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El CIS emite un comunicado oficial tras el bulo de la encuesta flash del fin de semana para ayudar a Pedro Sánchez

La institución estuvo realizando entrevistas sábado y domingo, fechas en las que el presidente meditaba convocar elecciones

Pedro Sánchez en su comparecencia para anunciar la convocatoria de elecciones generales. (EFE)
Pedro Sánchez en su comparecencia para anunciar la convocatoria de elecciones generales. (EFE)
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El CIS ha publicado este jueves un barómetro muy relevante, ya que llega en precampaña y abarca la tramitación en el Congreso de los decretos de vivienda, que decayeron por el voto en contra de PP, Vox, Junts y UPN, fruto del desahucio de Maricarmen, fallecida hace unas horas. También, porque fue esta casa de estudios la que en mayor medida clavó el resultado de las pasadas generales. Sin embargo, se trata de una institución dañada por el sesgo de su presidente, José Félix Tezanos, y señalada por favorecer al PSOE. Este pasado fin de semana, la acusación fue aún mayor.

Una vez el Congreso tumbó los decretos, la legislatura quedó en suspenso: Pedro Sánchez se tomaba sábado y domingo para decidir si adelantaba elecciones, y comunicarlo el lunes. En esas 48 horas, circuló por redes sociales, con el altavoz de relevantes dirigentes políticos y analistas de medios de comunicación, que el CIS estaba haciendo un macrosondeo urgente a fin de dar pistas a Sánchez sobre la conveniencia de convocar los comicios. Es decir, si la corriente tras Maricarmen, la acampada en Sol o la votación había cambiado la tendencia de derecha a izquierda.

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Como suele ocurrir en estos casos, el bulo tuvo mayor repercusión que la simple verdad, y la explicación no era otra que el CIS siempre realiza sus entrevistas en las mismas fechas. En el caso de los referidos a la intención de voto, los 4-6 primeros días de mes (basta consultar anteriores). El viernes fue 2, el sábado 3 y el domingo 4 de octubre. Es por esto que usuarios en redes afirmaran que habían recibido una llamada, pero es falso que se tratara para otra cosa que no fuera el barómetro correspondiente a este mes. Es más, incluido el CIS, PP y Vox suman una mayoría y pese a eso, Sánchez ha llamado a las urnas.

Pedro Sánchez convoca elecciones generales el 29 de noviembre

Intervenir el mercado de la vivienda

La reciente muerte de Maricarmen queda fuera del radar de estos estudios y habrá que esperar unos días para conocer la forma en que ha impactado en la opinión pública. Con los datos en caliente del sabido este mismo jueves, el PSOE encabeza la intención de voto, pero con estrecho margen y sin aliados que puedan ayudarle tan solo a acercarse a la derecha, a la espera de que se concrete la candidatura del Frente Común. Lo que no conoce siglas es la aprobación generalizada (un 76% de los encuestados) a que el Estado intervenga el mercado de la vivienda “tanto como sea necesario” para hacerla accesible.

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Se ha tratado de un trabajo convencional pero por lo extraordinario de la extensión del bulo y las especulaciones, el propio CIS ha emitido un comunicado oficial en su web para zanjarlo y evitar que vuelva a producirse.

“No se están realizando encuestas flash”

En el CIS no se están realizando encuestas flash. Este tipo de estudios se ha llevado a cabo únicamente en momentos puntuales y ante determinadas circunstancias, con el objetivo de ofrecer una fotografía social de un momento concreto y conocer, con la mayor rapidez posible, la percepción de la ciudadanía ante una situación determinada.

Cuando se han realizado este tipo de encuestas, los resultados se han puesto a disposición de la ciudadanía con total inmediatez a través de la página web del CIS, garantizando así la transparencia y el acceso público a la información.

Por tanto, conviene señalar que las encuestas flash no forman parte de la actividad ordinaria del CIS ni responden a una programación periódica. Se trata de una herramienta que, en determinadas ocasiones, se ha utilizado de manera excepcional para obtener información sobre la opinión pública ante acontecimientos o situaciones específicas.

La actividad del CIS continúa desarrollándose a través de sus estudios y encuestas habituales, de acuerdo con su planificación y con los criterios metodológicos que rigen la actividad de la institución.

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