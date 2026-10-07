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Palitos de aguacate: un aperitivo original y crujiente con el que te ganarás a todos tus invitados

Es una receta sencilla y con pocos ingredientes que puede servir como snack o entrante

Una bandeja negra con bastones dorados y sésamo negro, junto a un recipiente con salsa blanca, medio aguacate y un cartel con texto.
Palitos de aguacate (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El aguacate se ha convertido en un ingrediente habitual en muchas cocinas, ya sea para preparar tostadas, ensaladas o guacamole. Sin embargo, también puede ser la base de recetas diferentes y fáciles de preparar, como estos palitos de aguacate, una opción ligera para tomar como aperitivo o acompañamiento.

Su preparación es sencilla: el aguacate se corta en forma de bastones, se reboza y se cocina hasta conseguir una textura crujiente por fuera y cremosa por dentro. El resultado es un bocado muy apetecible que permite disfrutar de este alimento de una forma diferente, sin necesidad de recurrir a elaboraciones complicadas.

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Además, es una receta que se puede adaptar fácilmente al gusto de cada persona, acompañándola con una salsa de yogur, una vinagreta o cualquier otra opción para mojar. Una alternativa sencilla para preparar en casa cuando buscamos un aperitivo diferente y saludable.

Tiempo de preparación

  • Preparación: 15 minutos
  • Cocción: 20 minutos
  • Tiempo total: 35 minutos

Ingredientes

  1. 2 aguacates maduros
  2. Zumo de ½ limón
  3. 80 g de queso rallado
  4. 2 huevos
  5. 2 cucharadas de semillas de sésamo
  6. Sal al gusto
  7. Pimienta negra al gusto

Cómo hacer palitos de aguacate, paso a paso

  1. Precalienta el horno a 200 ºC, con calor arriba y abajo.
  2. Corta los aguacates por la mitad, retira el hueso y extrae la pulpa con ayuda de una cuchara.
  3. Coloca la pulpa en un bol y aplástala con un tenedor hasta deshacer los trozos más grandes.
  4. Añade el zumo de limón, la sal y la pimienta. Machaca el aguacate y mezcla bien hasta obtener una preparación uniforme y sin grandes trozos.
  5. Incorpora los huevos y el queso rallado. Mezcla todos los ingredientes hasta conseguir una masa húmeda, homogénea y bien integrada.
  6. Pasa la preparación a una manga pastelera para poder formar los palitos con mayor facilidad y conseguir un tamaño similar en todos ellos.
  7. Cubre una bandeja de horno con papel vegetal y forma tiras alargadas de unos 8-10 centímetros de longitud, dejando cierta separación entre ellas.
  8. Reparte las semillas de sésamo por encima de los palitos. Procura que queden bien distribuidas y mantén espacio entre cada pieza para que el calor circule durante la cocción.
  9. Introduce la bandeja en el horno y cocina los palitos durante 20 minutos, hasta que los bordes estén dorados y la superficie haya adquirido algo de firmeza.
  10. Retira la bandeja del horno y deja reposar los palitos durante 5 minutos antes de servir. Este reposo permite que se asienten y ganen firmeza.
Ocho recetas sanas con aguacate, el alimento que reduce el colesterol malo en sangre

¿Cuántas porciones tiene esta receta?

Está pensada para unos 20-24 palitos, aunque depende del tamaño de los cortes.

Cuál es el valor nutricional de cada porción?

  • Calorías: 50 kcal
  • Hidratos de carbono: 1,5 g
  • Grasas: 3,2 g
  • Proteínas: 2 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos, así como de las cantidades exactas.

¿Cuánto tiempo se pueden conservar?

Una vez preparados, guarda los palitos de aguacate en un recipiente hermético dentro de la nevera durante un máximo de 2 días. Para recuperar parte de su textura, puedes calentarlos durante unos minutos en el horno o en la freidora de aire antes de servirlos. No se recomienda congelarlos, ya que la congelación y descongelación pueden alterar la textura del aguacate.

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