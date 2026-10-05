Sumar proclama que está lista para las elecciones y que la nueva candidatura Frente Amplio será clave para la izquierda

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Movimiento Sumar ha proclamado que están listos para el adelanto electoral del 29 de noviembre y ha proclamado que la nueva candidatura con sus aliados políticos para las generales, denominada Frente Amplio, será clave para la izquierda.

"Estamos listas y somos más. El próximo 29 de Noviembre el Frente Amplio es la llave para garantizar el derecho a la vivienda, a la salud, al tiempo, a la vida digna", ha trasladado en su cuenta oficial en Bluesky haciendo referencia a la alianza electoral forjada con IU, Comuns y Más Madrid.

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Todo ello después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, haya anunciado este lunes en una declaración institucional en el Palacio de la Moncloa la convocatoria de elecciones para el próximo 29 de noviembre.

El adelanto electoral se produce después de que el Congreso tumbara el viernes los dos reales decretos con medidas para afrontar el problema de la vivienda gracias al voto en contra de PP, Vox y Junts y el presidente decidiera darse el fin de semana para reflexionar sobre la conveniencia de ir ahora a las urnas.

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