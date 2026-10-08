Hacienda revela el dinero que recibirán los partidos políticos para la carrera electoral: 32 céntimos por voto y 21.167,64 euros por escaño en el Congreso o Senado

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Imagen de archivo del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el Congreso de los Diputados. (Europa Press)

España irá a las urnas en poco más de un mes y comienza la cuenta atrás de un calendario que culminará con la constitución del nuevo Parlamento el próximo 23 de diciembre. Una de las preguntas más formuladas durante la campaña electoral tiene que ver con el dinero público que se emplea para este periodo. Cabe recordar que los partidos políticos financian parte de su campaña electoral con recursos privados, pero en su mayoría es dinero público, sujeto a límites legales y vinculado, entre otros factores, a los votos, los escaños y el envío de propaganda a los electores.

El Boletín Oficial del Estado publicado este mismo jueves ha fijado las ayudas públicas para partidos y candidaturas para esta campaña. Y en este sentido no habrá cambios respecto a los comicios de 2023: el Estado abonará 21.167,64 euros por cada escaño logrado en el Congreso o el Senado. De acuerdo al texto, ganarán 0,81 euros por cada voto a las candidaturas al Congreso con al menos un diputado electo y 0,32 euros por cada voto de candidatos que obtengan un escaño en la Cámara Alta.

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La orden del Ministerio de Hacienda, firmada el 7 de octubre por el ministro socialista Arcadi España García, también fija el límite de gasto electoral, cantidad que resulta de multiplicar por 0,37 euros el número de habitantes correspondiente a la población de derecho de las circunscripciones donde el partido presenta sus candidaturas. El Tribunal de Cuentas detectó que el 10% de las formaciones políticas que concurrieron a las municipales de 2023, es decir, 37 de 371, superaron el límite máximo de gastos previsto, lo que supuso un exceso de más de 3,2 millones de euros no justificados de los 60 millones declarados por los partidos para financiarse.

El PP celebra la connvocatoria de elecciones y dice estar preparado para gobernar.

Para el envío directo de sobres y papeletas electorales o de propaganda y publicidad electoral, Hacienda abonará a los partidos 0,26 euros por elector en cada una de las circunscripciones en las que haya presentado lista al Congreso y al Senado, siempre que la candidatura obtenga grupo parlamentario propio en cualquiera de las dos cámaras. La ayuda exige que la candidatura haya obtenido diputados o senadores capaces de constituir grupo parlamentario propio en una de las Cámaras, o los escaños o votos necesarios para lograrlo.

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Las fechas clave en las elecciones

El calendario electoral fija el 16 de octubre como el último día para comunicar las coaliciones. El plazo peligra para el espacio situado a la izquierda del PSOE, que todavía discute la fórmula para concurrir. Sumar —integrado por Movimiento Sumar, Izquierda Unida, Más Madrid y los comunes— se encuentra en pleno proceso de refundación y ha anunciado que presentará el 17 de octubre su nuevo proyecto junto con su candidato, todavía sin saber si partidos como Podemos integrarán la lista conjunta.

Una vez confirmadas las coaliciones, las formaciones podrán presentar sus candidaturas entre el 21 y el 26 de octubre. La ley electoral establece el plazo de entre 15 y 20 días tras la publicación de la convocatoria. Después se publicarán las listas en el Boletín Oficial del Estado y las juntas electorales comunicarán las posibles irregularidades detectadas. Las candidaturas podrán ser objeto de recursos que pueden llegar hasta el Tribunal Constitucional. El proceso de revisión se produce antes del inicio de la campaña electoral.

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