El Gobierno pone la lupa sobre el aceite de oliva y refuerza los controles: estas son las obligaciones que tendrán que cumplir los operadores

Aceite de orujo de oliva.

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El Gobierno ha modificado esta semana la normativa de calidad del aceite de oliva y del aceite de orujo de oliva para reforzar el control sobre los movimientos de estos productos y mejorar su trazabilidad. La reforma incorpora nuevas obligaciones para identificar con mayor precisión a los operadores responsables de cada operación y conocer el destino de las mercancías.

Una de las principales novedades es la incorporación de una nueva definición de “Destinatario final de la mercancía”. El objetivo es resolver los problemas detectados en la gestión de las importaciones procedentes de terceros países, según recoge el texto de la modificación publicado este jueves en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

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La norma introduce además la obligación de notificar al sistema informático el final del movimiento del aceite de oliva. La práctica administrativa había puesto de manifiesto que, cuando esta confirmación no se producía, “numerosos” movimientos permanecían abiertos en el sistema sin que constara que la mercancía había sido efectivamente entregada.

Esta situación, según explica la exposición de motivos, dificulta el trabajo de las autoridades competentes y reduce la fiabilidad de la información registrada. Con el nuevo sistema, los operadores deberán comunicar el cierre de cada movimiento para que quede constancia de la entrega efectiva de la mercancía.

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Más información sobre las partidas transportadas

La modificación también refuerza el sistema documental que regula desde 2021 el transporte a granel de aceites de oliva y de orujo de oliva. La normativa anterior ya establecía que estos desplazamientos debían ir acompañados de un boletín de análisis o de un documento equivalente.

Ahora, sin embargo, se añade una nueva exigencia: estos documentos deberán incorporarse al sistema informatizado en el momento en que se notifique el movimiento. De esta forma, la Administración dispondrá de más información sobre las características y el recorrido de las partidas transportadas.

El cambio afecta también a los casos en los que el operador presente un documento asimilado en lugar del boletín de análisis. Esta circunstancia podrá ser tenida en cuenta por las autoridades competentes como un criterio dentro de sus análisis de riesgos, especialmente a la hora de elaborar los planes de control.

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Una compradora examina dos botellas de aceite de oliva en el pasillo de un supermercado para decidir su compra. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Gobierno busca reforzar la calidad del aceite

Tras la aprobación de la modificación en el Consejo de Ministros del pasado martes, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) explicó que el objetivo del real decreto es mejorar la trazabilidad y reforzar las garantías de calidad de los aceites de oliva y de orujo de oliva.

El Departamento considera que las nuevas medidas contribuirán también a mantener la competitividad del sector y a reforzar la confianza de los consumidores. La reforma pretende, además, consolidar estos productos como una de las referencias de la marca España.

La norma ha sido elaborada con la participación de las comunidades autónomas y de los representantes de los sectores afectados, según ha señalado el ministerio. Con los cambios introducidos, el Gobierno busca que el sistema de control disponga de información más completa sobre los operadores, los movimientos y el destino final de uno de los productos agroalimentarios más relevantes de España.

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