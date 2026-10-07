Receta de palomitas de queso, unas bolitas crujientes con un interior fundente y delicioso

Receta de palomitas de queso caseras (Pexels)

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Las palomitas de queso son todo un clásico de cervecerías y cadenas de comida rápida, un bocado crujiente con un riquísimo interior de queso fundido que es ideal como tapa o aperitivo. Hay muchas maneras de interpretar esta receta, aunque hoy nos centraremos en preparar unas pequeñas bolas de queso rebozadas que quedarán de maravilla si quieres impresionar a tus invitados.

La clave para conseguir el contraste perfecto entre un interior fundido y un exterior muy crujiente está en los detalles. El primero, elegir un queso adecuado, que funda bien; en esta ocasión lo haremos con una mezcla de mozzarella y queso Monterey, aunque también podemos optar por cheddar o gouda. En segundo lugar, es importante dejar reposar la mezcla de quesos en la nevera, para que las bolitas se compacten y se cocinen sin desmoronarse.

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El punto final de esta receta es el rebozado. Para lograr ese exterior crujiente y dorado, optaremos por panko, un pan rallado japonés que consigue rebozados mucho más crujientes, ligeros y menos pastosos. En cuanto a la cocción, puedes elegir tu formato preferido; en este caso las hornearemos, pero también podemos freírlas en aceite o cocinarlas en la freidora de aire. Para servirlas, nada mejor que acompañarlas con una mermelada de frutos rojos que consiga el contraste perfecto.

Receta de palomitas de queso

Las palomitas de queso son pequeñas bolas de mozzarella y queso Monterey que se enfrían, se rebozan con harina, huevo y panko, y después se hornean hasta conseguir una cobertura crujiente.

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Tiempo de preparación

Tiempo total: 55-60 minutos Preparación: 25 minutos Reposo en la nevera: 20 minutos Cocción: 12-15 minutos



Ingredientes

100 g de mozzarella rallada

100 g de queso Monterey rallado

1 huevo para mezclar con el queso

2 huevos batidos para el rebozado

60 g de harina de trigo

1 taza de panko o pan rallado

1 pizca de sal

1 pizca de pimienta negra

1 pizca de orégano seco

1 pizca de pimentón dulce

Aceite, para pintar o pulverizar

Cómo hacer palomitas de queso, paso a paso

Coloca la mozzarella y el queso Monterey en un bol amplio. Añade 1 huevo, la sal, la pimienta, el orégano y el pimentón. Mezcla hasta obtener una masa compacta y uniforme. Forma bolas de unos 2 cm de diámetro. Aprieta bien cada una para evitar que se abran durante la cocción. Coloca las bolas sobre una bandeja y mételas en la nevera durante 20 minutos. Precalienta el horno a 220 ºC con calor arriba y abajo. Pasa cada bola por la harina. Sacude el exceso. Después, pásala por el huevo batido. Cubre las bolas con panko o pan rallado. Para una corteza más gruesa, repite el paso del huevo y el panko. Coloca las palomitas sobre una bandeja con papel de horno. Pinta o pulveriza ligeramente con aceite para favorecer el dorado. Hornea durante 12-15 minutos, hasta que estén doradas. No las cocines en exceso, porque el queso puede fundirse y salir del rebozado. Déjalas reposar 2 minutos y sírvelas calientes con la salsa elegida.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta rinde aproximadamente 12 palomitas de queso, suficientes para 4 personas como aperitivo.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

Estimación aproximada por 3 unidades:

Calorías: 310 kcal

Proteínas: 16 g

Grasas: 20 g

Hidratos de carbono: 17 g

Fibra: 1 g

Sal: 1,1 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

Lo ideal es consumirlas recién hechas, cuando el exterior está crujiente y el queso permanece cremoso.

Se pueden guardar en un recipiente hermético en la nevera durante 2 días. Para recalentarlas, utiliza el horno o la freidora de aire a 180 ºC durante 5-7 minutos. Evita el microondas, porque ablanda el rebozado.

También se pueden congelar antes de hornear durante un máximo de 1 mes. Cocínalas directamente congeladas y añade 4-5 minutos al tiempo de cocción.

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