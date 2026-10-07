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Las revistas del corazón esta semana: la cita secreta del rey Felipe con sus amigos en Madrid

Este miércoles, 7 de octubre, también son protagonistas de la actualidad Belén Esteban, que celebra su éxito en televisión junto a su marido, y Alejandro Sanz, que ha reunido a sus cuatro hijos

Portadas de las revistas del corazón del 7 de octubre de 2026.
Portadas de las revistas del corazón del 7 de octubre de 2026.
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El primer miércoles del mes de octubre vuelve con una nueva tanda de las revistas del corazón, que hacen acto de presencia en el kiosco con una amplia variedad de personajes conocidos. Al contrario que otra semanas, este 7 de octubre los protagonistas de las principales cabeceras son diferentes, lo que ayuda a que los lectores puedan elegir a sus favoritos.

Eso sí, todas las revistas tienen en común que han optado por noticias positivas, de esas que sacan una sonrisa.

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Portada de la revistas 'Semana' del 7 de octubre de 2026.
Portada de la revistas 'Semana' del 7 de octubre de 2026.

Un ejemplo está en ¡HOLA!, que para la ocasión ha dividio su portada de forma milimétrica. En la parte izquiera aparece la actriz Lydia Bosch acompañada de su hija Andrea, quien está embarazada de su primer hijos. En el interiror, según promete, hay yuna entrevista cargada de “confesiones y revelaciones llenas de emoción de una futura abuela y una mamá primeriza”.

A la derecha encontramos una imponente imagen de la reina Letizia tomada durante la cena de Gala que los reyes ofrecieron al presidente francés, Emmanuel Macron, y su esposa, Brigitte, durante su visita de Españdo a España.

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Portada de la revistas 'Lecturas' del 7 de octubre de 2026.
Portada de la revistas 'Lecturas' del 7 de octubre de 2026.

Alejandro Sanz protagoniza Lecturas esta semana gracias a la presentación del musical El alma al aire, al que acudió acompañado por primera vez de sus cuatro hijos. Unidos y sonrientes, los cuatro vástagos del cantante posaron ante los medios de comunicación, demosrando el gran parecido físico que hay entre todos ellos. “Soy afortunado, tienen un gran corazón”, dijo el de Moratalaz.

Además de sus hijos, también acudió su novia Stephanie Cayo, a quien la publicación ha querido dejar fuera de foco en esta primera página.

En otro orden de cosas encontramos a la reina Letizia y Brigitte Macron durante la visita de Estado que el presidente de francia y su esposa realizaron a España la pasada semana. Fue, en palabras de Lecturas, “un reecuentro espectacular en la visita de los Macron”.

Portada de la revistas 'Semana' del 7 de octubre de 2026.
Portada de la revistas 'Semana' del 7 de octubre de 2026.

Durante los dos últimos viernes Belén Esteban ha vuelto a ser la reina de la televisión. Sus sucesivas entrevistas en De Viernes, donde volvió a tratar el tema de Jesulín de Ubrique, convirtieron al espacio en lo más visto de la pequeña pantalla demostrando que sigue gustando. Y mucho.

Un éxito del que la colaboradora es consciente, pues ha aprovechado para celebrar ese “esperado regreso” con su marido, Miguel, con quien se la puede ver en Semana. El matrimonio protagoniza una exclusiva en la que se les puede ver, a través de diferentes fotografías, disfrutando de uno de sus planes favoritos, un tranquilo paseo de domingo rumbo a su restaurante de confianza.

Igual de feliz es la noticia que protagoniza el cantante Raphael, quien ha estado arropado por su familia en su gran noche, la presentación de Aquel, la serie biográfica de Netflix que repasa su vida. Por otro lado también hay otra exclusiva del rey Felipe, que ha aprovechado la noche madrileña para salir de cena con sus amigos de siempre. Un plan de lo más normal que el monarca intenta repetir siempre que puede y que demuestra que, más allá del cargo, él también disfruta de estar con los suyos.

Para cerrar esta portada, Semana se ha decantado por Carlota Casiraghi, a quien se puede ver por primera vez tras su ruptura.

Portada de la revistas 'Semana' del 7 de octubre de 2026.
Portada de la revistas 'Semana' del 7 de octubre de 2026.

La presentación del musical El alma al aire no solo tuvo como protagonista a Alejandro Sanz, como era obvio. A la cita también acudió su nueva novia, Stephanie cayo, quien aprovechó su presencia ante los medios para halagar al cantante. “Es un gran hombre, ¡que te voy a decir si lo amo!“, dijo la peruana en una entrevista que recoge Diez Minutos y en la que también se pueden ver -en las páginas del interior- a los cuatro hijos del artista reunidos por primera vez ante los medios.

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