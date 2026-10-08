El calendario le juega una mala pasada a Pedro Sánchez, refugiado en la vivienda: los tres días que devolverán Ceuta al centro del debate

Vivienda y Ceuta: el calendario electoral de Pedro Sánchez (Montaje Infobae España)

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Pedro Sánchez se la juega a una bala y fía todo a la vivienda para remontar en las urnas. El líder del Ejecutivo, sin embargo, sabe que las elecciones son una carrera de fondo, donde tendrá que afrontar muchos temas, todos ellos adversos. El primer desafío llegará la próxima semana: durante tres días, la crisis migratoria en Ceuta volverá a ocupar el papel central en el debate político.

La semana horribilis para el líder del PSOE comenzará con el bronco desfile militar del Día de la Hispanidad. Hace un año, en una jornada como aquella, el presidente protagonizó una imagen poco habitual en la política española desde el inicio de la cita. El protocolo oficial establecía que debía llegar antes que los monarcas, pero su retraso en la llegada (que fue de apenas unos segundos) llevó a los reyes a tener que esperarle en su recepción en la Plaza de Lima.

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Al margen de esa peculiar escena, la Fiesta Nacional es un escenario en el que el líder socialista ha tenido que aguantar un chaparrón de abucheos, pitos y gritos de dimisión por parte de un sector del público, alentado por el líder de la oposición, la presidenta madrileña y el líder de Vox. Aquella jornada terminó con más polémica todavía, después de que el presidente decidiese abandonar precipitadamente la recepción del 12 de octubre en el Palacio Real sin participar en el tradicional encuentro con los periodistas invitados.

Migrantes se refugian de la lluvia en Ceuta. (REUTERS/Marcos Moreno)

Este año, el desfile será especialmente tenso porque se produce en plena sacudida política provocada por el adelanto electoral y alimentada por el runrún de la primera visita de Felipe VI a Ceuta y Melilla los días 13 y 14 de ese mismo mes. La última visita de la jefatura del Estado a las dos ciudades autónomas tuvo lugar en 2007. Entonces, los reyes Juan Carlos I y Sofía viajaron bajo el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero y el desplazamiento provocó malestar en Rabat, que llamó a consultas a su embajador en Madrid.

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Los reyes llegan a Ceuta con todavía migrantes en las calles

El motivo que lleva a los reyes a Ceuta es la entrada masiva de 80.000 migrantes desde Marruecos ocurrida hace dos meses. La crisis fue la estocada final a un Ejecutivo que ya se encontraba contra las cuerdas por el bloqueo político y la ofensiva en los tribunales.

Los Reyes Felipe VI y Letizia visitarán Ceuta y Melilla los próximos 13 y 14 de octubre, según ha anunciado este jueves Zarzuela.

Sánchez ha sido fuertemente señalado por sus aliados, la oposición y las calles por la falta de previsión y la tardía respuesta de su Gobierno, además de la falta de contundencia mostrada contra Rabat, a quien se resistió a depurar el mínimo de responsabilidad. La última polémica está vinculada con el intercambio de mensajes entre el presidente ceutí, Juan Jesús Vivas, y Moncloa en los días previos y durante la catástrofe.

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La jueza del Tribunal Central de Instancia de Madrid, María Tardón Olmos, que investiga las responsabilidades en la catástrofe, solicitó al Gobierno ceutí la entrega, “a la mayor urgencia” de las llamadas que su presidente mantuvo con el jefe del Ejecutivo central o con su jefe de gabinete entre el 27 y el 30 de julio de 2026.

Los reyes aterrizarán en Ceuta sin Sánchez, dos meses después de la avalancha migratoria, sin recuperar la normalidad y con adultos y menores todavía en las calles. La llegada de las lluvias ha agravado la situación de quienes siguen sin alojamiento, mientras aumenta la tensión social en la ciudad autónoma, que semanas atrás fue escenario de enfrentamientos entre los vecinos y los migrantes. Según cifras oficiales, las autoridades han alojado ya a más de 8.000 migrantes en centros temporales, pero no existe consenso todavía sobre cuántas personas permanecen en Ceuta.

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Varias encuestas elaboradas durante septiembre mostraron que el PSOE podría dejarse casi un punto en su estimación de voto solo por este asunto. Una coyuntura que catapulta en especial a Vox, experto en capitalizar el discurso de la inmigración.

Feijóo ya diseña su campaña centrada en Ceuta y la inmigración

El jefe de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, ya ha diseñado una precampaña para mantener abierta la herida. No es casualidad que el destino elegido por Feijóo para dar el pistoletazo de salida haya sido la ciudad autónoma.

El PP celebra la connvocatoria de elecciones y dice estar preparado para gobernar.

Este miércoles, el líder popular ha mantenido un encuentro con el presidente ceutí en el que se ha comprometido a situar la ciudad autónoma como “su primera carpeta” de la mesa del Consejo de Ministros en el caso de ganar en las urnas. Ceuta, ha vuelto a incidir el líder del PP; también será su primer viaje oficial como presidente.

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El presidente del PP también sacó a relucir su programa electoral en materia de inmigración, con una reforma de la Ley de Extranjería para “devolver a irregulares”, “más medios humanos” y “mejorar los sistemas de vigilancia” como carta de presentación. “Esto no volverá a pasar”, garantizó.