lo mismo estar triste, tener depresión o perder el contacto con la realidad”, señala el médico para marcar la diferencia entre cada situación. Con el fin de ofrecer una explicación sencilla y clara, Quintero recurre a una analogía pedagógica: “Voy a explicártelo de una manera sencilla, con un semáforo”.

Una madre observa la cuna de su hijo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En este esquema, el psiquiatra sitúa la fase “verde”, correspondiente al denominado baby blues. “Después del parto, hasta siete de cada diez mujeres pueden experimentar lo que llamamos baby blues. Pueden estar más tristes”, explica. Quintero matiza que este estado “suele aparecer a los pocos días de dar a luz y mejora espontáneamente con el acompañamiento de los tuyos”.

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Del malestar pasajero a la alerta médica

El escenario se complica cuando la tristeza no remite con el paso del tiempo, entrando en el nivel “naranja”. “Si pasan los días y no mejoras o incluso empeoras. Tristeza persistente, incapacidad para disfrutar, ansiedad intensa, culpa, desesperanza, incluso dificultad para vincularte con tu bebé. Entonces, estamos hablando de depresión posparto y afecta a una de cada diez mujeres”, detalla Quintero. Ante estos síntomas, el experto asegura que “tenemos que pedir ayuda y hacer una valoración profesional experta”.

En el punto más crítico de la escala se encuentra el nivel “rojo”, reservado para la psicosis posparto. “Es mucho menos frecuente, pero es muy grave. Aparece en uno de cada mil partos y pueden aparecer cambios bruscos de humor, delirios, alucinaciones. La mujer puede llegar a perder el contacto con la realidad”, señala el doctor. Por todo ello, el especialista es tajante sobre cómo actuar: “La psicosis posparto es una urgencia médica, requiere atención inmediata”.

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Un bebé duerme en una cuna mientras su madre lo observa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La importancia de cuidar a la madre

El psiquiatra concluye su mensaje con una reflexión para romper el estigma que rodea a la salud mental materna: “Baby blues, depresión posparto y psicosis posparto no son tres niveles de una misma enfermedad, son tres situaciones distintas. Para cuidar un bebé, también tenemos que cuidar a quien se acaba de convertir en madre”.

Los profesionales de la salud recuerdan que las revisiones médicas tras el nacimiento no sirven únicamente para evaluar la recuperación física de la mujer, sino también como una oportunidad para revisar su bienestar emocional. Apoyarse en el entorno cercano y acudir a matronas o ginecólogos permite identificar si el malestar forma parte del proceso de adaptación o si requiere una atención especializada.

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